Аталанта
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Стадион: Гевисс Стэдиум
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|0.5
|2.
|Муриэль Луис
|2
|0.33
|3.
|Гомес Алехандро
|1
|0.17
|4.
|Иличич Йосип
|1
|0.17
|5.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.17
|6.
|Миранчук Алексей
|1
|0.17
|7.
|Госенс Робин
|1
|0.17
|8.
|Хатебур Ханс
|0
|0
|9.
|Фройлер Ремо
|0
|0
|10.
|Пашалич Марио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.67
|2.
|Рамос Серхио
|1
|0.17
|3.
|Каземиро Карлос
|1
|0.17
|4.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.17
|5.
|Родриго
|1
|0.17
|6.
|Модрич Лука
|1
|0.17
|7.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.17
|8.
|Кроос Тони
|0
|0
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
|10.
|Васкес Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джимсити Берат
|2
|0
|2.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0
|4.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|5.
|Фройлер Ремо
|1
|0
|6.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|7.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|3.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|4.
|Асенсио Марко
|1
|0
|5.
|Менди Ферлан
|1
|0
|6.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|0
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
|Реал Мадрид
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =7 -1Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино
Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =2 -5Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Реал Мадрид
Исход игры
Аталанта
28.4% (19)
Ничья
26.9% (18)
Реал Мадрид
44.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
75.41% (46)
Меньше
24.59% (15)
Обе команды забьют
Да
95.08% (58)
Нет
4.92% (3)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
31.3% (21)
1:1 Ничья
17.9% (12)
2:1 Аталанта
14.9% (10)
1:3 Реал Мадрид
9% (6)
3:2 Аталанта
4.5% (3)
3:1 Аталанта
3% (2)
3:3 Ничья
3% (2)
2:2 Ничья
3% (2)
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