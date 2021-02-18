Мольде
3:3
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Хоффенхайм
0:1
8' ГолДаббур Мунас
0:2
28' ГолДаббур Мунас
1:2
41' ГолЭллингсен Мартин
1:3
45' ГолБаумгартнер Кристоф
63' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
1:3
63' Не забитый пенальтиДаббур Мунас
2:3
70' ГолАндерсен Эйрик Улланд
3:3
74' ГолDavid Datro Fofana
30
Болли
Матис
15
Адамс
Касим
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
Ход матча
8'
0:1
28'
0:2
41'
1:2
45'
63'
63'
1:3
74'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 13
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.43
|2.
|Эллингсен Мартин
|3
|0.43
|3.
|Омойджуфано Охи
|3 (1)
|0.43
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.14
|5.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.14
|6.
|David Datro Fofana
|1
|0.14
|7.
|Риса Бирк
|0
|0
|8.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|9.
|Джеймс Леке
|0
|0
|10.
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|11.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|6
|0.86
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.43
|3.
|Бейер Максимилиан
|2
|0.29
|4.
|Адамян Саркис
|2
|0.29
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|0.29
|6.
|Крамарич Андрей
|2 (1)
|0.29
|7.
|Сков Роберт
|1
|0.14
|8.
|Гачинович Мийат
|1
|0.14
|9.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.14
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|12.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|13.
|Бебу Ила
|0
|0
|14.
|Самассеку Диади
|0
|0
|15.
|Богард Мелайро
|0
|0
|16.
|Йон Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|2.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|3.
|Риса Бирк
|2
|0
|4.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|5.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|6.
|Синюан Шерифф
|1
|0
|7.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Богард Мелайро
|3
|0
|2.
|Фогт Кевин
|2
|0
|3.
|Руди Себастьян
|1
|0
|4.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|5.
|Сков Роберт
|1
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|7.
|Амаде Альфонс
|1
|0
|8.
|Йон Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|50% (6)
|0
|Хоффенхайм
|5% (1)
|25% (5)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +14 =3 -3Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Одд 1:4 Мольде
Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн
Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец
1/16 финала
1/8 финала
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— ?
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— ?
— ?
— ?
1/4 финала
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— ?
— ?
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1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Мольде 3:3 Хоффенхайм
Исход игры
Мольде
12.8% (18)
Ничья
11.3% (16)
Хоффенхайм
75.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (84)
Меньше
39.13% (54)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
41.8% (59)
0:2 Хоффенхайм
14.9% (21)
0:1 Хоффенхайм
9.9% (14)
1:1 Ничья
7.8% (11)
2:1 Мольде
7.1% (10)
1:3 Хоффенхайм
7.1% (10)
1:0 Мольде
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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