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Глазго Рейнджерс
5:2
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
9' Гол
Морелос Альфредо
1:1
31' Гол
Рафаэлов Лиор
37' Желтая карточка
Балогун Леон
2:1
46' Гол
Паттерсон Нэйтан
3:1
55' Гол
Кент Райан
3:2
57' Гол
Ламкель Зе Дидье
60' Желтая карточка
Ле Маршан Максим
71' Желтая карточка
Камара Глен
72' Желтая карточка
Хонгла Мартин
4:2
79' Пенальти
Баришич Борна
5:2
90' Пенальти
Иттен Седрик
90'+4
1
Макгрегор
Аллан
26
Балогун
Леон
5
Хеландер
Филип
6
Голдсон
Коннор
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
7
Хаджи
Янис
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
97
Де
Волф
Ортвин
2
Де
Лат
Ричи
26
Желен
Жереми
31
Ле
Маршан
Максим
30
Бута
16
Геркенс
Питер
5
Верстрате
Биргер
18
Хонгла
Мартин
94
Лукаку
Джордан
11
Рафаэлов
Лиор
7
Ламкель
Зе
Дидье
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Антверпен
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морелос Альфредо 3 0.38
2. Баришич Борна 3 (3) 0.38
3. Кент Райан 2 0.25
4. Тавернье Джеймс 2 (2) 0.25
5. Арфилд Скотт 2 0.25
6. Руф Кемар 2 0.25
7. Иттен Седрик 2 (1) 0.25
8. Паттерсон Нэйтан 1 0.13
9. Голдсон Коннор 1 0.13
10. Камара Глен 1 0.13
11. Хаджи Янис 1 0.13
12. Арибо Джо 1 0.13
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 5 (1) 0.63
2. Геркенс Питер 2 0.25
3. Хонгла Мартин 2 0.25
4. Де Лат Ричи 1 0.13
5. Авенатти Фелипе 1 0.13
6. Бенсон Манюэль 1 0.13
7. Ламкель Зе Дидье 1 0.13
8. Лукаку Джордан 0 0
9. Мбокани Дьёмерси 0 0
10. Бенавенте Кристиан 0 0
11. Миёши Коджи 0 0
12. Юклеред Симен 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Балогун Леон 3 0
2. Камара Глен 2 0
3. Арфилд Скотт 1 0
4. Макгрегор Аллан 1 0
5. Тавернье Джеймс 1 0
6. Джек Райан 1 0
7. Голдсон Коннор 1 0
8. Руф Кемар 1 0
9. Зунгу Бонгани 1 0
10. Баришич Борна 1 0
11. Кент Райан 1 0
12. Хаджи Янис 1 0
13. Угелумба Кэлвин 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Сек Абдулай 3 1
2. Арун Фарис 2 0
3. Верстрате Биргер 2 0
4. Нана Ампома 2 0
5. Хонгла Мартин 2 0
6. Рафаэлов Лиор 1 0
7. Ле Маршан Максим 1 0
8. Мбокани Дьёмерси 1 0
9. Де Лат Ричи 1 0
10. Геркенс Питер 1 0
11. Юклеред Симен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5)
 Антверпен 0 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Глазго Рейнджерс 4:1 Данди Юнайтед Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс Данди Юнайтед 1:2 Глазго Рейнджерс Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Фолкерк 0:4 Глазго Рейнджерс
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен
Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Балогун Леон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Морелос Альфредо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Глазго Рейнджерс 89.9% (133)
X 8.8% (13)
Антверпен 1.4% (2)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 13.00 100.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.46 4.80 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.94 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.40 20.00
  1.21 5.48 19.92

Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
13.50 1.01 5.20 1.17 2.50 1.54 1.98 1.83 1.62 2.32 1.25 4.00 1.10 7.40
10.25 1.01 9.50 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.67 2.20 1.40 2.86 1.19 4.50 1.14 5.10 1.03 8.90 1.06 6.90
13.00 1.01 9.70 1.04 8.50 1.06 6.80 1.10 4.60 1.19 1.93 1.93 3.25 1.33 1.77 2.12 1.87 1.92 1.38 3.00 1.37 3.05 1.14 5.55 2.90 1.40 1.87 1.92 1.70 2.15 1.15 5.30 1.09 7.20
4.34 1.23 3.00 1.40 2.33 1.63 1.99 1.87 1.77 2.10 3.84 1.27 2.51 1.55 2.03 1.84 1.75 2.13 3.59 1.30 2.37 1.61 1.93 1.93 1.66 2.28 1.40 3.04 2.62 1.51 2.13 1.75 1.63 2.33 1.40 3.02 1.45 2.83 1.25 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.55 1.27 2.46 1.51 1.61 2.23 1.16 4.80
3.15 1.36 2.12 1.72 1.50 2.59 1.18 5.05 1.13 6.05
3.25 1.33 2.15 1.70 1.97 1.82 1.30 3.50 1.27 3.70 1.01 15.00 1.01 15.00
2.93 1.41 2.41 1.58 1.88 1.96 1.54 2.51 1.38 3.05 1.35 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.04 1.72 1.52 2.43 1.31 3.25
4.20 1.23 3.12 1.36 1.83 1.97 1.35 3.20 1.22 4.30
2.95 1.39 1.78 1.97 1.32 3.10 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.09
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.25 1.32
Где смотреть матч Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен онлайн

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Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен

Исход игры
Глазго Рейнджерс
89.9% (133)
Ничья
8.8% (13)
Антверпен
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (87)
Меньше
39.58% (57)
Обе команды забьют
Да
65.97% (95)
Нет
34.03% (49)
Популярный счёт
2:1 Глазго Рейнджерс
44.6% (66)
2:0 Глазго Рейнджерс
22.3% (33)
3:1 Глазго Рейнджерс
8.1% (12)
1:0 Глазго Рейнджерс
8.1% (12)
1:1 Ничья
7.4% (11)
3:2 Глазго Рейнджерс
2% (3)
3:0 Глазго Рейнджерс
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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