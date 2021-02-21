Лацио
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|5 (3)
|0.83
|2.
|Корреа Хоакин
|2
|0.33
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.17
|4.
|Пароло Марко
|1
|0.17
|5.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.17
|6.
|Лукас Лейва
|0
|0
|7.
|Альберто Луис
|0
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|9.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коман Кингсли
|3
|0.5
|2.
|Левандовски Роберт
|3 (1)
|0.5
|3.
|Горетцка Леон
|2
|0.33
|4.
|Сане Лерой
|2
|0.33
|5.
|Киммих Йозуа
|1
|0.17
|6.
|Мюллер Томас
|1 (1)
|0.17
|7.
|Боатенг Жером
|1
|0.17
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.17
|9.
|Зюле Никлас
|1
|0.17
|10.
|Толиссо Корентен
|1
|0.17
|11.
|Эрнандес Люка
|1
|0.17
|12.
|Мартинес Хави
|0
|0
|13.
|Коста Дуглас
|0
|0
|14.
|Гнабри Серж
|0
|0
|15.
|Павар Бенджамен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|2.
|Худт Уэсли
|2
|0
|3.
|Рейна Пепе
|1
|0
|4.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|5.
|Патрик
|1
|0
|6.
|Альберто Луис
|1
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|1
|0
|8.
|Стракоша Томас
|1
|0
|9.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|10.
|Марусич Адам
|1
|0
|11.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|12.
|Чиж Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рока Марк
|1
|1
|2.
|Боатенг Жером
|1
|0
|3.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|4.
|Мюллер Томас
|1
|0
|5.
|Алаба Давид
|1
|0
|6.
|Сарр Буна
|1
|0
|7.
|Гнабри Серж
|1
|0
|8.
|Сане Лерой
|1
|0
|9.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|10.
|Павар Бенджамен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|40% (4)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Бавария
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|41.18% (7)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария
Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио - Бавария
Исход игры
Лацио
4% (3)
Ничья
13.3% (10)
Бавария
82.7% (62)
Тотал 2.5
Больше
82.86% (58)
Меньше
17.14% (12)
Обе команды забьют
Да
88.57% (62)
Нет
11.43% (8)
Популярный счёт
1:2 Бавария
53.3% (40)
1:1 Ничья
8% (6)
1:3 Бавария
8% (6)
2:2 Ничья
5.3% (4)
0:1 Бавария
5.3% (4)
2:1 Лацио
2.7% (2)
0:2 Бавария
2.7% (2)
0:3 Бавария
2.7% (2)
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