Вильярреал
2:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Ред Булл Зальцбург
0:1
17' ГолБериша Мергим
20' Желтая карточкаФалльци Альберт
1:1
40' ГолМорено Херард
53' Желтая карточкаМвепу Энок
55' Желтая карточкаДака Пэтсон
69' Желтая карточкаКоста Хауме
80' Желтая карточкаАдейеми Карим
2:1
89' ПенальтиМорено Херард
21
Коста
Хауме
25
Капу
Этьен
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
44 Ратиу АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Nico Mantl
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
17'
0:1
20'
40'
1:1
53'
55'
69'
80'
82'
89'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.63
|2.
|Бакка Карлос
|3
|0.38
|3.
|Морено Херард
|2 (1)
|0.25
|4.
|Баэна Алехандро
|2
|0.25
|5.
|Ниньо Фер
|2
|0.25
|6.
|Кубо Такефуса
|1
|0.13
|7.
|Чуквезе Саму
|1
|0.13
|8.
|Фойт Хуан
|1
|0.13
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.13
|10.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|11.
|Коста Хауме
|0
|0
|12.
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|13.
|Эступиньян Первис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|1
|0.5
|2.
|Дака Пэтсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|2
|0
|2.
|Фунес Мори
|2
|0
|3.
|Пенья Рубен
|2
|0
|4.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|5.
|Иборра Висенте
|1
|0
|6.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|7.
|Коста Хауме
|1
|0
|8.
|Фойт Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ульмер Андреас
|1
|0
|2.
|Фалльци Альберт
|1
|0
|3.
|Дака Пэтсон
|1
|0
|4.
|Мвепу Энок
|1
|0
|5.
|Окафор Ноа
|1
|0
|6.
|Соле Умар
|1
|0
|7.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|8.
|Адейеми Карим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|Ред Булл Зальцбург
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =8 -3Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал
Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =1 -7Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ред Булл Зальцбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
1/16 финала
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Вильярреал
81.5% (123)
Ничья
13.2% (20)
Ред Булл Зальцбург
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.81% (99)
Меньше
32.19% (47)
Обе команды забьют
Да
77.4% (113)
Нет
22.6% (33)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
51.7% (78)
2:0 Вильярреал
10.6% (16)
1:0 Вильярреал
9.9% (15)
1:1 Ничья
9.9% (15)
3:1 Вильярреал
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Ред Булл Зальцбург
2.6% (4)
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