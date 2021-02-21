Ред Булл Зальцбург
4:2
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Рапид Вена
3' Желтая карточкаДака Пэтсон
14' Желтая карточкаПетрович Деян
1:0
30' ГолДака Пэтсон
2:0
64' ГолДака Пэтсон
3:0
70' ГолДака Пэтсон
3:1
90' ГолШустер Лион
4:1
90' ГолАдейеми Карим
4:2
90' ГолКара Эркан
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Nico Mantl
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Любичич ДеянЗащитник
- Защитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
3'
14'
30'
1:0
64'
2:0
70'
3:0
90'
3:1
90'
4:1
90'
4:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дака Пэтсон
|16
|0.89
|2.
|Койта Секу
|14 (2)
|0.78
|3.
|Бериша Мергим
|8
|0.44
|4.
|Собослаи Доминик
|4 (3)
|0.22
|5.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.22
|6.
|Адейеми Карим
|2
|0.11
|7.
|Кристенсен Расмус
|2
|0.11
|8.
|Мвепу Энок
|2
|0.11
|9.
|Фалльци Альберт
|1
|0.06
|10.
|Ааронсон Бренден
|1
|0.06
|11.
|Шушич Лука
|1
|0.06
|12.
|Онгене Жером
|1
|0.06
|13.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|14.
|Юнузович Златко
|0
|0
|15.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|16.
|Окугава Масая
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|10 (2)
|0.56
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|7
|0.39
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.22
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.17
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.17
|6.
|Мург Томас
|2
|0.11
|7.
|Демир Юсуф
|2
|0.11
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.11
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.06
|10.
|Граховац Срджан
|1
|0.06
|11.
|Шустер Лион
|1
|0.06
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Любичич Деян
|0
|0
|14.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|15.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|16.
|Барац Матео
|0
|0
|17.
|Граймль Лео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|7
|0
|2.
|Фалльци Альберт
|4
|0
|3.
|Койта Секу
|3
|0
|4.
|Окафор Ноа
|3
|0
|5.
|Рамальо Андре
|1
|1
|6.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|7.
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|8.
|Ульмер Андреас
|1
|0
|9.
|Дака Пэтсон
|1
|0
|10.
|Мвепу Энок
|1
|0
|11.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|12.
|Адейеми Карим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|3
|1
|3.
|Граймль Лео
|4
|0
|4.
|Кара Эркан
|3
|0
|5.
|Шик Торстен
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|8.
|Петрович Деян
|2
|0
|9.
|Шустер Лион
|2
|0
|10.
|Мург Томас
|1
|0
|11.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|12.
|Китагава Коя
|1
|0
|13.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|14.
|Барац Матео
|1
|0
|15.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|10.71% (6)
|12.5% (7)
|12.5% (7)
|10.71% (6)
|23.21% (13)
|30.36% (17)
|Рапид Вена
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|8.33% (3)
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +11 =1 -8Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена
Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Альтах 0:0 Рапид Вена Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер ЛАСК 1:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен
Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Рапид Вена: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 2:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Кубок Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|58 - 20
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 24
|37
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 18
|36
|4.
|Штурм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 30
|27
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 27
|24
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|25 - 25
|21
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 33
|20
|9.
|Хартберг
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|17 - 29
|19
|10.
|Рид
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 36
|16
|11.
|Адмира
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 44
|12
|12.
|Альтах
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 7
|21
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 9
|20
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|8.
|Хартберг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|9.
|Адмира
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 20
|9
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|7.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|9.
|Хартберг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 17
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 20
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|9 - 27
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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