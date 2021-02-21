  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Штурм
 
Позже

Стадион:
Вольфсбергер
27
Зибенхандль
Йорг
11
Газибегович
Юсуф
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
9
Балай
Беким
13
Янтшер
Якоб
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
3
Хенрикссон
Густав
6
Павелич
Марио
19
Шпранглер
Свен
30
Тафернер
Маттойс
2
Гиорбелидзе
Гурам
11
Визингер
Дарио
9
Йовелич
Деян
18
Рёчер
Торстен
Штурм
4-3-1-2
Вольфсбергер
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 6 0.35
2. Китеишвили Отар 5 0.29
3. Любич Иван 4 0.24
4. Фризенбихлер Кевин 3 0.18
5. Балай Беким 3 0.18
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.12
7. Куэн Андреас 1 0.06
8. Хирлендер Штефан 1 0.06
9. Вютрих Грегори 1 0.06
10. Газибегович Юсуф 1 0.06
11. Немет Давид 1 0.06
12. Хузпек Филипп 0 0
13. Инголич Сандро 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 8 0.47
2. Линдль Михаэль 4 (3) 0.24
3. Перец Элиэль 4 0.24
4. Визингер Дарио 3 0.18
5. Баумгартнер Доминик 2 0.12
6. Дьенг Шейку 1 0.06
7. Шерцер Йонатан 1 0.06
8. Тафернер Маттойс 1 0.06
9. Хенрикссон Густав 1 0.06
10. Верницниг Кристофер 0 0
11. Новак Михаэль 0 0
12. Шпранглер Свен 0 0
13. Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 4 1
2. Вютрих Грегори 5 0
3. Горенц-Станкович Йон 5 0
4. Хирлендер Штефан 4 0
5. Фризенбихлер Кевин 3 0
6. Балай Беким 1 1
7. Данте Амаду 1 1
8. Куэн Андреас 2 0
9. Китеишвили Отар 2 0
10. Любич Иван 2 0
11. Янтшер Якоб 1 0
12. Йегер Лукас 1 0
13. Газибегович Юсуф 1 0
14. Гайрхофер Никлас 1 0
15. Мвепу Франциско 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Йовелич Деян 4 0
4. Линдль Михаэль 3 0
5. Ляйтгеб Марио 3 0
6. Шпранглер Свен 3 0
7. Тафернер Маттойс 3 0
8. Баумгартнер Доминик 2 0
9. Визингер Дарио 2 0
10. Перец Элиэль 2 0
11. Рнич Неманья 1 0
12. Рёчер Торстен 1 0
13. Верницниг Кристофер 1 0
14. Новак Михаэль 1 0
15. Перич Штефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 10.71% (3) 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 21.43% (6)
 Вольфсбергер 8% (2) 16% (4) 4% (1) 28% (7) 24% (6) 20% (5)

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Штурм 2:1 Хартберг ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена
Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер
Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Штурм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 0:4 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. ЛАСК Заявка 17 10 3 4 35 - 17 33
4. Штурм Заявка 17 9 4 4 28 - 15 31
5. Сваровски Тироль Заявка 17 7 3 7 29 - 27 24
6. Вольфсбергер Заявка 17 7 3 7 26 - 29 24
7. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
8. Санкт-Пёльтен Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
9. Хартберг Заявка 17 4 7 6 17 - 29 19
10. Рид Заявка 18 4 4 10 20 - 36 16
11. Адмира Заявка 17 3 3 11 18 - 42 12
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 9 7 0 2 23 - 7 21
2. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Штурм Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
5. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Адмира Заявка 8 3 0 5 10 - 18 9
9. Хартберг Заявка 8 2 3 3 7 - 12 9
10. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
3. Вольфсбергер Заявка 8 5 0 3 14 - 11 15
4. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
5. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
6. ЛАСК Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
7. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 9 1 2 6 8 - 20 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Вольфсбергер
2.30
3.40
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.40 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.34 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.40 3.20
  2.30 3.36 3.38

Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.02 8.10 1.05 3.78 1.25 2.83 1.43 1.97 1.92 1.54 2.48 1.40 2.86 1.15 4.90 1.10 5.50 1.02 9.60
11.50 1.02 8.30 1.04 3.45 1.28 2.65 1.44 1.89 1.91 1.69 2.17 1.49 2.60 1.32 3.20 1.14 5.30 1.11 6.00 1.04 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
3.83 1.29 2.89 1.45 2.24 1.70 1.93 1.96 1.72 2.21 1.53 2.64 1.49 2.77 1.36 3.29 1.13 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.97 1.84 1.49 2.62 1.15 5.30 1.10 6.55
1.92 1.88 1.40 2.80 1.12 5.70
3.13 1.40 2.57 1.55 2.01 1.88 1.62 2.41 1.44 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.75 2.08 1.32 3.38 1.23 4.20
2.70 1.42 1.69 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.06
Букмекер Да Нет
4.10 1.18
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
Где смотреть матч Штурм - Вольфсбергер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 