Виллем II
0:3
Первый тайм: 25'
Стадион: Конинг Виллем II
Утрехт
0:1
3' ГолТер Авест Хидде
0:2
11' ГолВан де Стрек Сандер
0:3
20' ГолВан де Стрек Сандер
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
-
32 Ван Бик СвенЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Вридт КвазиНападающий
-
15 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Петрович Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Махи МимаунНападающий
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
11'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|7
|0.32
|2.
|Вридт Квази
|5
|0.23
|3.
|Нуннели Че
|4
|0.18
|4.
|Ндайишимий Майк
|2 (1)
|0.09
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0.09
|6.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|2
|0.09
|7.
|Замора Джон
|1
|0.05
|8.
|Кёлерт Матс
|0
|0
|9.
|Хееркенс Фреек
|0
|0
|10.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|11.
|Овюсу Лерой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|7
|0.32
|2.
|Махи Мимаун
|6
|0.27
|3.
|Керк Гирано
|3
|0.14
|4.
|Рамселар Барт
|3
|0.14
|5.
|Далмау Адриан
|3
|0.14
|6.
|Тер Авест Хидде
|2
|0.09
|7.
|Элия Эльеро
|2
|0.09
|8.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.05
|9.
|Махер Адам
|1 (1)
|0.05
|10.
|Хоогма Джастин
|1
|0.05
|11.
|Бауссайд Отман
|1
|0.05
|12.
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.05
|13.
|Клейбер Шон
|1
|0.05
|14.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.05
|15.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|16.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|17.
|Силла Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Льонч Поль
|4
|1
|2.
|Кён Деррик
|3
|1
|3.
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|4.
|Саглам Геркем
|4
|0
|5.
|Ндайишимий Майк
|3
|0
|6.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|7.
|Нелом Микел
|2
|0
|8.
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|9.
|Вридт Квази
|0
|1
|10.
|Ван дер Хейден Ян-Ари
|1
|0
|11.
|Хееркенс Фреек
|1
|0
|12.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|13.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|14.
|Селахи Линдон
|1
|0
|15.
|Спиерингс Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|2.
|Густафссон Симон
|3
|0
|3.
|Далмау Адриан
|1
|1
|4.
|Янссен Виллем
|2
|0
|5.
|Элия Эльеро
|2
|0
|6.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|7.
|Керк Гирано
|2
|0
|8.
|Рамселар Барт
|2
|0
|9.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|10.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
|11.
|Махер Адам
|1
|0
|12.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|13.
|Бауссайд Отман
|1
|0
|14.
|Remco Balk
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|Утрехт
|3.33% (1)
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +3 =3 -14Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле
Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд
Утрехт Последние 20 матчей: +7 =8 -5Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам
Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Утрехт: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Виллем II 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Утрехт 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Утрехт Премьер-лига Утрехт 1:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|68 - 15
|53
|2.
|ПСВ
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|51 - 24
|47
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|48 - 32
|43
|4.
|Витесс
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|34 - 21
|42
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|42 - 20
|41
|6.
|Гронинген
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 23
|37
|7.
|Утрехт
|3:0 Заявка
|22
|8
|10
|4
|33 - 28
|34
|8.
|Твенте
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 28
|33
|9.
|Херенвен
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|30 - 30
|29
|10.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|24 - 32
|28
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|33 - 41
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|30 - 34
|23
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|26 - 34
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|35 - 52
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|19 - 35
|19
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|2
|7
|12
|19 - 47
|13
|17.
|Виллем II
|0:3 Заявка
|22
|3
|4
|15
|24 - 50
|13
|18.
|Эммен
|Заявка
|22
|0
|6
|16
|17 - 51
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 6
|27
|2.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Аякс
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 8
|21
|6.
|Утрехт
|3:0 Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 28
|12
|11.
|Твенте
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|14.
|Виллем II
|0:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|13 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 17
|23
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 11
|19
|6.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|7.
|Гронинген
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Витесс
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 15
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|10.
|Утрехт
|3:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 21
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 19
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 24
|8
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|0:3 Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
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