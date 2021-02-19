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  3. Голландия
Виллем II
0:6
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
3' Гол
Тер Авест Хидде
0:2
11' Гол
Ван де Стрек Сандер
0:3
19' Гол
Ван де Стрек Сандер
0:4
47' Гол
Рамселар Барт
0:5
69' Гол
Керк Гирано
77' Желтая карточка
Селахи Линдон
0:6
86' Гол
Ван дер Марел Марк
90'+1
49
Мурич
Ариянет
13
Овюсу
Лерой
32
Ван
Бик
Свен
25
Хольмен
Себастьян
27
Кён
Деррик
43
Спиерингс
Уэсли
23
Саглам
Геркем
30
Селахи
Линдон
21
Ндайишимий
Майк
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
23
Рамселар
Барт
6
Махер
Адам
7
Керк
Гирано
22
Ван
де
Стрек
Сандер
26
Бауссайд
Отман
Виллем II
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 7 0.32
2. Вридт Квази 5 0.23
3. Нуннели Че 4 0.18
4. Ндайишимий Майк 2 (1) 0.09
5. Саглам Геркем 2 0.09
6. Ван дер Хейден Ян-Ари 2 0.09
7. Замора Джон 1 0.05
8. Кёлерт Матс 0 0
9. Хееркенс Фреек 0 0
10. Хольмен Себастьян 0 0
11. Овюсу Лерой 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 7 0.32
2. Махи Мимаун 6 0.27
3. Керк Гирано 4 0.18
4. Рамселар Барт 4 0.18
5. Далмау Адриан 3 0.14
6. Ван дер Марел Марк 2 0.09
7. Тер Авест Хидде 2 0.09
8. Элия Эльеро 2 0.09
9. Махер Адам 1 (1) 0.05
10. Хоогма Джастин 1 0.05
11. Бауссайд Отман 1 0.05
12. Ван Оверем Йорис 1 0.05
13. Клейбер Шон 1 0.05
14. Густафссон Симон 1 (1) 0.05
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Льонч Поль 4 1
2. Кён Деррик 3 1
3. Хольмен Себастьян 4 0
4. Саглам Геркем 4 0
5. Ндайишимий Майк 3 0
6. Питерс Йорденс 2 0
7. Нелом Микел 2 0
8. Павлидис Вангелис 2 0
9. Селахи Линдон 2 0
10. Вридт Квази 0 1
11. Ван дер Хейден Ян-Ари 1 0
12. Хееркенс Фреек 1 0
13. Овюсу Лерой 1 0
14. Кёлерт Матс 1 0
15. Спиерингс Уэсли 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 3 0
2. Густафссон Симон 3 0
3. Далмау Адриан 1 1
4. Янссен Виллем 2 0
5. Элия Эльеро 2 0
6. Ван Оверем Йорис 2 0
7. Керк Гирано 2 0
8. Рамселар Барт 2 0
9. Хоогма Джастин 2 0
10. Сент Джейго Томми 2 0
11. Махер Адам 1 0
12. Ван де Стрек Сандер 1 0
13. Бауссайд Отман 1 0
14. Remco Balk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 21.74% (5) 8.7% (2) 8.7% (2) 30.43% (7) 8.7% (2) 21.74% (5)
 Утрехт 8.33% (3) 8.33% (3) 13.89% (5) 25% (9) 22.22% (8) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Фейеноорд 5:0 Виллем II Виллем II 2:0 Эммен Аякс 3:1 Виллем II Виллем II 1:3 ПЕК Зволле
Ваалвейк 1:1 Виллем II Виллем II 2:3 Гронинген ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Виллем II 1:1 Аякс АЗ Алкмаар 5:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс Виллем II 1:3 Спарта Роттердам Фортуна Ситтард 3:2 Виллем II ДВС '33 0:3 Виллем II Гронинген 1:0 Виллем II Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд
Утрехт Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам
Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Утрехт: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Виллем II 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие
Виллем II 3:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Утрехт 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Утрехт Премьер-лига Утрехт 1:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 22 14 5 3 51 - 24 47
3. АЗ Алкмаар Заявка 22 12 7 3 48 - 32 43
4. Витесс Заявка 22 13 3 6 34 - 21 42
5. Фейеноорд Заявка 21 12 5 4 42 - 20 41
6. Гронинген Заявка 21 11 4 6 29 - 23 37
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 22 9 6 7 35 - 28 33
9. Херенвен Заявка 22 7 8 7 30 - 30 29
10. Хераклес Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 22 8 4 10 33 - 41 28
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
13. ПЕК Зволле Заявка 22 4 11 7 26 - 34 23
14. ВВВ-Венло Заявка 21 6 4 11 35 - 52 22
15. Ваалвейк Заявка 22 4 7 11 19 - 35 19
16. АДО Ден Хааг Заявка 21 2 7 12 19 - 47 13
17. Виллем II Заявка 22 3 4 15 24 - 53 13
18. Эммен Заявка 22 0 6 16 17 - 51 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 11 3 1 7 15 - 27 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
18. Эммен Заявка 11 0 3 8 13 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
5. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
6. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
12. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле Заявка 11 2 5 4 15 - 21 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 4.65 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 13.00 1.03
  5.50 4.26 1.58

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
12.75 1.00 12.00 1.01 4.90 1.13 4.05 1.21 2.46 1.52 1.98 1.83 1.65 2.38 1.33 3.32 1.24 3.88 1.06 6.95 1.06 6.80
16.00 0.00 12.00 1.01 5.10 1.15 3.85 1.23 10.50 1.02 2.15 1.70 8.50 1.05 1.74 2.08 5.70 1.11 4.20 1.20 3.75 1.25 2.48 1.50 1.90 1.85 1.25 3.75 1.13 5.40 1.03 10.00 1.02 11.00
5.44 1.17 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.04 1.65 2.32 1.53 2.60 2.81 1.47 3.09 1.40 2.57 1.54 2.04 1.85 1.65 2.33 1.62 2.37 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
2.37 1.49 1.60 2.28 1.22 3.75 2.30 1.58 1.48 2.55 1.45 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00
2.95 1.42 2.33 1.63 1.79 2.07 1.55 2.51 1.37 3.17 1.25 4.00 1.13 6.21 1.37 3.18 1.25 4.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.00 1.41
Где смотреть матч Виллем II 0:6 Утрехт онлайн

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