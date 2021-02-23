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Лацио
0:3
Перерыв

Стадион:
Бавария
0'
0:1
9' Гол
Левандовски Роберт
0:2
24' Гол
Мусиала Джамал
28' Желтая карточка
Альберто Луис
0:3
42' Гол
Сане Лерой
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
37
Мусаккио
Матео
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Лацио
3-5-2
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Левандовски Роберт
24'
0:2
Мусиала Джамал
(Горетцка Леон)
28'
Альберто Луис
 
31'
Лулич Сенад
Мусаккио Матео
 
42'
0:3
Сане Лерой

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 5 (3) 0.71
2. Корреа Хоакин 2 0.29
3. Кайседо Фелипе 1 0.14
4. Пароло Марко 1 0.14
5. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.14
6. Лукас Лейва 0 0
7. Альберто Луис 0 0
8. Ачерби Франческо 0 0
9. Марусич Адам 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 4 (1) 0.57
2. Коман Кингсли 3 0.43
3. Сане Лерой 3 0.43
4. Горетцка Леон 2 0.29
5. Киммих Йозуа 1 0.14
6. Мюллер Томас 1 (1) 0.14
7. Боатенг Жером 1 0.14
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.14
9. Зюле Никлас 1 0.14
10. Толиссо Корентен 1 0.14
11. Эрнандес Люка 1 0.14
12. Мусиала Джамал 1 0.14
13. Мартинес Хави 0 0
14. Коста Дуглас 0 0
15. Гнабри Серж 0 0
16. Павар Бенджамен 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Альберто Луис 2 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
3. Худт Уэсли 2 0
4. Рейна Пепе 1 0
5. Кайседо Фелипе 1 0
6. Патрик 1 0
7. Ачерби Франческо 1 0
8. Стракоша Томас 1 0
9. Милинкович-Савич Сергей 1 0
10. Марусич Адам 1 0
11. Фарес Мохамед 1 0
12. Чиж Шимон 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Рока Марк 1 1
2. Боатенг Жером 1 0
3. Нойер Мануэль 1 0
4. Мюллер Томас 1 0
5. Алаба Давид 1 0
6. Сарр Буна 1 0
7. Гнабри Серж 1 0
8. Сане Лерой 1 0
9. Эрнандес Люка 1 0
10. Павар Бенджамен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 40% (4) 20% (2) 0 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Бавария 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 41.18% (7)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио
Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария
Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Комфортное преимущество добыли мюнхенцы после первого тайма.
  • 45'
    Сане с фланга сместился в центр и откатил под удар Киммиху, но тот с ходу пробил точно в руки Рейне.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    С углового Альберто навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Боатенг и вынес снаряд в аут.
  • Угловой
    43'
    С острого угла пробивал Иммобиле по воротам, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

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  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Лерой Сане! Ворвался в штрафную соперника Коман, обыграл защитника и пробил в дальний угол. Отбил перед собой Рейна, но точно на ногу Сане, который без труда отправил снаряд уже в пустые ворота.
  • 41'
    С угла поля навесил на линию вратарской Альберто, но Нойер на выходе кулаком вынес мяч подальше.
  • Угловой
    40'
    Подхватил мяч в чужой штрафной Лулич и покатил в центр на Иммобиле, который пробил в касание, но Алаба перевел сферу в подкате на угловой.
  • 39'
    Мягко забросил в штрафную Киммих на ход Левандовски, но того опередил на выходе Рейна и забрал мяч в руки.
  • 38'
    Ворвался в штрафную соперника Иммобиле после заброса от Лулича, но не стал бить, а отдал пас поперек на Корреа, но мяч перехватил Алаба.
  • 37'
    Перехватил мяч на линии чужой штрафной Сане и отдал в центр под удар Левандовски, но смог справится Рейна с выстрелом польского форварда.
  • 36'
    Мягко забросил в штрафную соперника Альберто на ход Иммобиле, но на выходе Нойер оказался первым на мяче.
  • 35'
    Снова врывался Левандовски в штрафную соперника на скорости, но Лулич грамотно корпусом оттеснил его от мяча.
  • 34'
    Тонким пасом Дэвис нашел в штрафной соперника Левандовски, но тому пробить не позволил в подкате Ачерби.
  • Замена
    33'
    Вот это да, уже первую замену провел Индзаги. Вместо Матео Мусаккио на поле появился Сенад Лулич.
  • 32'
    Выскакивал Коман на ворота соперника после заброса от Киммиха, но его удар головой оказался неточным.
  • Офсайд
    31'
    Мог убегать Корреа на ворота соперника после заброса от Альберто, но Судья остановил игру из-за офсайда.
  • 30'
    По флангу отдавал на ход Лаццари на ход Корреа, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с соперником.
  • Желтая карточка
    29'
    Слишком бурно отреагировал Альберто на решение арбитра, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 28'
    Теперь уже Иммобиле получил по ногам от Боатенга на чужой половине поля. Штрафной снова исполнят хозяева.
  • 27'
    Грубо в подкате сбил Зюле в центре поля Альберто. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 26'
    Зацепился за мяч на линии чужой штрафной Милинкович-Савич и пробил в ближний угол, но точно в руки голкиперу.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Джамал Мусиала! Ушел от соперника финтом по флангу Дэвис и отдал низом в центр на Мусиала, который выдержал паузу и вторым касанием отправил сферу точно в нижний угол.
  • 23'
    Решился на дальний удар с линии штрафной Альберто в ближний угол, но легко справился Нойер.
  • 22'
    Мягко забросил в штрафную соперника Мусиала на ход Сане, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Патрик.
  • 20'
    Левандовски в центре поля подставился и вынудил нарушить правила Ачерби. Штрафной удар исполнят мюнхенцы.
  • 19'
    Дальний заброс Милинкович-Савич исполнил на ход Корреа, но тому не удалось добраться до мяча в пределах поля.
  • 18'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Милинкович-Савич и упал на газон в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
  • 17'
    Ворвался в штрафную соперника Левандовски на скорости и прострелил поперек на Сане, который пробил пяткой, но крайне неточно.
  • 15'
    В грубом подкате на фланге Горетцка заехал по ногам Корреа. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
  • Угловой
    14'
    Мягко забросил в штрафную соперника Киммих, но здесь от спины Ачерби сфера полетела на угловой.
  • 13'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Киммих и пробил метров с двадцати, но угодил точно в защитника.
  • 12'
    Прорвался по левой бровке Дэвис и подал в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 11'
    Получил по ногам Корреа в центре поля от Киммиха. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Лацио".
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Роберт Левандовски! Крайне неудачно сыграл на своей половине поля Мусаккио, отдав слабый пас назад на голкипера. Сферу перехватил Левандовски, обыграл Рейну и вколотил снаряд в пустые ворота.
  • 9'
    В верховой борьбе против Алабы нарушил правила Иммобиле. Штрафной удар будут исполнять игроки "Лацио".
  • 8'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Киммих и пробил с острого угла, но угодил точно в корпус защитнику.
  • Угловой
    7'
    Продавил соперника по флангу Зюле и прострелил в центр штрафной, но здесь вынес на угловой Ачерби.
  • 6'
    На фланге получил по ногам Дэвис от Милинковича-Савича. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 5'
    Забросил в по флангу Дэвис на ход Левандовски, но того вместе с мячом за пределы поля вытеснил Лаццари.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Сане от Милинковича-Савича. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.
  • 3'
    Забросил в штрафную соперника Корреа в штрафную на Иммобиле, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 36.00 12.00 1.07
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 4.10 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.98 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 27.00 14.00 1.06
  11.30 6.23 1.25

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.60 1.15 4.40 1.20 2.60 1.50 2.08 1.76 1.67 2.21 1.37 3.05 1.28 3.75 1.13 5.70 1.11 6.80
13.50 1.00 5.00 1.13 4.20 1.19 2.52 1.46 2.03 1.79 1.72 2.25 1.40 3.20 1.28 3.78 1.10 6.00 1.07 6.35 1.00 11.25
13.00 1.01 5.55 1.15 8.65 1.04 7.83 1.05 6.61 1.08 1.80 2.10 3.05 1.37 2.33 1.60 1.70 2.15 1.35 3.15 1.25 3.90 1.09 7.20 1.08 7.77
5.79 1.16 2.51 1.56 2.24 1.69 2.86 1.45 2.27 1.68 1.97 1.91 2.52 1.56 2.17 1.74 1.85 2.03 1.66 2.30 1.47 2.77 1.10 8.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.65 1.26 2.55 1.48 1.64 2.17 1.17 4.60
3.68 1.28 2.59 1.50 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
3.90 1.25 2.45 1.53 2.55 1.50 1.66 2.20 1.62 2.27 1.13 5.80 1.07 8.40
3.17 1.38 2.52 1.56 1.89 1.99 2.26 1.68 1.85 2.02 1.43 2.92 1.29 3.74 1.33 3.43 1.18 5.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.40 1.13 2.11 1.68 1.56 2.32 1.34 3.10
5.35 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
5.23 1.12 3.98 1.21 2.18 1.77 1.50 2.55 1.31 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
1.60 2.33
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
2.85 1.51
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Прогнозы на матч Лацио 0:3 Бавария

Исход игры
Лацио
5.5% (10)
Ничья
9.8% (18)
Бавария
84.7% (155)
Тотал 2.5
Больше
80.92% (140)
Меньше
19.08% (33)
Обе команды забьют
Да
82.66% (143)
Нет
17.34% (30)
Популярный счёт
1:2 Бавария
47% (86)
1:3 Бавария
14.8% (27)
0:2 Бавария
9.8% (18)
1:1 Ничья
4.9% (9)
2:2 Ничья
3.8% (7)
0:3 Бавария
3.3% (6)
2:1 Лацио
2.7% (5)
0:1 Бавария
2.7% (5)
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