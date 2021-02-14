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Боруссия М
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 5 0.83
2. Тюрам Маркус 2 0.33
3. Штиндль Ларс 2 (1) 0.33
4. Бенсебаини Рами 2 (1) 0.33
5. Вендт Оскар 1 0.17
6. Хофманн Йонас 1 0.17
7. Эльведи Нико 1 0.17
8. Эмболо Брель 1 0.17
9. Лайнер Штефан 0 0
10. Лазаро Валентино 0 0
11. Нойхаус Флориан 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 4 0.67
2. Гюндоган Илкай 2 0.33
3. Агуэро Серхио 2 (1) 0.33
4. Стерлинг Рахим 1 0.17
5. Фоден Фил 1 0.17
6. Канселу Жоау 1 0.17
7. Жезус Габриэль 1 0.17
8. Де Брёйне Кевин 0 0
9. Аке Натан 0 0
10. Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 2 0
2. Лайнер Штефан 2 0
3. Ланг Михаэль 1 0
4. Крамер Кристоф 1 0
5. Плеа Алассан 1 0
6. Лазаро Валентино 1 0
7. Бенсебаини Рами 1 0
8. Закария Денис 1 0
9. Нойхаус Флориан 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Гюндоган Илкай 1 0
3. Уокер Кайл 1 0
4. Стерлинг Рахим 1 0
5. Родри Эрнандес 1 0
6. Канселу Жоау 1 0
7. Лапорт Эмерик 1 0
8. Силва Бернарду 1 0
9. Диаш Рубен 1 0
10. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2) 26.67% (4)
 Манчестер Сити 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М
Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити
Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Боруссия М 1:1 Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити 4:0 Боруссия М Лига чемпионов Манчестер Сити 4:2 Боруссия М Лига чемпионов Боруссия М 1:2 Манчестер Сити Лига чемпионов
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
2 Ливерпуль
1 Барселона
4 ПСЖ
2 Севилья
3 Боруссия Д
2 Порту
1 Ювентус
0 Атлетико М
0 Челси
0 Лацио
0 Бавария
0 Аталанта
0 Реал Мадрид
0 Боруссия М
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Боруссия М 12.9% (8)
    X 4.8% (3)
    Манчестер Сити 82.3% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.20
    5.50
    1.39
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.00 5.50 1.39
    Бонус: 10 000 ₽ 8.20 5.40 1.34
    Бонус: 5 000 ₽ 8.20 5.45 1.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.40 1.15 4.15 1.22 2.60 1.50 2.08 1.76 1.66 2.23 1.35 3.15 1.28 3.75 1.12 6.00 1.11 6.80
    12.50 1.00 11.50 1.01 5.30 1.15 4.25 1.21 2.67 1.57 2.06 1.76 1.66 2.17 1.36 2.94 1.25 3.48 1.10 5.55 1.08 6.15 1.00 11.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.70 1.25 2.55 1.47 1.64 2.16 1.17 4.60
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.68 2.19 1.28 3.68 1.17 4.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.40 1.13 2.10 1.68 1.56 2.33 1.34 3.10
    5.50 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.59 2.36 1.36 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.34
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    Прогнозы на матч Боруссия М - Манчестер Сити

    Исход игры
    Боруссия М
    12.9% (8)
    Ничья
    4.8% (3)
    Манчестер Сити
    82.3% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.46% (47)
    Меньше
    17.54% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (48)
    Нет
    15.79% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    48.4% (30)
    1:3 Манчестер Сити
    14.5% (9)
    0:2 Манчестер Сити
    6.5% (4)
    2:1 Боруссия М
    6.5% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    4.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
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