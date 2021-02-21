Штурм
Позже
Стадион: Merkur-Arena
Вольфсбергер
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|6
|0.35
|2.
|Китеишвили Отар
|5
|0.29
|3.
|Любич Иван
|4
|0.24
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.18
|5.
|Балай Беким
|3
|0.18
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.12
|7.
|Куэн Андреас
|1
|0.06
|8.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.06
|9.
|Вютрих Грегори
|1
|0.06
|10.
|Газибегович Юсуф
|1
|0.06
|11.
|Немет Давид
|1
|0.06
|12.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|13.
|Инголич Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|8
|0.47
|2.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|0.24
|3.
|Перец Элиэль
|4
|0.24
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.18
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.12
|6.
|Дьенг Шейку
|1
|0.06
|7.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.06
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.06
|9.
|Хенрикссон Густав
|1
|0.06
|10.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|11.
|Новак Михаэль
|0
|0
|12.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|13.
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|4
|1
|2.
|Вютрих Грегори
|5
|0
|3.
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|4.
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|5.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0
|6.
|Балай Беким
|1
|1
|7.
|Данте Амаду
|1
|1
|8.
|Куэн Андреас
|2
|0
|9.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|10.
|Любич Иван
|2
|0
|11.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|12.
|Йегер Лукас
|1
|0
|13.
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|14.
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|15.
|Мвепу Франциско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Йовелич Деян
|4
|0
|4.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|6.
|Шпранглер Свен
|3
|0
|7.
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|8.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|9.
|Визингер Дарио
|2
|0
|10.
|Перец Элиэль
|2
|0
|11.
|Рнич Неманья
|1
|0
|12.
|Рёчер Торстен
|1
|0
|13.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|14.
|Новак Михаэль
|1
|0
|15.
|Перич Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|Вольфсбергер
|8% (2)
|16% (4)
|4% (1)
|28% (7)
|24% (6)
|20% (5)
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +15 =1 -4Штурм 2:1 Хартберг ЛАСК 2:0 Штурм Штурм 2:1 Рид Штурм 1:0 Фёрст Вена
Альтах 2:1 Штурм Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер
Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Штурм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Вольфсбергер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Вольфсбергер 0:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Штурм Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:4 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Штурм 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 17
|33
|4.
|Штурм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 15
|31
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 27
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 29
|24
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 25
|21
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 33
|20
|9.
|Хартберг
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 29
|19
|10.
|Рид
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 36
|16
|11.
|Адмира
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 42
|12
|12.
|Альтах
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 7
|21
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Штурм
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Адмира
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 18
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|14 - 11
|15
|4.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|6.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|7.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|9 - 27
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Штурм» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Штурм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Штурм» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров