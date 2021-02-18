Шахтёр Донецк
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Стадион: Олимпийский (Киев)
Маккаби Тель-Авив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|1
|1
|2.
|Тете
|1
|1
|3.
|Матвиенко Николай
|0
|0
|4.
|Фернандо Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коэн Йонатан
|2 (1)
|0.29
|2.
|Перец Дор
|1
|0.14
|3.
|Пешич Александар
|1
|0.14
|4.
|Саборит Энрик
|1
|0.14
|5.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тайсон Фреда
|1
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саборит Энрик
|2
|1
|2.
|Рикан Авраам
|2
|0
|3.
|Перец Дор
|2
|0
|4.
|Тененбаум Даниэль
|2
|0
|5.
|Йейни Ширан
|1
|0
|6.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|7.
|Кандил Маор
|1
|0
|8.
|Эрнандес Луис
|1
|0
|9.
|Глазер Дан
|1
|0
|10.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|11.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|12.
|Глезер Амит
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Маккаби Тель-Авив
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +10 =8 -2Шахтёр Донецк 2:0 Рух Львов Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +13 =5 -2Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк Хапоэль Кфар-Саба 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Хадера Маккаби Тель-Авив 1:0 Бней-Сахнин
Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Хайфа Маккаби Нетания 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Бней-Иегуда Маккаби Петах-Тиква 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:4 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Кирьят-Шмона Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Нетания Маккаби Тель-Авив 4:3 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:0 Сивасспор Ашдод 3:2 Маккаби Тель-Авив Карабах 1:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Кфар-Саба Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Маккаби Тель-Авив: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Шахтёр Донецк
93.1% (54)
Ничья
5.2% (3)
Маккаби Тель-Авив
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (20)
Меньше
63.64% (35)
Обе команды забьют
Да
32.73% (18)
Нет
67.27% (37)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
44.8% (26)
2:1 Шахтёр Донецк
24.1% (14)
1:0 Шахтёр Донецк
10.3% (6)
3:0 Шахтёр Донецк
5.2% (3)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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