Как же много ошибаются игроки "Шахтёра"! Чувствуют игроки "Маккаби" неуверенность украинских чемпионов и стараются забить до перерыва.

Саборит с левого край чужой штрафной остро простреливал к воротам, но Трубин руками перехватил, а затем и накрыл мяч.

Хозец сгруппировался и пробил с линии штрафной площади чуть ли не в прыжке - мимо ворот получилось.

Первый тайм завершён. Отдохнём немного, друзья!

Луишу Каштру нужно сделать серьёзный "втык" игрокам "Шахтёра". Украинцам повезло, что первый тайм завершился ничьей.

42' Явно растерянными выглядят игроки "Шахтёра" после качественного отрезка от соперника.

40' МОМЕНТИЩЕ! Как везёт сейчас "Шахтёру"! Эрнандес пробил головой после подачи с углового - мяч попал в перекладину,с добивания удар изловчился нанести Перец - и уже правая штанга спасает "горняков"!

39' Последие минут пять-семь "Маккаби" доминирует, раз за разом зарабатывая угловые удары. Вот очередной корнер будет у гостей сейчас.

38' Показали нам реакцию Андрея Пятова на эпизод, когда Трубин убрал соперника на замахе у своей вратарской. В восторге теперь уже второй голкипер "Шахтёра".

37' Ещё один угловой исполнили гости. После выноса из штрафной с ходу метров с тридцати пробил Саборит - неточно.

36' Как опасно у ворот "Шахтёра"! Слева с углового мяч закручивался прямо в ворота, кажется, но Трубин среагировал! Возможно, был небольшой рикошет ещё от Мораеса.

35' Угловой разыграли гости слева, но подача вышла не лучшей, и на ближей штанге на вынос сыграл Тайсон.

34' А вот и первая жёлтая карточка. Витао очень грубо влетел в Глазера. Я бы даже сказал, что это не жёлтая, а оранжевая, в цветах "Шахтёра".

33' Вратарь Трубин сорвал порцию оваций, рискованно убрав соперника на замахе чуть ли не в своей вратарской площади.

32' Бен-Хаим слева в чужой штрафной на замахе разобрался с Додо и пробил на исполнение - Трубин спокойно справился.

31' Глазер грубовато сыграть против Алана Патрика на чужой половине поля. Пока без карточки, просто фол.

29' Мораес пытался хитро сыграть у чужой штрафной: замахивался на удар, а сам делал проникающий пас. Не прокатило.

28' Пешич в борьбе с Кривцовым пробил головой, но получилось не очень акцентированно и неопасно.

27' Луис Эрнандес в центральном круге совершил тактический фол против Мораеса, не позволяя "Шахтёру" развить атаку.

26' Марлос у чужой штрафной площади не решился бить и пытался подключить справа Соломона, но пас не прошёл.

24' ОПАСНО! Додо получил мяч справа в чужой штрафной после позиционной ошибки Саборита. Убрав мяч под себя, Додо отдал пас назад на Марлоса, тот бил в дальний угол - мимо.

23' 68% - 32% - такова статистика владения мячом на текущую минуту.

22' Под свист с трибун "Олимпийского" "Маккаби" пытался начать атаку, но пас в линию атаки верхом неточным оказался.

20' Тайсон пробил с левой с линии штрафной площади, вратарь отбил вправо от себя, а добивание Матвиенко не удалось - слишком уж высоко, сорвался мяч с ноги.

19' Комбинируют "горняки" на подступах к чужой штрафной площади, но простанства там мало.

18' Подача в штрафную площадь "Маккаби" в направлении Мораеса не дошла до адресата.

17' Алан Патрик оставлял мяч Марлосу, но тот поскользнулся и по неосторожности ещё и влетел в соперника, нарушив правила у чужой штрафной.

16' Тайсон на скорости прорвался к штрафной площади, но там окружили его, и толково пробить не получилось.

14' Глазер ударил Мораеса сзади. Не нравится игрокам "Маккаби" играть без мяча, но раскрываться они не торопятся.

13' Матвиенко очень зря пытался сохранить мяч на левом фланге на своей половине поля, ведь после перехвата соперник развил перспективную атаку. К счастью для хозяев, прострел справа до адресата не дошёл.

12' Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко находится на матче. Укрыв тёплым пледом ноги, известный в прошлом футболист наблюдает за происходящим на поле.

11' Соломон прорывался правым флангом, но выпустил он мяч за боковую линию, что не осталось вне внимания рефери.

10' Сам Марлос и подал со штрафного в район дальней штанги, но там воздух выиграли гости.

9' Марлос решил пофинтить на левом фланге атаки с долей пижонства и ожидаемо получил по ногам.

8' "Маккаби" прессинует соперника на чужой половине поля. Отступать израильтянам некуда после домашних 0:2.

7' Очень красивую атаку расчерчили игроки "Шахтёра". В завершении Додо пробивал с правой части чужой штрафной - мяч пришёлся в сетку ворот с внешней стороны.

6' Действительно мяч попал в руку игроку "Маккаби", но тот падал, и удар наносился с близкой дистанции. Пенальти за такое не дают.

5' Затяжная атака "Шахтёра" прошла, в ходе которой сразу два удара хозяев поля были заблокированы. Во втором случае были апелляции к рефери на предмет игры рукой в штрафной площади, но судья свисток не дал.

4' Мораес в верховой борьбе ударил соперника в лицо. Арбитр простил игрока "Шахтёра", хотя по букве правил это должна быть карточка.

3' Голаса завершил атаку "Маккаби" неточным ударом со средней дистанции. Впрочем, арбитр зафиксировал офсайд.

2' "Шахтёр" играет в оранжево-чёрной форме, а игроки "Маккаби" сегодня действуют в белом.