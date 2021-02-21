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Лацио
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 5 (3) 0.83
2. Корреа Хоакин 2 0.33
3. Кайседо Фелипе 1 0.17
4. Пароло Марко 1 0.17
5. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.17
6. Лукас Лейва 0 0
7. Альберто Луис 0 0
8. Ачерби Франческо 0 0
9. Марусич Адам 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коман Кингсли 3 0.5
2. Левандовски Роберт 3 (1) 0.5
3. Горетцка Леон 2 0.33
4. Сане Лерой 2 0.33
5. Киммих Йозуа 1 0.17
6. Мюллер Томас 1 (1) 0.17
7. Боатенг Жером 1 0.17
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0.17
9. Зюле Никлас 1 0.17
10. Толиссо Корентен 1 0.17
11. Эрнандес Люка 1 0.17
12. Мартинес Хави 0 0
13. Коста Дуглас 0 0
14. Гнабри Серж 0 0
15. Павар Бенджамен 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
2. Худт Уэсли 2 0
3. Рейна Пепе 1 0
4. Кайседо Фелипе 1 0
5. Патрик 1 0
6. Альберто Луис 1 0
7. Ачерби Франческо 1 0
8. Стракоша Томас 1 0
9. Милинкович-Савич Сергей 1 0
10. Марусич Адам 1 0
11. Фарес Мохамед 1 0
12. Чиж Шимон 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Рока Марк 1 1
2. Боатенг Жером 1 0
3. Нойер Мануэль 1 0
4. Мюллер Томас 1 0
5. Алаба Давид 1 0
6. Сарр Буна 1 0
7. Гнабри Серж 1 0
8. Сане Лерой 1 0
9. Эрнандес Люка 1 0
10. Павар Бенджамен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 40% (4) 20% (2) 0 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Бавария 5.88% (1) 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 41.18% (7)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио
Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Айнтрахт Фр 2:1 Бавария Бавария 3:3 Арминия Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария
Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2021, осталось 1 день 21 час 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 75
    Лацио 4% (3)
    X 13.3% (10)
    Бавария 82.7% (62)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Бавария
    4.90
    4.75
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.90 4.60 1.68
    Бонус: 10 000 ₽ 4.60 4.20 1.68
    Бонус: 5 000 ₽ 4.65 4.75 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 4.20 1.69
      4.88 4.19 1.70

    Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.60 1.15 4.40 1.20 2.65 1.49 2.10 1.74 1.68 2.19 1.37 3.05 1.28 3.70 1.13 5.70 1.11 6.60
    13.50 1.00 5.10 1.12 4.25 1.18 2.64 1.46 2.04 1.78 1.72 2.25 1.40 3.00 1.28 3.54 1.10 6.00 1.07 6.35 1.00 11.25
    13.00 1.01 5.10 1.14 4.60 1.21 2.65 1.51 2.11 1.77 1.87 2.01 1.70 2.25 1.38 3.15 1.28 3.75 1.11 6.00 1.09 6.70 1.01 11.50 1.02 11.50
    6.01 1.15 2.69 1.50 2.42 1.61 2.13 1.77 1.88 2.02 1.70 2.24 1.54 2.60 1.28 3.92 1.11 7.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.70 1.25 2.60 1.47 1.65 2.15 1.18 4.50
    4.05 1.24 2.75 1.45 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
    2.65 1.50 1.65 2.23 1.28 3.80
    3.42 1.35 2.73 1.50 2.00 1.89 1.68 2.27 1.48 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.40 1.13 2.12 1.67 1.57 2.30 1.34 3.05
    5.40 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
    2.07 1.71 1.55 2.30 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.43
    1.52 2.50
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    3.55 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.46
    2.60 1.47
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    Прогнозы на матч Лацио - Бавария

    Исход игры
    Лацио
    4% (3)
    Ничья
    13.3% (10)
    Бавария
    82.7% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.86% (58)
    Меньше
    17.14% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    88.57% (62)
    Нет
    11.43% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    53.3% (40)
    1:1 Ничья
    8% (6)
    1:3 Бавария
    8% (6)
    2:2 Ничья
    5.3% (4)
    0:1 Бавария
    5.3% (4)
    2:1 Лацио
    2.7% (2)
    0:2 Бавария
    2.7% (2)
    0:3 Бавария
    2.7% (2)
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