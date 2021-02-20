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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
ПЕК Зволле
0' 13'
28
Веррипс
Михаэл
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
24
Бернаду
Лукас
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
8
Де
Леув
Михаэль
1
Маус
Ксавье
2
Ван
Полен
Брам
3
Лам
Томас
4
Накаяма
Юта
5
Паал
Кеннет
23
Рейндерс
Элиано
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
14
Бенсон
Манюэль
Эммен
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 6 0.26
2. Араухо Мигель 4 0.17
3. Лаурсен Николай 2 0.09
4. Колар Марко 1 0.04
5. Де Вос Робберт 1 0.04
6. Бернаду Лукас 1 0.04
7. Янсен Анко 1 (1) 0.04
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.26
2. Леманс Клинт 3 0.13
3. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.13
4. Рейндерс Элиано 2 0.09
5. Мисиджан Вирджил 2 0.09
6. Лам Томас 2 (1) 0.09
7. Дрост Йеспер 1 0.04
8. Накаяма Юта 1 0.04
9. Ферай Иммануэль 1 0.04
10. Саймак Мустафа 1 0.04
11. Клемент Пелле 1 0.04
12. Ван Вермескеркен Саи 0 0
13. Паал Кеннет 0 0
14. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Бейл Гленн 2 1
4. Де Леув Михаэль 3 0
5. Баккер Ник 3 0
6. Лаурсен Николай 1 1
7. Бернаду Лукас 1 1
8. Пенья Серхио 2 0
9. Кавлан Канер 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 2 2
2. Ван Полен Брам 3 1
3. Керстен Сэм 4 0
4. Хюйбертс Дин 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Клемент Пелле 0 1
9. Дрост Йеспер 1 0
10. Мисиджан Вирджил 1 0
11. Паал Кеннет 1 0
12. Леманс Клинт 1 0
13. Рейндерс Элиано 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эммен 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1)
 ПЕК Зволле 8.33% (2) 0 16.67% (4) 25% (6) 41.67% (10) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Ваалвейк 1:0 Эммен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен Эммен 0:2 ПСВ
АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Хераклес
Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Эммен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
ПЕК Зволле: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эредивизие Эммен 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи Эммен 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие Эммен 1:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи
ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эредивизие Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:0 Эммен Товарищеские матчи ПЕК Зволле 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 2:2 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:4 Эммен Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Первый дивизион Эммен 0:3 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 0:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 0:1 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 17 2 2 68 - 15 53
2. ПСВ Заявка 22 14 5 3 51 - 24 47
3. АЗ Алкмаар Заявка 22 12 7 3 48 - 32 43
4. Витесс Заявка 22 13 3 6 34 - 21 42
5. Фейеноорд Заявка 21 12 5 4 42 - 20 41
6. Гронинген Заявка 21 11 4 6 29 - 23 37
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 22 9 6 7 35 - 28 33
9. Херенвен Заявка 22 7 8 7 30 - 30 29
10. Хераклес Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
11. Фортуна Ситтард Заявка 22 8 4 10 33 - 41 28
12. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 23 4 12 7 26 - 34 24
13. Спарта Роттердам Заявка 21 6 5 10 30 - 34 23
14. ВВВ-Венло Заявка 21 6 4 11 35 - 52 22
15. Ваалвейк Заявка 22 4 7 11 19 - 35 19
16. АДО Ден Хааг Заявка 21 2 7 12 19 - 47 13
17. Виллем II Заявка 22 3 4 15 24 - 53 13
18. Эммен 0:0 Заявка 23 0 7 16 17 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 10 9 0 1 24 - 6 27
2. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3. Аякс Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 11 6 3 2 14 - 8 21
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 10 5 2 3 16 - 11 17
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ВВВ-Венло Заявка 10 3 3 4 15 - 28 12
11. Твенте Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
12. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
13. Фортуна Ситтард Заявка 11 3 2 6 17 - 23 11
14. Виллем II Заявка 11 3 1 7 15 - 27 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
18. Эммен 0:0 Заявка 12 0 4 8 13 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 5 0 27 - 17 23
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
5. Фейеноорд Заявка 10 6 1 3 19 - 11 19
6. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
7. Гронинген Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Витесс Заявка 11 5 1 5 17 - 15 16
9. Спарта Роттердам Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 11 3 3 5 9 - 21 12
12. Херенвен Заявка 12 2 6 4 14 - 19 12
13. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 12 2 6 4 15 - 21 12
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 10 2 2 6 8 - 24 8
17. Эммен 0:0 Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
ПЕК Зволле
3.05
3.64
2.43
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.60 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.64 2.38
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.20 2.31
  2.96 3.59 2.43

Самый высокий коэффициент на матч «Эммен» – «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эммен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПЕК Зволле» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эммен» – «ПЕК Зволле», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.01 9.30 1.03 3.50 1.28 3.12 1.36 2.10 1.81 1.61 2.31 1.37 2.99 1.17 4.80 1.12 5.10 1.02 9.50
9.50 1.03 7.50 1.07 3.30 1.30 2.55 1.47 1.82 1.92 1.84 2.02 1.44 2.65 1.30 3.30 1.12 5.55 1.10 6.25 1.02 9.50 1.01 9.60 0.00 16.50
4.32 1.24 3.15 1.40 2.52 1.57 2.12 1.77 1.90 1.99 1.66 2.31 1.53 2.63 1.43 2.93 1.17 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.08 1.75 1.44 2.79 1.17 5.05 1.12 6.30
2.55 1.47 1.65 2.15 1.31 3.25 1.07 7.50 1.05 8.50
3.34 1.36 2.75 1.49 2.16 1.76 1.69 2.25 1.50 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.88 1.42 1.79 2.02 1.28 3.64 1.22 4.25
2.95 1.37 1.77 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.05
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.00 1.32
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