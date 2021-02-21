0:1
9' ГолГрубер Андреас
31' Желтая карточкаТраунер Гернот
41' Желтая карточкаВизингер Филип
45' Желтая карточкаАтанга Давид
55' Желтая карточкаМихорль Петер
61' Желтая карточкаАндраде Андреас
0:2
86' ГолГойгингер Томас
88' Желтая карточкаЛяйтнер Андреас
1:2
90' ГолКронбергер Лука
22
Майер
Маркус
77
Атанга
Давид
99
Вутен
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Майер МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Плоер ПатрикПолузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
41 Erwin Softic
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
9'
31'
41'
45'
55'
61'
86'
88'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|4 (2)
|0.22
|2.
|Вутен Эндрю
|3
|0.17
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.17
|4.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.11
|5.
|Томич Томислав
|1
|0.06
|6.
|Атанга Давид
|1
|0.06
|7.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.06
|8.
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|9.
|Кронбергер Лука
|1
|0.06
|10.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|11.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|12.
|Спасич Милош
|0
|0
|13.
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|7
|0.39
|2.
|Грубер Андреас
|5
|0.28
|3.
|Гойгингер Томас
|4
|0.22
|4.
|Михорль Петер
|3
|0.17
|5.
|Холланд Джеймс
|3
|0.17
|6.
|Балик Гусейн
|3
|0.17
|7.
|Траунер Гернот
|2
|0.11
|8.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.11
|9.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.11
|10.
|Гргич Лукас
|2
|0.11
|11.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.06
|12.
|Филипович Петар
|1
|0.06
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0.06
|14.
|Визингер Филип
|1 (1)
|0.06
|15.
|Андраде Андреас
|0
|0
|16.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|7
|1
|2.
|Майер Маркус
|3
|0
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|4.
|Бауэр Себастьян
|1
|1
|5.
|Томич Томислав
|2
|0
|6.
|Спасич Милош
|2
|0
|7.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|8.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|9.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|10.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|11.
|Рат Лукас
|1
|0
|12.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|13.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|14.
|Атанга Давид
|1
|0
|15.
|Малишек Лукас
|1
|0
|16.
|Чиркович Александар
|1
|0
|17.
|Ганда Йосеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|6
|0
|2.
|Траунер Гернот
|5
|0
|3.
|Михорль Петер
|5
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Андраде Андреас
|2
|0
|9.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|10.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|11.
|Шлагер Александер
|1
|0
|12.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|13.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|14.
|Райтер Доминик
|1
|0
|15.
|Рагуц Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|0
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|ЛАСК
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12Вольфсбергер 2:1 Адмира Адмира 3:1 Альтах Рид 0:0 Адмира Адмира 0:4 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЛАСК 2:0 Штурм Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК ЛАСК 5:3 Аустрия Клагенфурт ЛАСК 1:2 Рапид Вена
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Адмира: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
ЛАСК: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|54 - 18
|40
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 20
|37
|3.
|ЛАСК
|2:1 Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 18
|36
|4.
|Штурм
|1:2 Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|5.
|Вольфсбергер
|2:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 27
|24
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 25
|21
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 33
|20
|9.
|Хартберг
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 29
|19
|10.
|Рид
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 36
|16
|11.
|Адмира
|1:2 Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 44
|12
|12.
|Альтах
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|2:1 Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 7
|21
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|3.
|Штурм
|1:2 Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|28 - 10
|18
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Хартберг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|9.
|Адмира
|1:2 Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 20
|9
|10.
|Вольфсбергер
|2:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Вольфсбергер
|2:1 Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 11
|17
|4.
|ЛАСК
|2:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Штурм
|1:2 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|9 - 27
|3
|12.
|Адмира
|1:2 Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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