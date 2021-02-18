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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Маккаби Тель-Авив

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 1 1
2. Тете 1 1
3. Матвиенко Николай 0 0
4. Фернандо Педро 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коэн Йонатан 2 (1) 0.29
2. Перец Дор 1 0.14
3. Пешич Александар 1 0.14
4. Саборит Энрик 1 0.14
5. Битон Дан 1 (1) 0.14

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Тайсон Фреда 1 0
2. Марлос Ромеро 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Саборит Энрик 2 1
2. Рикан Авраам 2 0
3. Перец Дор 2 0
4. Тененбаум Даниэль 2 0
5. Йейни Ширан 1 0
6. Тиби Эйтан 1 0
7. Кандил Маор 1 0
8. Эрнандес Луис 1 0
9. Глазер Дан 1 0
10. Коэн Йонатан 1 0
11. Герреро Эдуардо 1 0
12. Глезер Амит 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Маккаби Тель-Авив 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 50% (3) 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Хапоэль Кфар-Саба 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Хадера Маккаби Тель-Авив 1:0 Бней-Сахнин
Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Хайфа Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:4 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Кирьят-Шмона Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Нетания Маккаби Тель-Авив 4:3 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Ашдод 3:2 Маккаби Тель-Авив Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Маккаби Тель-Авив от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Шахтёр Донецк 93.1% (54)
    X 5.2% (3)
    Маккаби Тель-Авив 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Маккаби Тель-Авив
    1.75
    3.75
    5.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.75 5.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.72 3.55 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.55 5.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.45 5.60
      1.72 3.58 5.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.20 1.06 7.25 1.08 3.45 1.31 2.65 1.49 1.83 1.98 1.46 2.75 1.33 3.40 1.14 5.36 1.11 6.60
    8.60 1.03 7.70 1.06 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
    11.00 1.03 7.90 1.06 3.40 1.32 2.65 1.51 2.14 1.76 1.86 2.00 1.72 2.20 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 5.90 1.10 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    3.59 1.31 2.71 1.49 2.15 1.75 1.87 2.01 1.66 2.30 1.46 2.83 1.31 3.57 1.11 7.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
    2.88 1.42 1.90 1.90 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    1.87 1.94 1.40 2.95 1.12 6.30
    2.99 1.42 2.45 1.58 1.91 1.96 1.56 2.51 1.40 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.75 1.24 2.60 1.45 1.66 2.14 1.17 4.60
    3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
    2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.84
    1.85 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    4.80 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.26
    3.55 1.27
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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    93.1% (54)
    Ничья
    5.2% (3)
    Маккаби Тель-Авив
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (20)
    Меньше
    63.64% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    32.73% (18)
    Нет
    67.27% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Шахтёр Донецк
    44.8% (26)
    2:1 Шахтёр Донецк
    24.1% (14)
    1:0 Шахтёр Донецк
    10.3% (6)
    3:0 Шахтёр Донецк
    5.2% (3)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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