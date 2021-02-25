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Шахтёр Донецк
0:0
Перерыв

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
0'
33' Желтая карточка
Эдуардо Витор
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
21
Патрик
Алан
27
Майкон
Барберан
19
Манор
Соломон
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
19
Тененбаум
Даниэль
28
Жералдеш
Андре
44
Эрнандес
Луис
18
Тиби
Эйтан
4
Саборит
Энрик
42
Перец
Дор
6
Глазер
Дан
23
Голаса
Эйял
11
Бен-Хаим
Таль
II
72
Пешич
Александар
7
Хозец
Матан
Шахтёр Донецк
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

Ход матча

33'
Эдуардо Витор
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 1 0.5
2. Тете 1 0.5
3. Матвиенко Николай 0 0
4. Фернандо Педро 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коэн Йонатан 2 (1) 0.25
2. Перец Дор 1 0.13
3. Пешич Александар 1 0.13
4. Саборит Энрик 1 0.13
5. Битон Дан 1 (1) 0.13

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тайсон Фреда 1 0
2. Марлос Ромеро 1 0
3. Эдуардо Витор 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Саборит Энрик 2 1
2. Рикан Авраам 2 0
3. Перец Дор 2 0
4. Тененбаум Даниэль 2 0
5. Йейни Ширан 1 0
6. Тиби Эйтан 1 0
7. Кандил Маор 1 0
8. Эрнандес Луис 1 0
9. Глазер Дан 1 0
10. Коэн Йонатан 1 0
11. Герреро Эдуардо 1 0
12. Глезер Амит 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Маккаби Тель-Авив 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Хапоэль Кфар-Саба 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Хадера Маккаби Тель-Авив 1:0 Бней-Сахнин
Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Хайфа Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:4 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Кирьят-Шмона Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Нетания Маккаби Тель-Авив 4:3 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Ашдод 3:2 Маккаби Тель-Авив Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Первый тайм
  • Луишу Каштру нужно сделать серьёзный "втык" игрокам "Шахтёра". Украинцам повезло, что первый тайм завершился ничьей.
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Отдохнём немного, друзья!
  • 45'
    Хозец сгруппировался и пробил с линии штрафной площади чуть ли не в прыжке - мимо ворот получилось. 
  • 44'
    Саборит с левого край чужой штрафной остро простреливал к воротам, но Трубин руками перехватил, а затем и накрыл мяч. 
  • 43'
    Как же много ошибаются игроки "Шахтёра"! Чувствуют игроки "Маккаби" неуверенность украинских чемпионов и стараются забить до перерыва. 

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  • 42'
    Явно растерянными выглядят игроки "Шахтёра" после качественного отрезка от соперника. 
  • Штанга
    40'
    МОМЕНТИЩЕ! Как везёт сейчас "Шахтёру"! Эрнандес пробил головой после подачи с углового - мяч попал в перекладину,с добивания удар изловчился нанести Перец - и уже правая штанга спасает "горняков"!
  • 39'
    Последие минут пять-семь "Маккаби" доминирует, раз за разом зарабатывая угловые удары. Вот очередной корнер будет у гостей сейчас. 
  • 38'
    Показали нам реакцию Андрея Пятова на эпизод, когда Трубин убрал соперника на замахе у своей вратарской. В восторге теперь уже второй голкипер "Шахтёра". 
  • Угловой
    37'
    Ещё один угловой исполнили гости. После выноса из штрафной с ходу метров с тридцати пробил Саборит - неточно. 
  • Угловой
    36'
    Как опасно у ворот "Шахтёра"! Слева с углового мяч закручивался прямо в ворота, кажется, но Трубин среагировал! Возможно, был небольшой рикошет ещё от Мораеса. 
  • Угловой
    35'
    Угловой разыграли гости слева, но подача вышла не лучшей, и на ближей штанге на вынос сыграл Тайсон. 
  • Желтая карточка
    34'
    А вот и первая жёлтая карточка. Витао очень грубо влетел в Глазера. Я бы даже сказал, что это не жёлтая, а оранжевая, в цветах "Шахтёра". 
  • 33'
    Вратарь Трубин сорвал порцию оваций, рискованно убрав соперника на замахе чуть ли не в своей вратарской площади. 
  • 32'
    Бен-Хаим слева в чужой штрафной на замахе разобрался с Додо и пробил на исполнение - Трубин спокойно справился. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Глазер грубовато сыграть против Алана Патрика на чужой половине поля. Пока без карточки, просто фол. 
  • 29'
    Мораес пытался хитро сыграть у чужой штрафной: замахивался на удар, а сам делал проникающий пас. Не прокатило. 
  • 28'
    Пешич в борьбе с Кривцовым пробил головой, но получилось не очень акцентированно и неопасно. 
  • 27'
    Луис Эрнандес в центральном круге совершил тактический фол против Мораеса, не позволяя "Шахтёру" развить атаку. 
  • 26'
    Марлос у чужой штрафной площади не решился бить и пытался подключить справа Соломона, но пас не прошёл. 
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Додо получил мяч справа в чужой штрафной после позиционной ошибки Саборита. Убрав мяч под себя, Додо отдал пас назад на Марлоса, тот бил в дальний угол - мимо. 
  • 23'
    68% - 32% - такова статистика владения мячом на текущую минуту. 
  • 22'
    Под свист с трибун "Олимпийского" "Маккаби" пытался начать атаку, но пас в линию атаки верхом неточным оказался. 
  • Опасный момент
    20'
    Тайсон пробил с левой с линии штрафной площади, вратарь отбил вправо от себя, а добивание Матвиенко не удалось - слишком уж высоко, сорвался мяч с ноги. 
  • 19'
    Комбинируют "горняки" на подступах к чужой штрафной площади, но простанства там мало. 
  • 18'
    Подача в штрафную площадь "Маккаби" в направлении Мораеса не дошла до адресата. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Алан Патрик оставлял мяч Марлосу, но тот поскользнулся и по неосторожности ещё и влетел в соперника, нарушив правила у чужой штрафной. 
  • 16'
    Тайсон на скорости прорвался к штрафной площади, но там окружили его, и толково пробить не получилось. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Глазер ударил Мораеса сзади. Не нравится игрокам "Маккаби" играть без мяча, но раскрываться они не торопятся. 
  • 13'
    Матвиенко очень зря пытался сохранить мяч на левом фланге на своей половине поля, ведь после перехвата соперник развил перспективную атаку. К счастью для хозяев, прострел справа до адресата не дошёл. 
  • 12'
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко находится на матче. Укрыв тёплым пледом ноги, известный в прошлом футболист наблюдает за происходящим на поле. 
  • 11'
    Соломон прорывался правым флангом, но выпустил он мяч за боковую линию, что не осталось вне внимания рефери. 
  • 10'
    Сам Марлос и подал со штрафного в район дальней штанги, но там воздух выиграли гости. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Марлос решил пофинтить на левом фланге атаки с долей пижонства и ожидаемо получил по ногам. 
  • 8'
    "Маккаби" прессинует соперника на чужой половине поля. Отступать израильтянам некуда после домашних 0:2. 
  • Опасный момент
    7'
    Очень красивую атаку расчерчили игроки "Шахтёра". В завершении Додо пробивал с правой части чужой штрафной - мяч пришёлся в сетку ворот с внешней стороны. 
  • 6'
    Действительно мяч попал в руку игроку "Маккаби", но тот падал, и удар наносился с близкой дистанции. Пенальти за такое не дают. 
  • 5'
    Затяжная атака "Шахтёра" прошла, в ходе которой сразу два удара хозяев поля были заблокированы. Во втором случае были апелляции к рефери на предмет игры рукой в штрафной площади, но судья свисток не дал. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Мораес в верховой борьбе ударил соперника в лицо. Арбитр простил игрока "Шахтёра", хотя по букве правил это должна быть карточка. 
  • Офсайд
    3'
    Голаса завершил атаку "Маккаби" неточным ударом со средней дистанции. Впрочем, арбитр зафиксировал офсайд. 
  • 2'
    "Шахтёр" играет в оранжево-чёрной форме, а игроки "Маккаби" сегодня действуют в белом. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Дал арбитр свисток, и матч начался! Начальный удар в центре поля сделал футболист "Макааби".
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Эдуардо Витор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.20 3.95
Бонус: 10 000 ₽ 1.74 3.50 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.64 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.80 4.05
  2.58 2.55 3.67

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.06 7.25 1.08 3.50 1.31 2.65 1.49 1.83 1.98 1.46 2.70 1.33 3.40 1.14 5.36 1.11 6.60
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.93 1.97 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.30 1.00 11.25
4.75 1.18 3.50 1.30 1.95 1.85 1.44 2.75 2.21 1.71 1.28 3.60 1.72 2.20 1.09 7.20 1.07 8.40 1.03 9.24 1.02 9.84 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
3.03 1.40 2.17 1.72 1.82 2.05 1.57 2.46 1.33 3.38 1.60 2.39 1.47 2.75 1.60 2.40 1.47 2.79 1.32 3.51 1.11 7.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.80 1.10 7.20
1.30 3.50 1.27 3.70 1.15 5.30 1.10 5.84 1.07 6.92
1.75 2.11 1.46 2.75 1.17 5.07 1.47 2.73 1.33 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.24 2.60 1.46 1.66 2.14 1.17 4.60
3.85 1.26 2.68 1.47 1.65 2.24 1.26 3.85 1.18 5.00
3.60 1.28 2.52 1.52 1.62 2.27 1.21 3.76 1.14 4.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.85
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.70 1.27
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:0 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Шахтёр Донецк
96.3% (157)
Ничья
2.5% (4)
Маккаби Тель-Авив
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.24% (62)
Меньше
60.76% (96)
Обе команды забьют
Да
28.48% (45)
Нет
71.52% (113)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
42.9% (70)
2:1 Шахтёр Донецк
19.6% (32)
1:0 Шахтёр Донецк
13.5% (22)
3:0 Шахтёр Донецк
11.7% (19)
3:1 Шахтёр Донецк
4.3% (7)
1:1 Ничья
1.8% (3)
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