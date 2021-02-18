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Мольде
3:3
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
0:1
8' Гол
Даббур Мунас
0:2
28' Гол
Даббур Мунас
1:2
41' Гол
Эллингсен Мартин
1:3
45' Гол
Баумгартнер Кристоф
63' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
1:3
63' Не забитый пенальти
Даббур Мунас
2:3
70' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
3:3
74' Гол
David Datro Fofana
90'+4
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
30
Болли
Матис
17
Эурснес
Фредрик
11
Эллингсен
Мартин
7
Эйкрем
Магнус
10
Сигурдарсон
Бьёрн
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
1
Бауманн
Оливер
15
Адамс
Касим
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
20
Гачинович
Мийат
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
Мольде
4-3-3
Хоффенхайм
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 3 0.43
2. Эллингсен Мартин 3 0.43
3. Омойджуфано Охи 3 (1) 0.43
4. Андерсен Эйрик Улланд 1 0.14
5. Хуссейн Эцаз 1 0.14
6. David Datro Fofana 1 0.14
7. Риса Бирк 0 0
8. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
9. Джеймс Леке 0 0
10. Эурснес Фредрик 0 0
11. Хёуген Кристоффер 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даббур Мунас 6 0.86
2. Баумгартнер Кристоф 3 0.43
3. Бейер Максимилиан 2 0.29
4. Адамян Саркис 2 0.29
5. Гриллич Флориан 2 0.29
6. Крамарич Андрей 2 (1) 0.29
7. Сков Роберт 1 0.14
8. Гачинович Мийат 1 0.14
9. Бельфодиль Исхак 1 (1) 0.14
10. Руди Себастьян 0 0
11. Кадержабек Павел 0 0
12. Гайгер Деннис 0 0
13. Бебу Ила 0 0
14. Самассеку Диади 0 0
15. Богард Мелайро 0 0
16. Йон Марко 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Грегерсен Стиан 3 0
2. Эурснес Фредрик 2 0
3. Риса Бирк 2 0
4. Кнутсон Эрлинг 1 0
5. Эллингсен Мартин 1 0
6. Синюан Шерифф 1 0
7. Уинго Генри 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Богард Мелайро 3 0
2. Фогт Кевин 2 0
3. Руди Себастьян 1 0
4. Нордтвейт Ховард 1 0
5. Сков Роберт 1 0
6. Гачинович Мийат 1 0
7. Амаде Альфонс 1 0
8. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 50% (6) 0
 Хоффенхайм 5% (1) 25% (5) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 25% (5)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08 Одд 1:4 Мольде
Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн
Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Мольде 12.8% (18)
X 11.3% (16)
Хоффенхайм 75.9% (107)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 34.00 7.80 1.12
Бонус: 10 000 ₽ 6.20 4.60 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 7.30 4.95 1.46
Бонус: 5 000 ₽ 77.00 20.00 1.01
  8.22 1.76 2.74

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
4.80 1.19 2.34 1.61 1.85 1.97 1.54 2.49 1.22 4.40 1.08 8.20
12.50 1.00 13.00 1.00 5.10 1.15 4.30 1.22 2.56 1.57 1.98 1.83 1.60 2.28 1.32 3.14 1.24 3.56 1.08 6.10 1.06 6.75
16.50 0.00 13.00 1.01 10.50 1.03 8.40 1.07 8.40 1.07 2.10 1.75 6.80 1.10 1.81 2.07 2.85 1.42 2.15 1.70 4.44 1.20 3.05 1.37 1.80 2.00 1.33 3.25 1.22 4.20 1.06 8.80 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00
5.62 1.16 2.49 1.56 2.93 1.42 2.47 1.57 1.98 1.88 1.71 2.18 2.77 1.46 2.32 1.64 1.88 1.98 1.65 2.29 3.17 1.37 2.54 1.54 1.91 1.95 1.63 2.34 1.42 2.93 1.68 2.24 1.50 2.65 1.98 1.88 1.63 2.34 1.28 3.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.56 2.33 1.14 5.20
3.76 1.27 2.53 1.52 1.67 2.20 1.27 3.76 1.17 5.00
2.50 1.53 2.45 1.55 1.60 2.33 1.58 2.35 1.11 6.50 1.06 8.80
3.09 1.37 2.46 1.56 1.86 1.98 2.17 1.71 1.77 2.07 1.37 3.10 1.25 3.95 1.33 3.31 1.17 4.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.95 1.79 1.28 3.45
5.25 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.34 3.26
3.40 1.29 2.07 1.71 1.55 2.39 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.15 1.33
Где смотреть матч Мольде 3:3 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Мольде 3:3 Хоффенхайм

Исход игры
Мольде
12.8% (18)
Ничья
11.3% (16)
Хоффенхайм
75.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (84)
Меньше
39.13% (54)
Обе команды забьют
Да
68.84% (95)
Нет
31.16% (43)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
41.8% (59)
0:2 Хоффенхайм
14.9% (21)
0:1 Хоффенхайм
9.9% (14)
1:1 Ничья
7.8% (11)
2:1 Мольде
7.1% (10)
1:3 Хоффенхайм
7.1% (10)
1:0 Мольде
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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