С острого угла пробивал Иммобиле по воротам, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С углового Альберто навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Боатенг и вынес снаряд в аут.

Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

Сане с фланга сместился в центр и откатил под удар Киммиху, но тот с ходу пробил точно в руки Рейне.

Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Комфортное преимущество добыли мюнхенцы после первого тайма.

42' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Лерой Сане! Ворвался в штрафную соперника Коман, обыграл защитника и пробил в дальний угол. Отбил перед собой Рейна, но точно на ногу Сане, который без труда отправил снаряд уже в пустые ворота.

41' С угла поля навесил на линию вратарской Альберто, но Нойер на выходе кулаком вынес мяч подальше.

40' Подхватил мяч в чужой штрафной Лулич и покатил в центр на Иммобиле, который пробил в касание, но Алаба перевел сферу в подкате на угловой.

39' Мягко забросил в штрафную Киммих на ход Левандовски, но того опередил на выходе Рейна и забрал мяч в руки.

38' Ворвался в штрафную соперника Иммобиле после заброса от Лулича, но не стал бить, а отдал пас поперек на Корреа, но мяч перехватил Алаба.

37' Перехватил мяч на линии чужой штрафной Сане и отдал в центр под удар Левандовски, но смог справится Рейна с выстрелом польского форварда.

36' Мягко забросил в штрафную соперника Альберто на ход Иммобиле, но на выходе Нойер оказался первым на мяче.

35' Снова врывался Левандовски в штрафную соперника на скорости, но Лулич грамотно корпусом оттеснил его от мяча.

34' Тонким пасом Дэвис нашел в штрафной соперника Левандовски, но тому пробить не позволил в подкате Ачерби.

33' Вот это да, уже первую замену провел Индзаги. Вместо Матео Мусаккио на поле появился Сенад Лулич.

32' Выскакивал Коман на ворота соперника после заброса от Киммиха, но его удар головой оказался неточным.

31' Мог убегать Корреа на ворота соперника после заброса от Альберто, но Судья остановил игру из-за офсайда.

30' По флангу отдавал на ход Лаццари на ход Корреа, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с соперником.

29' Слишком бурно отреагировал Альберто на решение арбитра, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

28' Теперь уже Иммобиле получил по ногам от Боатенга на чужой половине поля. Штрафной снова исполнят хозяева.

27' Грубо в подкате сбил Зюле в центре поля Альберто. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

26' Зацепился за мяч на линии чужой штрафной Милинкович-Савич и пробил в ближний угол, но точно в руки голкиперу.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Джамал Мусиала! Ушел от соперника финтом по флангу Дэвис и отдал низом в центр на Мусиала, который выдержал паузу и вторым касанием отправил сферу точно в нижний угол.

23' Решился на дальний удар с линии штрафной Альберто в ближний угол, но легко справился Нойер.

22' Мягко забросил в штрафную соперника Мусиала на ход Сане, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Патрик.

20' Левандовски в центре поля подставился и вынудил нарушить правила Ачерби. Штрафной удар исполнят мюнхенцы.

19' Дальний заброс Милинкович-Савич исполнил на ход Корреа, но тому не удалось добраться до мяча в пределах поля.

18' Ворвался в штрафную соперника на скорости Милинкович-Савич и упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

17' Ворвался в штрафную соперника Левандовски на скорости и прострелил поперек на Сане, который пробил пяткой, но крайне неточно.

15' В грубом подкате на фланге Горетцка заехал по ногам Корреа. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

14' Мягко забросил в штрафную соперника Киммих, но здесь от спины Ачерби сфера полетела на угловой.

13' Прорвался по центру к штрафной соперника Киммих и пробил метров с двадцати, но угодил точно в защитника.

12' Прорвался по левой бровке Дэвис и подал в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.

11' Получил по ногам Корреа в центре поля от Киммиха. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Лацио".

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Роберт Левандовски! Крайне неудачно сыграл на своей половине поля Мусаккио, отдав слабый пас назад на голкипера. Сферу перехватил Левандовски, обыграл Рейну и вколотил снаряд в пустые ворота.

9' В верховой борьбе против Алабы нарушил правила Иммобиле. Штрафной удар будут исполнять игроки "Лацио".

8' Зацепился за мяч в чужой штрафной Киммих и пробил с острого угла, но угодил точно в корпус защитнику.

7' Продавил соперника по флангу Зюле и прострелил в центр штрафной, но здесь вынес на угловой Ачерби.

6' На фланге получил по ногам Дэвис от Милинковича-Савича. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

5' Забросил в по флангу Дэвис на ход Левандовски, но того вместе с мячом за пределы поля вытеснил Лаццари.

4' В центре поля получил по ногам Сане от Милинковича-Савича. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.

3' Забросил в штрафную соперника Корреа в штрафную на Иммобиле, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.