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  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
1:2
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
9' Гол
Грубер Андреас
31' Желтая карточка
Траунер Гернот
41' Желтая карточка
Визингер Филип
45' Желтая карточка
Атанга Давид
55' Желтая карточка
Михорль Петер
61' Желтая карточка
Андраде Андреас
0:2
86' Гол
Гойгингер Томас
88' Желтая карточка
Ляйтнер Андреас
1:2
90' Гол
Кронбергер Лука
90'+5
1
Ляйтнер
Андреас
93
Даткович
Нико
27
Айву
Эмануэль
4
Бауэр
Себастьян
22
Майер
Маркус
8
Кершбаум
Роман
2
Ауэр
Штефан
84
Остшолек
Маттиас
77
Атанга
Давид
99
Вутен
Эндрю
7
Старкль
Доминик
24
Лаваль
Тобиас
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
16
Поцманн
Марвин
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
Адмира
3-4-3
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 4 (2) 0.22
2. Вутен Эндрю 3 0.17
3. Бройниг Максимилиан 3 0.17
4. Хоффер Эрвин 2 0.11
5. Томич Томислав 1 0.06
6. Атанга Давид 1 0.06
7. Хаусьелль Марко 1 0.06
8. Айву Эмануэль 1 0.06
9. Кронбергер Лука 1 0.06
10. Гартнер Кристиан 0 0
11. Остшолек Маттиас 0 0
12. Спасич Милош 0 0
13. Форсагер Вильгельм 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 7 0.39
2. Грубер Андреас 5 0.28
3. Гойгингер Томас 4 0.22
4. Михорль Петер 3 0.17
5. Холланд Джеймс 3 0.17
6. Балик Гусейн 3 0.17
7. Траунер Гернот 2 0.11
8. Ранфтль Райнхольд 2 0.11
9. Рагуц Марко 2 (2) 0.11
10. Гргич Лукас 2 0.11
11. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.06
12. Филипович Петар 1 0.06
13. Райтер Доминик 1 0.06
14. Визингер Филип 1 (1) 0.06
15. Андраде Андреас 0 0
16. Мадсен Мадс Эмиль 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 7 1
2. Майер Маркус 3 0
3. Бройниг Максимилиан 3 0
4. Бауэр Себастьян 1 1
5. Томич Томислав 2 0
6. Спасич Милош 2 0
7. Хаусьелль Марко 2 0
8. Айву Эмануэль 2 0
9. Юлманд Мортен 2 0
10. Майерхофер Штефан 1 0
11. Рат Лукас 1 0
12. Ауэр Штефан 1 0
13. Ляйтнер Андреас 1 0
14. Атанга Давид 1 0
15. Малишек Лукас 1 0
16. Чиркович Александар 1 0
17. Ганда Йосеф 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 6 0
2. Траунер Гернот 5 0
3. Михорль Петер 5 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Андраде Андреас 2 0
9. Мадсен Мадс Эмиль 2 0
10. Рамсебнер Кристиан 0 1
11. Шлагер Александер 1 0
12. Гойгингер Томас 1 0
13. Ранфтль Райнхольд 1 0
14. Райтер Доминик 1 0
15. Рагуц Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 23.53% (4) 23.53% (4) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 ЛАСК 8.11% (3) 21.62% (8) 18.92% (7) 16.22% (6) 10.81% (4) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
ЛАСК: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
ЛАСК 4:0 Адмира Бундеслига ЛАСК 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 5:1 Адмира Бундеслига
Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 4:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 ЛАСК Товарищеские матчи Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 17 13 1 3 54 - 18 40
2. Рапид Вена Заявка 17 11 4 2 35 - 20 37
3. ЛАСК 2:1 Заявка 18 11 3 4 37 - 18 36
4. Штурм 1:2 Заявка 18 9 4 5 29 - 17 31
5. Вольфсбергер 2:1 Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
6. Сваровски Тироль Заявка 17 7 3 7 29 - 27 24
7. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
8. Санкт-Пёльтен Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
9. Хартберг Заявка 17 4 7 6 17 - 29 19
10. Рид Заявка 18 4 4 10 20 - 36 16
11. Адмира 1:2 Заявка 18 3 3 12 19 - 44 12
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2:1 Заявка 9 7 0 2 23 - 7 21
2. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
3. Штурм 1:2 Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 0 2 28 - 10 18
5. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Хартберг Заявка 8 2 3 3 7 - 12 9
9. Адмира 1:2 Заявка 9 3 0 6 11 - 20 9
10. Вольфсбергер 2:1 Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Вольфсбергер 2:1 Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 16 - 11 17
4. ЛАСК 2:1 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Штурм 1:2 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 9 1 2 6 8 - 20 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира 1:2 Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.60 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 7.20 1.10
  24.11 7.60 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Адмира» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Адмира» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Адмира» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.55 1.15 3.72 1.24 2.30 1.59 1.87 1.93 1.58 2.53 1.28 3.64 1.21 4.20 1.07 7.10 1.05 7.50 1.01 10.75
16.50 0.00 10.50 1.02 2.42 1.52 1.57 2.31 1.27 3.55 2.15 1.70 1.05 8.50 1.72 2.12 1.04 9.00 1.10 6.25 1.08 7.00 1.02 11.00 1.05 8.50 1.01 12.50 1.01 10.50
2.22 1.70 1.81 2.07 1.39 3.11 1.26 4.00 1.97 1.91 1.71 2.22 1.45 2.84 1.41 3.03 1.59 2.45 1.52 2.61 1.24 4.36 1.11 7.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.30
3.25 1.31 2.20 1.62 1.82 1.92 1.17 4.70 1.12 5.55
3.01 1.40 2.48 1.56 1.94 1.93 1.58 2.45 1.60 2.40 1.35 3.26 1.11 6.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60
3.25 1.30 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.35 1.25
Где смотреть матч Адмира 1:2 ЛАСК онлайн

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