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Вильярреал
2:1
Конец матча

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
17' Гол
Бериша Мергим
20' Желтая карточка
Фалльци Альберт
1:1
40' Гол
Морено Херард
53' Желтая карточка
Мвепу Энок
55' Желтая карточка
Дака Пэтсон
69' Желтая карточка
Коста Хауме
80' Желтая карточка
Адейеми Карим
2:1
89' Пенальти
Морено Херард
90'+5
13
Рульи
Херонимо
21
Коста
Хауме
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
15
Эступиньян
Первис
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
5
Фалльци
Альберт
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
16
Юнузович
Златко
28
Бернед
Антуан
11
Ааронсон
Бренден
8
Бериша
Мергим
20
Дака
Пэтсон
Вильярреал
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 5 (1) 0.63
2. Бакка Карлос 3 0.38
3. Морено Херард 2 (1) 0.25
4. Баэна Алехандро 2 0.25
5. Ниньо Фер 2 0.25
6. Кубо Такефуса 1 0.13
7. Чуквезе Саму 1 0.13
8. Фойт Хуан 1 0.13
9. Пино Йереми 1 0.13
10. Парехо Даниэль 0 0
11. Коста Хауме 0 0
12. Тригерос Мануэль 0 0
13. Эступиньян Первис 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 1 0.5
2. Дака Пэтсон 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Коклен Франсис 2 0
2. Фунес Мори 2 0
3. Пенья Рубен 2 0
4. Альбиоль Рауль 1 0
5. Иборра Висенте 1 0
6. Педраса Альфонсо 1 0
7. Коста Хауме 1 0
8. Фойт Хуан 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Ульмер Андреас 1 0
2. Фалльци Альберт 1 0
3. Дака Пэтсон 1 0
4. Мвепу Энок 1 0
5. Окафор Ноа 1 0
6. Соле Умар 1 0
7. Кристенсен Расмус 1 0
8. Адейеми Карим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 33.33% (6)
 Ред Булл Зальцбург 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал
Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Ред Булл Зальцбург 4:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Сваровски Тироль 2:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Ред Булл Зальцбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Лига Европы Ред Булл Зальцбург 1:3 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Лига Европы Вильярреал 0:1 Ред Булл Зальцбург Лига Европы
Ред Булл Зальцбург 2:0 Вильярреал Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Морено Херард бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Бериша Мергим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Вильярреал 81.5% (123)
X 13.2% (20)
Ред Булл Зальцбург 5.3% (8)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.60 4.90
Бонус: 10 000 ₽ 1.95 3.85 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.68 3.18
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.50 5.30
  6.05 1.37 6.07

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 4.60 1.20 2.26 1.64 1.79 2.04 1.51 2.55 1.20 4.60 1.07 8.60
12.00 1.00 11.25 1.00 4.75 1.15 3.88 1.22 2.39 1.55 1.91 1.89 1.61 2.46 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.60 1.06 7.10
17.00 0.00 11.50 1.03 5.80 1.13 4.44 1.20 1.58 2.35 2.18 1.74 1.11 6.50 1.74 2.17 1.06 8.80 1.10 6.80 1.07 8.40 1.10 7.77 1.08 8.40 1.01 12.50
5.20 1.18 2.56 1.53 1.43 2.91 1.24 4.18 1.53 2.58 1.34 3.32 1.80 2.06 1.55 2.50 1.31 3.53 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.22 1.62 1.53 2.40 1.13 5.40
3.60 1.29 2.45 1.55 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
3.50 1.30 2.39 1.58 1.27 3.70 1.35 3.15 1.19 4.60
3.07 1.38 2.53 1.53 1.99 1.86 1.60 2.37 1.77 2.08 1.47 2.70 1.18 4.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.17 1.93 1.82 1.27 3.55
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
4.34 1.18 3.13 1.29 2.04 1.85 1.52 2.41 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.29
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
2.90 1.47
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Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург

Исход игры
Вильярреал
81.5% (123)
Ничья
13.2% (20)
Ред Булл Зальцбург
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.81% (99)
Меньше
32.19% (47)
Обе команды забьют
Да
77.4% (113)
Нет
22.6% (33)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
51.7% (78)
2:0 Вильярреал
10.6% (16)
1:0 Вильярреал
9.9% (15)
1:1 Ничья
9.9% (15)
3:1 Вильярреал
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Ред Булл Зальцбург
2.6% (4)
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