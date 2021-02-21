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  3. Австрия
Ред Булл Зальцбург
4:2
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
3' Желтая карточка
Дака Пэтсон
14' Желтая карточка
Петрович Деян
1:0
30' Гол
Дака Пэтсон
2:0
64' Гол
Дака Пэтсон
3:0
70' Гол
Дака Пэтсон
3:1
90' Гол
Шустер Лион
4:1
90' Гол
Адейеми Карим
4:2
90' Гол
Кара Эркан
90'+5
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
5
Фалльци
Альберт
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
28
Бернед
Антуан
16
Юнузович
Златко
11
Ааронсон
Бренден
20
Дака
Пэтсон
8
Бериша
Мергим
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
39
Любичич
Деян
4
Барац
Матео
13
Шик
Торстен
16
Петрович
Деян
8
Рицмайер
Марсель
31
Ульманн
Максимилиан
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Рапид Вена
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дака Пэтсон 16 0.89
2. Койта Секу 14 (2) 0.78
3. Бериша Мергим 8 0.44
4. Собослаи Доминик 4 (3) 0.22
5. Окафор Ноа 4 (1) 0.22
6. Адейеми Карим 2 0.11
7. Кристенсен Расмус 2 0.11
8. Мвепу Энок 2 0.11
9. Фалльци Альберт 1 0.06
10. Ааронсон Бренден 1 0.06
11. Шушич Лука 1 0.06
12. Онгене Жером 1 0.06
13. Ашимеру Маджид 0 0
14. Юнузович Златко 0 0
15. Ульмер Андреас 0 0
16. Окугава Масая 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 10 (2) 0.56
2. Кнасмюлльнер Кристоф 7 0.39
3. Фунтас Таксиархис 4 0.22
4. Шик Торстен 3 0.17
5. Китагава Коя 3 0.17
6. Мург Томас 2 0.11
7. Демир Юсуф 2 0.11
8. Аразе Кельвин 2 0.11
9. Рицмайер Марсель 1 0.06
10. Граховац Срджан 1 0.06
11. Шустер Лион 1 0.06
12. Стойкович Филип 0 0
13. Любичич Деян 0 0
14. Ульманн Максимилиан 0 0
15. Хофманн Максимилиан 0 0
16. Барац Матео 0 0
17. Граймль Лео 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 7 0
2. Фалльци Альберт 4 0
3. Койта Секу 3 0
4. Окафор Ноа 3 0
5. Рамальо Андре 1 1
6. Фаркаш Патрик 2 0
7. Ашимеру Маджид 2 0
8. Ульмер Андреас 1 0
9. Дака Пэтсон 1 0
10. Мвепу Энок 1 0
11. Кристенсен Расмус 1 0
12. Адейеми Карим 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 3 1
3. Граймль Лео 4 0
4. Кара Эркан 3 0
5. Шик Торстен 2 0
6. Фунтас Таксиархис 2 0
7. Ульманн Максимилиан 2 0
8. Петрович Деян 2 0
9. Шустер Лион 2 0
10. Мург Томас 1 0
11. Штребингер Ричард 1 0
12. Китагава Коя 1 0
13. Аразе Кельвин 1 0
14. Барац Матео 1 0
15. Ибрахимоглу Мелих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 10.71% (6) 12.5% (7) 12.5% (7) 10.71% (6) 23.21% (13) 30.36% (17)
 Рапид Вена 19.44% (7) 22.22% (8) 13.89% (5) 8.33% (3) 8.33% (3) 27.78% (10)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена
Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен
Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига
Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 18 14 1 3 58 - 20 43
2. Рапид Вена Заявка 18 11 4 3 37 - 24 37
3. ЛАСК Заявка 18 11 3 4 37 - 18 36
4. Штурм Заявка 18 9 4 5 29 - 17 31
5. Вольфсбергер Заявка 18 8 3 7 28 - 30 27
6. Сваровски Тироль Заявка 17 7 3 7 29 - 27 24
7. Аустрия Вена Заявка 18 5 6 7 25 - 25 21
8. Санкт-Пёльтен Заявка 18 5 5 8 29 - 33 20
9. Хартберг Заявка 17 4 7 6 17 - 29 19
10. Рид Заявка 18 4 4 10 20 - 36 16
11. Адмира Заявка 18 3 3 12 19 - 44 12
12. Альтах Заявка 18 3 3 12 16 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
2. ЛАСК Заявка 9 7 0 2 23 - 7 21
3. Рапид Вена Заявка 9 6 2 1 19 - 9 20
4. Штурм Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
5. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
6. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
7. Аустрия Вена Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
8. Хартберг Заявка 8 2 3 3 7 - 12 9
9. Адмира Заявка 9 3 0 6 11 - 20 9
10. Вольфсбергер Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
11. Альтах Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен Заявка 9 1 3 5 12 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Вольфсбергер Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
4. ЛАСК Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Санкт-Пёльтен Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
7. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Аустрия Вена Заявка 9 3 2 4 12 - 10 11
9. Хартберг Заявка 9 2 4 3 10 - 17 10
10. Рид Заявка 9 1 2 6 8 - 20 5
11. Альтах Заявка 9 1 0 8 9 - 27 3
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Петрович Деян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Дака Пэтсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.17 7.20 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 4.50 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.20 19.00
  1.15 7.51 20.80

Самый высокий коэффициент на матч «Ред Булл Зальцбург» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ред Булл Зальцбург» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.45 1.10 4.85 1.15 2.78 1.42 2.24 1.65 1.75 2.19 1.41 2.91 1.28 3.50 1.13 5.25 1.09 6.00 1.01 10.25
12.50 0.00 10.00 1.03 7.50 1.07 2.35 1.55 1.75 2.01 1.91 1.89 1.95 1.80 1.74 2.10 1.28 3.45 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 9.50 1.02 9.50 0.00 14.00
6.42 1.14 2.66 1.51 3.28 1.36 2.72 1.49 2.14 1.76 1.70 2.23 1.61 2.40 1.35 3.30 1.49 2.76 1.32 3.56 1.13 6.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.55
2.62 1.45 1.67 2.12 1.57 2.31 1.11 5.80 1.07 7.50
2.41 1.59 1.98 1.88 1.52 2.59 1.34 3.33 1.33 3.38 1.18 5.06 1.33 3.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.85 1.13 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.15 1.16 5.35
2.14 1.64 1.62 2.21 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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