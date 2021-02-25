Наполи
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Гранада
1:0
3' ГолЗелиньски Пётр
1:1
25' ГолМонторо Анхель
37' Желтая карточкаКенеди Роберт
37' Желтая карточкаПолитано Маттео
39' Желтая карточкаМонторо Анхель
40' Желтая карточкаДуарте Домингуш
41' Желтая карточкаМаксимович Никола
42' Желтая карточкаИнсинье Лоренцо
15
Нева
Карлос
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
28 Руис ИсмаПолузащитник
-
27 АрандаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
3'
1:0
25'
1:1
37'
37'
39'
40'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелиньски Пётр
|2
|0.25
|2.
|Политано Маттео
|2
|0.25
|3.
|Мертенс Дрис
|1
|0.13
|4.
|Демме Диего
|1
|0.13
|5.
|Лосано Ирвинг
|1
|0.13
|6.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|7.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|8.
|Бакайоко Тьемуэ
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эррера Янгель
|2
|0.25
|2.
|Суарес Луис III
|2
|0.25
|3.
|Мачис Дарвин
|1
|0.13
|4.
|Монторо Анхель
|1
|0.13
|5.
|Кенеди Роберт
|1
|0.13
|6.
|Соро Альберто
|1
|0.13
|7.
|Видаль Молина
|1
|0.13
|8.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|9.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|10.
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|1
|1
|2.
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|3.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|4.
|Политано Маттео
|2
|0
|5.
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|6.
|Мертенс Дрис
|1
|0
|7.
|Фабиан Руис
|1
|0
|8.
|Руй Мариу
|1
|0
|9.
|Демме Диего
|1
|0
|10.
|Максимович Никола
|1
|0
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|12.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|13.
|Элмас Эльиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монторо Анхель
|3
|0
|2.
|Мачис Дарвин
|2
|0
|3.
|Силва Руи
|2
|0
|4.
|Дуарте Домингуш
|2
|0
|5.
|Санчес Герман
|2
|0
|6.
|Эррера Янгель
|2
|0
|7.
|Суарес Луис III
|2
|0
|8.
|Перес Неуэн
|2
|0
|9.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|10.
|Гоналон Максим
|1
|0
|11.
|Фулкье Димитри
|1
|0
|12.
|Видаль Молина
|1
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|14.
|Виктор Диаз
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Этеки Ян
|1
|0
|17.
|Нева Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|Гранада
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи
Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад
Гранада Последние 20 матчей: +9 =4 -7Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада
Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада
Последние игры между собой
Наполи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 1:1 Гранада
Исход игры
Наполи
89.4% (135)
Ничья
7.9% (12)
Гранада
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.7% (76)
Меньше
48.3% (71)
Обе команды забьют
Да
54.42% (80)
Нет
45.58% (67)
Популярный счёт
2:1 Наполи
33.1% (50)
2:0 Наполи
28.5% (43)
3:1 Наполи
11.3% (17)
1:0 Наполи
10.6% (16)
1:1 Ничья
6% (9)
3:0 Наполи
2.6% (4)
0:1 Гранада
1.3% (2)
1:2 Гранада
1.3% (2)
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