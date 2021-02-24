Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Вольфсбергер
12
Харт
Джо
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
11
Ламела
Эрик
20
Алли
Деле
- Основной состав
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Карлос
|4
|0.57
|2.
|Лукас Моура
|4
|0.57
|3.
|Сон Хынмин
|3
|0.43
|4.
|Бэйл Гарет
|2 (1)
|0.29
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.29
|6.
|Кейн Гарри
|1
|0.14
|7.
|Алли Деле
|1 (1)
|0.14
|8.
|Уинкс Гарри
|1
|0.14
|9.
|Ламела Эрик
|0
|0
|10.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|11.
|Дэвис Бен
|0
|0
|12.
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|5 (4)
|0.71
|2.
|Йовелич Деян
|2 (1)
|0.29
|3.
|Визингер Дарио
|1
|0.14
|4.
|Тафернер Маттойс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|2.
|Алли Деле
|2
|0
|3.
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|4.
|Лукас Моура
|1
|0
|5.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|6.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тафернер Маттойс
|2
|1
|2.
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|3.
|Новак Михаэль
|2
|0
|4.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|5.
|Шпранглер Свен
|2
|0
|6.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|7.
|Кофлер Александр
|1
|0
|8.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|9.
|Павелич Марио
|1
|0
|10.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|11.
|Визингер Дарио
|1
|0
|12.
|Йовелич Деян
|1
|0
|13.
|Перец Элиэль
|1
|0
|14.
|Ходжич Амар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Вольфсбергер
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер
Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вольфсбергер
Исход игры
Тоттенхэм
97.4% (151)
Ничья
1.9% (3)
Вольфсбергер
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.72% (86)
Меньше
42.28% (63)
Обе команды забьют
Да
40.27% (60)
Нет
59.73% (89)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
36.8% (57)
2:1 Тоттенхэм
18.1% (28)
3:0 Тоттенхэм
17.4% (27)
3:1 Тоттенхэм
17.4% (27)
1:0 Тоттенхэм
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!