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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Вольфсбергер

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 4 0.57
2. Лукас Моура 4 0.57
3. Сон Хынмин 3 0.43
4. Бэйл Гарет 2 (1) 0.29
5. Ло Чельсо Джовани 2 0.29
6. Кейн Гарри 1 0.14
7. Алли Деле 1 (1) 0.14
8. Уинкс Гарри 1 0.14
9. Ламела Эрик 0 0
10. Доэрти Мэтт 0 0
11. Дэвис Бен 0 0
12. Н'Домбеле Тангай 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 5 (4) 0.71
2. Йовелич Деян 2 (1) 0.29
3. Визингер Дарио 1 0.14
4. Тафернер Маттойс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
2. Алли Деле 2 0
3. Сиссоко Мусса 1 0
4. Лукас Моура 1 0
5. Доэрти Мэтт 1 0
6. Санчес Давинсон 1 0
7. Н'Домбеле Тангай 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 2 1
2. Верницниг Кристофер 2 0
3. Новак Михаэль 2 0
4. Баумгартнер Доминик 2 0
5. Шпранглер Свен 2 0
6. Ляйтгеб Марио 1 0
7. Кофлер Александр 1 0
8. Дьенг Шейку 1 0
9. Павелич Марио 1 0
10. Шерцер Йонатан 1 0
11. Визингер Дарио 1 0
12. Йовелич Деян 1 0
13. Перец Элиэль 1 0
14. Ходжич Амар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Вольфсбергер 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер
Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вольфсбергер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Тоттенхэм 96.7% (59)
    X 3.3% (2)
    Вольфсбергер 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вольфсбергер
    1.31
    6.10
    9.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.26 6.00 12.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.31 5.80 8.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.10 12.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.80 9.80
      1.28 5.79 9.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.80 1.14 2.75 1.46 2.17 1.70 1.71 2.14 1.30 3.55 1.12 6.40
    5.35 1.11 4.55 1.17 2.64 1.46 2.12 1.72 1.73 2.23 1.39 3.00 1.27 3.62 1.11 5.80 1.08 6.25 1.01 10.75
    12.50 1.01 5.30 1.14 4.40 1.20 2.55 1.49 2.12 1.77 1.85 2.01 1.69 2.25 1.37 3.10 1.27 3.70 1.11 5.80 1.09 6.40 1.02 11.00 1.02 9.80
    5.73 1.14 2.68 1.46 2.40 1.57 2.11 1.73 1.84 2.00 1.66 2.23 1.50 2.57 1.26 3.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.11 1.18 4.40
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
    2.60 1.48 1.67 2.21 1.25 3.80
    3.39 1.33 2.71 1.47 1.98 1.86 1.67 2.23 1.46 2.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.40 1.13 2.16 1.65 1.60 2.25 1.36 3.00
    5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
    2.10 1.68 1.55 2.33 1.33 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 1.96
    1.85 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.34
    3.25 1.32
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вольфсбергер

    Исход игры
    Тоттенхэм
    96.7% (59)
    Ничья
    3.3% (2)
    Вольфсбергер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (29)
    Меньше
    49.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (21)
    Нет
    63.16% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    37.7% (23)
    2:1 Тоттенхэм
    18% (11)
    3:0 Тоттенхэм
    16.4% (10)
    3:1 Тоттенхэм
    13.1% (8)
    1:0 Тоттенхэм
    4.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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