Шахтёр Донецк
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Киев)
Маккаби Тель-Авив
33' Желтая карточкаЭдуардо Витор
21
Патрик
Алан
18
Тиби
Эйтан
42
Перец
Дор
23
Голаса
Эйял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кандил МаорЗащитник
-
31 Пивень ШахарЗащитник
- Защитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
-
21 Йейни ШиранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Шехтер ИтейНападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
-
17 Битон ДанНападающий
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
Ход матча
33'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|1
|0.5
|2.
|Тете
|1
|0.5
|3.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|4.
|Фернандо Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коэн Йонатан
|2 (1)
|0.25
|2.
|Перец Дор
|1
|0.13
|3.
|Пешич Александар
|1
|0.13
|4.
|Саборит Энрик
|1
|0.13
|5.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|3.
|Эдуардо Витор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саборит Энрик
|2
|1
|2.
|Рикан Авраам
|2
|0
|3.
|Перец Дор
|2
|0
|4.
|Тененбаум Даниэль
|2
|0
|5.
|Йейни Ширан
|1
|0
|6.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|7.
|Кандил Маор
|1
|0
|8.
|Эрнандес Луис
|1
|0
|9.
|Глазер Дан
|1
|0
|10.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|11.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|12.
|Глезер Амит
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Маккаби Тель-Авив
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =8 -2Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +13 =5 -2Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Хапоэль Кфар-Саба 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Хадера Маккаби Тель-Авив 1:0 Бней-Сахнин
Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Хайфа Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:4 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Кирьят-Шмона Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Нетания Маккаби Тель-Авив 4:3 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Ашдод 3:2 Маккаби Тель-Авив Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Шахтёр Донецк
96.3% (157)
Ничья
2.5% (4)
Маккаби Тель-Авив
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.24% (62)
Меньше
60.76% (96)
Обе команды забьют
Да
28.48% (45)
Нет
71.52% (113)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
42.9% (70)
2:1 Шахтёр Донецк
19.6% (32)
1:0 Шахтёр Донецк
13.5% (22)
3:0 Шахтёр Донецк
11.7% (19)
3:1 Шахтёр Донецк
4.3% (7)
1:1 Ничья
1.8% (3)
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