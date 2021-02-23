Лацио
0:3
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Рим)
Бавария
0:1
9' ГолЛевандовски Роберт
0:2
24' ГолМусиала Джамал
28' Желтая карточкаАльберто Луис
0:3
42' ГолСане Лерой
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
77
Марусич
Адам
27
Алаба
Давид
10
Сане
Лерой
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
16 Пароло МаркоЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
9'
24'
0:2
28'
42'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|5 (3)
|0.71
|2.
|Корреа Хоакин
|2
|0.29
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.14
|4.
|Пароло Марко
|1
|0.14
|5.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.14
|6.
|Лукас Лейва
|0
|0
|7.
|Альберто Луис
|0
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|9.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|0.57
|2.
|Коман Кингсли
|3
|0.43
|3.
|Сане Лерой
|3
|0.43
|4.
|Горетцка Леон
|2
|0.29
|5.
|Киммих Йозуа
|1
|0.14
|6.
|Мюллер Томас
|1 (1)
|0.14
|7.
|Боатенг Жером
|1
|0.14
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.14
|9.
|Зюле Никлас
|1
|0.14
|10.
|Толиссо Корентен
|1
|0.14
|11.
|Эрнандес Люка
|1
|0.14
|12.
|Мусиала Джамал
|1
|0.14
|13.
|Мартинес Хави
|0
|0
|14.
|Коста Дуглас
|0
|0
|15.
|Гнабри Серж
|0
|0
|16.
|Павар Бенджамен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альберто Луис
|2
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|3.
|Худт Уэсли
|2
|0
|4.
|Рейна Пепе
|1
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|6.
|Патрик
|1
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|8.
|Стракоша Томас
|1
|0
|9.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|10.
|Марусич Адам
|1
|0
|11.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|12.
|Чиж Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рока Марк
|1
|1
|2.
|Боатенг Жером
|1
|0
|3.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|4.
|Мюллер Томас
|1
|0
|5.
|Алаба Давид
|1
|0
|6.
|Сарр Буна
|1
|0
|7.
|Гнабри Серж
|1
|0
|8.
|Сане Лерой
|1
|0
|9.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|10.
|Павар Бенджамен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|40% (4)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Бавария
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария
Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 0:3 Бавария
Исход игры
Лацио
5.5% (10)
Ничья
9.8% (18)
Бавария
84.7% (155)
Тотал 2.5
Больше
80.92% (140)
Меньше
19.08% (33)
Обе команды забьют
Да
82.66% (143)
Нет
17.34% (30)
Популярный счёт
1:2 Бавария
47% (86)
1:3 Бавария
14.8% (27)
0:2 Бавария
9.8% (18)
1:1 Ничья
4.9% (9)
2:2 Ничья
3.8% (7)
0:3 Бавария
3.3% (6)
2:1 Лацио
2.7% (5)
0:1 Бавария
2.7% (5)
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