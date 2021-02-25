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Наполи
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Гранада
0'
1:0
3' Гол
Зелиньски Пётр
1:1
25' Гол
Монторо Анхель
37' Желтая карточка
Кенеди Роберт
37' Желтая карточка
Политано Маттео
39' Желтая карточка
Монторо Анхель
40' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
41' Желтая карточка
Максимович Никола
42' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
45'+7
1
Мерет
Алекс
33
Ррахмани
Амир
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
22
Ди
Лоренцо
Джованни
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
7
Элмас
Эльиф
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
24
Инсинье
Лоренцо
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
4
Гоналон
Максим
24
Кенеди
Роберт
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
Наполи
3-4-1-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

3'
Зелиньски Пётр
1:0
25'
1:1
Монторо Анхель
(Фулкье Димитри)
37'
 
Кенеди Роберт
37'
Политано Маттео
 
39'
 
Монторо Анхель
40'
 
Дуарте Домингуш
41'
Максимович Никола
 
42'
Инсинье Лоренцо
 
45'
 
Виктор Диаз
Гоналон Максим

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелиньски Пётр 2 0.25
2. Политано Маттео 2 0.25
3. Мертенс Дрис 1 0.13
4. Демме Диего 1 0.13
5. Лосано Ирвинг 1 0.13
6. Инсинье Лоренцо 0 0
7. Ди Лоренцо Джованни 0 0
8. Бакайоко Тьемуэ 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эррера Янгель 2 0.25
2. Суарес Луис III 2 0.25
3. Мачис Дарвин 1 0.13
4. Монторо Анхель 1 0.13
5. Кенеди Роберт 1 0.13
6. Соро Альберто 1 0.13
7. Видаль Молина 1 0.13
8. Фулкье Димитри 0 0
9. Пуэртас Антонио 0 0
10. Милья Луис 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Инсинье Лоренцо 2 0
3. Кулибали Калиду 2 0
4. Политано Маттео 2 0
5. Лосано Ирвинг 2 0
6. Мертенс Дрис 1 0
7. Фабиан Руис 1 0
8. Руй Мариу 1 0
9. Демме Диего 1 0
10. Максимович Никола 1 0
11. Ди Лоренцо Джованни 1 0
12. Зелиньски Пётр 1 0
13. Элмас Эльиф 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 3 0
2. Мачис Дарвин 2 0
3. Силва Руи 2 0
4. Дуарте Домингуш 2 0
5. Санчес Герман 2 0
6. Эррера Янгель 2 0
7. Суарес Луис III 2 0
8. Перес Неуэн 2 0
9. Кенеди Роберт 1 0
10. Гоналон Максим 1 0
11. Фулкье Димитри 1 0
12. Видаль Молина 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Виктор Диаз 1 0
15. Милья Луис 1 0
16. Этеки Ян 1 0
17. Нева Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 16.67% (1) 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0
 Гранада 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи
Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада
Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада

Последние игры между собой

Наполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гранада 2:0 Наполи Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/2 финала
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Наполи 89.4% (135)
X 7.9% (12)
Гранада 2.6% (4)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Гранада
1.88
3.95
5.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.35 19.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.63 3.90 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.95 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.25 17.00
  1.88 3.02 5.34

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 4.30 1.22 2.15 1.71 1.71 2.15 1.47 2.70 1.23 3.99 1.18 4.90 1.07 7.74 1.06 9.20
10.50 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.10 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10 1.03 8.60
13.00 1.01 9.20 1.04 6.80 1.10 5.30 1.15 5.55 1.14 1.83 2.04 4.05 1.23 2.15 1.70 1.58 2.35 1.35 3.15 1.13 5.80 1.10 6.80 1.01 16.50
4.05 1.26 2.95 1.41 2.26 1.67 1.95 1.91 3.37 1.33 2.26 1.67 1.85 2.01 1.58 2.43 1.32 3.46 1.15 5.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
3.25 1.32 2.18 1.63 1.51 2.45 1.13 5.60
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.25 1.33 2.10 1.74 2.15 1.70 1.40 2.90 1.37 3.05 1.04 10.00
3.32 1.36 2.72 1.49 2.13 1.77 1.67 2.27 1.64 2.29 1.38 3.07 1.13 6.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.85 1.89 1.24 3.80
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
4.05 1.23 2.52 1.40 1.62 2.05 1.30 3.73 1.19 4.11

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
3.70 1.27
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Наполи 1:1 Гранада

Исход игры
Наполи
89.4% (135)
Ничья
7.9% (12)
Гранада
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.7% (76)
Меньше
48.3% (71)
Обе команды забьют
Да
54.42% (80)
Нет
45.58% (67)
Популярный счёт
2:1 Наполи
33.1% (50)
2:0 Наполи
28.5% (43)
3:1 Наполи
11.3% (17)
1:0 Наполи
10.6% (16)
1:1 Ничья
6% (9)
3:0 Наполи
2.6% (4)
0:1 Гранада
1.3% (2)
1:2 Гранада
1.3% (2)
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