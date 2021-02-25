Глазго Рейнджерс
1:1
Перерыв
Стадион: Айброкс
Антверпен
1:0
9' ГолМорелос Альфредо
1:1
31' ГолРафаэлов Лиор
37' Желтая карточкаБалогун Леон
26
Балогун
Леон
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
26
Желен
Жереми
30
Бута
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
61 Кинг ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Чеваун ТиамВратарь
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
48 Ivan Pavlic
-
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
Ход матча
9'
1:0
31'
1:1
37'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морелос Альфредо
|3
|0.38
|2.
|Баришич Борна
|2 (2)
|0.25
|3.
|Тавернье Джеймс
|2 (2)
|0.25
|4.
|Арфилд Скотт
|2
|0.25
|5.
|Руф Кемар
|2
|0.25
|6.
|Кент Райан
|1
|0.13
|7.
|Голдсон Коннор
|1
|0.13
|8.
|Камара Глен
|1
|0.13
|9.
|Иттен Седрик
|1
|0.13
|10.
|Хаджи Янис
|1
|0.13
|11.
|Арибо Джо
|1
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|5 (1)
|0.63
|2.
|Геркенс Питер
|2
|0.25
|3.
|Хонгла Мартин
|2
|0.25
|4.
|Де Лат Ричи
|1
|0.13
|5.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.13
|6.
|Бенсон Манюэль
|1
|0.13
|7.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|8.
|Мбокани Дьёмерси
|0
|0
|9.
|Бенавенте Кристиан
|0
|0
|10.
|Миёши Коджи
|0
|0
|11.
|Юклеред Симен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балогун Леон
|3
|0
|2.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|3.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|4.
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|5.
|Джек Райан
|1
|0
|6.
|Голдсон Коннор
|1
|0
|7.
|Руф Кемар
|1
|0
|8.
|Зунгу Бонгани
|1
|0
|9.
|Баришич Борна
|1
|0
|10.
|Камара Глен
|1
|0
|11.
|Кент Райан
|1
|0
|12.
|Хаджи Янис
|1
|0
|13.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сек Абдулай
|3
|1
|2.
|Арун Фарис
|2
|0
|3.
|Верстрате Биргер
|2
|0
|4.
|Нана Ампома
|2
|0
|5.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|6.
|Мбокани Дьёмерси
|1
|0
|7.
|Де Лат Ричи
|1
|0
|8.
|Геркенс Питер
|1
|0
|9.
|Юклеред Симен
|1
|0
|10.
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Антверпен
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =2 -1Глазго Рейнджерс 4:1 Данди Юнайтед Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 1:2 Глазго Рейнджерс Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Фолкерк 0:4 Глазго Рейнджерс
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =2 -8Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен
Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 1:1 Антверпен
Исход игры
Глазго Рейнджерс
89.9% (133)
Ничья
8.8% (13)
Антверпен
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (87)
Меньше
39.58% (57)
Обе команды забьют
Да
65.97% (95)
Нет
34.03% (49)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
44.6% (66)
2:0 Глазго Рейнджерс
22.3% (33)
3:1 Глазго Рейнджерс
8.1% (12)
1:0 Глазго Рейнджерс
8.1% (12)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:2 Глазго Рейнджерс
2% (3)
3:0 Глазго Рейнджерс
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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