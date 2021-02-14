Боруссия М
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Стадион: Имени Ференца Пушкаша
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|5
|0.83
|2.
|Тюрам Маркус
|2
|0.33
|3.
|Штиндль Ларс
|2 (1)
|0.33
|4.
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.33
|5.
|Вендт Оскар
|1
|0.17
|6.
|Хофманн Йонас
|1
|0.17
|7.
|Эльведи Нико
|1
|0.17
|8.
|Эмболо Брель
|1
|0.17
|9.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|10.
|Лазаро Валентино
|0
|0
|11.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|4
|0.67
|2.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.33
|3.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.33
|4.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.17
|5.
|Фоден Фил
|1
|0.17
|6.
|Канселу Жоау
|1
|0.17
|7.
|Жезус Габриэль
|1
|0.17
|8.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|9.
|Аке Натан
|0
|0
|10.
|Нмеча Феликс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|2
|0
|2.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|3.
|Ланг Михаэль
|1
|0
|4.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|5.
|Плеа Алассан
|1
|0
|6.
|Лазаро Валентино
|1
|0
|7.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|8.
|Закария Денис
|1
|0
|9.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|3.
|Уокер Кайл
|1
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|5.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|6.
|Канселу Жоау
|1
|0
|7.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|8.
|Силва Бернарду
|1
|0
|9.
|Диаш Рубен
|1
|0
|10.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|Манчестер Сити
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +8 =7 -5Боруссия М 1:2 Майнц Вольфсбург 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:2 Кёльн Штуттгарт 1:2 Боруссия М
Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +18 =2 -0Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити
Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М - Манчестер Сити
Исход игры
Боруссия М
12.9% (8)
Ничья
4.8% (3)
Манчестер Сити
82.3% (51)
Тотал 2.5
Больше
82.46% (47)
Меньше
17.54% (10)
Обе команды забьют
Да
84.21% (48)
Нет
15.79% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
48.4% (30)
1:3 Манчестер Сити
14.5% (9)
0:2 Манчестер Сити
6.5% (4)
2:1 Боруссия М
6.5% (4)
2:3 Манчестер Сити
4.8% (3)
1:1 Ничья
3.2% (2)
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