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Арсенал
1:1
Перерыв

Стадион:
Бенфика
0'
5' Желтая карточка
Адель Таарабт
1:0
21' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:1
43' Гол
Гонсалвеш Диогу
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
23
Луис
Давид
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
11
Эдегор
Мартин
32
Смит-Роу
Эмил
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
77
Лейте
Элтон
4
Perez
Martinez
Lucas
VI
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
17
Гонсалвеш
Диогу
49
Адель
Таарабт
28
Вайгль
Юлиан
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
21
Пицци
Луиш
14
Сеферович
Харис
Арсенал
4-2-3-1
Бенфика
3-4-2-1

Ход матча

5'
 
Адель Таарабт
21'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Сака Букайо)
1:0
43'
1:1
Гонсалвеш Диогу

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.38
2. Уиллок Джо 3 0.38
3. Нкетиа Эдди 3 0.38
4. Балогун Фоларин 2 0.25
5. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0.25
6. Смит-Роу Эмил 1 0.13
7. Сака Букайо 1 0.13
8. Нелсон Райс 1 0.13
9. Мари Пабло 1 0.13
10. Ляказетт Александр 1 0.13
11. Луис Давид 1 0.13
12. Эльнени Мохамед 1 0.13
13. Седрик Соареш 0 0
14. Бельерин Эктор 0 0
15. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пицци Луиш 7 (4) 0.88
2. Нуньес Дарвин 5 0.63
3. Силва Рафа 1 0.13
4. Эвертон Соарес 1 0.13
5. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.13
6. Вертонген Ян 1 0.13
7. Вайгль Юлиан 1 0.13
8. Рамуш Гонсалу 1 0.13
9. Гонсалвеш Диогу 1 0.13
10. Адель Таарабт 0 0
11. Жилберто Жуниор 0 0
12. Серви Франко 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Мустафи Шкодран 1 0
3. Лено Бернд 1 0
4. Седрик Соареш 1 0
5. Луис Давид 1 0
6. Эльнени Мохамед 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Смит-Роу Эмил 1 0
9. Нкетиа Эдди 1 0
10. Уиллок Джо 1 0
11. Сака Букайо 1 0
Бенфика
# Игрок      
1. Отаменди Николас 0 1
2. Адель Таарабт 1 0
3. Вертонген Ян 1 0
4. Серви Франко 1 0
5. Шикинью Франциску 1 0
6. Гонсалвеш Диогу 1 0
7. Габриэл III 1 0
8. Joao Ferreira2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 26.32% (5) 15.79% (3)
 Бенфика 5.56% (1) 5.56% (1) 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 38.89% (7)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Бенфика Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Фаренсе 0:0 Бенфика Бенфика 1:1 Арсенал Морейренсе 1:1 Бенфика Эшторил 1:3 Бенфика
Бенфика 2:0 Фамаликан Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Спортинг Л 1:0 Бенфика Бенфика 3:0 Белененсеш Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Брага 2:1 Бенфика Порту 1:1 Бенфика Sintra Football 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Тондела Санта-Клара 1:1 Бенфика Бенфика 2:1 Портимоненсе Порту 2:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш Бенфика 5:0 Вилафранкенше Стандард 2:2 Бенфика

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Бенфика: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бенфика 1:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 5:2 Бенфика Кубок Эмирейтс Арсенал 5:1 Бенфика Кубок Эмирейтс Бенфика 2:1 Арсенал Товарищеские матчи
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Бьорн Кейперс предлагает командам передохнуть, у нас перерыв! Встречаемся через 15 минут.
  • Угловой
    45'
    Первый угловой заработали португальцы. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 44'
    В первом тайме был много брака и хаоса. Однозначно, перерыв пойдет на пользу обоим командам.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Гонсалвеш!!!
    Не зря нервничал голкипер, Гонсалвеш пушечным ударом пробил в верхний угол. Без шансов для Лено.
  • Фол, нарушение
    43'
    Себальос сбивает Вайгля в метре от собственной штрафной. Это реальный шанс для взятия ворот. Лено занервничал.

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  • Фол, нарушение
    42'
    Эдегор нарушает правила у центрального круга. Наша игра вновь остановлена.
  • Офсайд
    41'
    Сака убежал к ворота "Бенфики", но судьи вновь фиксируют офсайд.
  • 40'
    А "Арсенал" не создает высокого прессинга, спокойно смотрит на возню соперника с мячом, встречая его поближе к штрафной.
  • 39'
    "Бенфика" действует как-то пассивно. Никто впереди не открывается, поэтому долго защитники держат мяч.
  • Офсайд
    38'
    Заброс на Обамеянга, после чего следует свисток арбитра. Всему виной офсайд у габонца.
  • 37'
    И "Бенфика" крайне медленно переходит центральную линию. Ощущение, что это они ведут в счете.
  • 36'
    Всё больше похоже на то, что лондонцы рады сохранить текущий счёт до перерыва, поскольку про атаки игроки "Арсенала" забыли.
  • 35'
    Пицци своей передачей нашел голову Вертонгена, который из центра штрафной отправил мяч выше цели.
  • Фол, нарушение
    34'
    Пицци падает на правом фланге атаки. Судья фиксирует нарушение правил.
  • 33'
    Лукас Вериссимо получает мяч и отправляет его за пределы поля. Безобразная передача вперед, так играть нельзя.
  • Фол, нарушение
    32'
    Гонсалвеш нарушает правила на половине поля соперника.
  • 31'
    На левом фланге атаки "Арсенала" завязалась борьба, победителями из которой вышли англичане.
  • 30'
    Жоржи Жезуш всё время на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. 
  • 29'
    Хорошую атаку задумала "Бенфика", однако пас в штрафную опять не прошел.
  • Фол, нарушение
    28'
    Сака нарушает правила в атаке.
  • 27'
    "Бенфика" безуспешно продолжает поиски собственной комбинационной игры. Мало что получается у португальского коллектива.
  • 26'
    Себальос попытался забить дальним ударом. Мяч летит мимо цели.
  • 25'
    И очередной неудачный заброс в штрафной "Арсенала". Никак португальцы не придумают чего-то интересного в атаке.
  • Фол, нарушение
    24'
    Габриэль нарушает правила в середине поля. Сеферович пострадал.
  • Офсайд
    23'
    Сеферович в офсайд забрался.
  • 22'
    Не сказать, что "Арсенал"  в этой игре имеет какое-то подавляющее преимущество. Но при таких раскладах их победа в этом матче не вызывает сомнений. По движению лучше англичане.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Обамеянг!!!
    И проспали габонца . Сака сделал передачу в центр штрафной, а Обамеянг спокойно перекинул вратаря.
  • 20'
    Вылазка Арсенала  к воротам "Бенфики" оборачивается навесом от Тирни в штрафную, и завершается спокойным выносом защитника.
  • 19'
    "Бенфика" отвоевала у соперника мяч и расположилась на чужой половине поля. Но поперечными передачами в атаку не выйдешь.
  • 18'
    Лено вступает в игру, уверенно выходя на проникающую передачу в свою штрафную.
  • 17'
    Эдегор в простой ситуации отправил мяч за пределы поля. Удар от ворот.
  • 16'
    За эти 15 минут на поле много единоборств и частых взаимных потерь, нежели настоящего футбола.
  • 15'
    И длинный заброс португальцев в никуда. Какие-то странные действия в исполнении "Бенфики", вместо вдумчивой комбинационной атаки.
  • 14'
    Обменялись команды подходами к штрафной, но в обоих случаях до опасного удара дело так и не дошло.
  • 13'
    Притормаживают англичане игру, подолгу катая мяч среди защитников.
  • 12'
    Себальос наносит удар по воротам с 30 метров, он становится первым в матче. Лейте  без проблем забрал мяч в руки.
  • 11'
    Растерянными выглядят португальцы. Вроде и не выглядят они намного хуже соперника, но ничего в атаке не получается. А ведь забивать голы сегодня необходимо.
  • 10'
    Лейте продолжает вступать в игру исключительно в разминочном режиме.
  • 9'
    Обамеянг навесил с левого края штрафной, Лейте вновь всех опередил.
  • 8'
    По большей части игра проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.
  • 7'
    Первую массированную атаку проводят лондонцы, навешивают к воротам, где борьбу за мяч выигрывает Лейте.
  • 6'
    В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • Желтая карточка
    5'
    Адель Таарабт в итоге жёлтую получил за такой приём.
  • Фол, нарушение
    5'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Бьорна Кейперса, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Адель Таарабт в атаке.
  • 4'
    Без моментов у нас игра пока. Команды присматриваются друг к другу, брака в передачах также очень много.
  • 3'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Арсенала", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 2'
    Начало осторожное, к быстрому голу ни одна из команд не стремится.
  • 1'
    "Арсенал" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в чёрной "Бенфика". 
  • Первый тайм начался
    Англичане начинают с центра поля. На "Караискакис" только что прозвучал стартовый свисток!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Гонсалвеш Диогу бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Обамеянг Пьер-Эмерик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Адель Таарабт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 4.90 13.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.81 3.85 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.92 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.80 10.50
  2.27 2.70 4.16

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Бенфика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бенфика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Бенфика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 8.30 1.06 3.65 1.29 2.85 1.43 1.93 1.88 1.53 2.55 1.36 3.20 1.17 4.78 1.13 6.00 1.04 9.70 1.02 12.00
11.25 1.01 9.20 1.03 3.78 1.25 2.91 1.41 2.06 1.88 1.58 2.38 1.37 2.99 1.13 4.80 1.10 5.50 1.02 9.60
9.16 1.03 8.03 1.06 4.90 1.17 3.60 1.28 2.20 1.72 2.45 1.85 1.81 2.07 1.80 2.00 1.28 3.60 1.10 6.80 1.08 7.77 1.04 9.26 1.03 9.86 0.00 16.50
3.99 1.26 2.56 1.53 2.07 1.80 2.57 1.53 3.67 1.29 2.96 1.41 2.10 1.77 1.75 2.12 1.53 2.56 1.13 6.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.38 1.92 1.82 1.42 2.75 1.09 6.40
3.45 1.31 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.35 1.11 6.65
3.00 1.38 2.03 1.78 1.22 4.20 1.23 4.05 1.13 5.80
2.66 1.49 2.18 1.70 1.69 2.20 1.44 2.82 1.66 2.25 1.40 2.99 1.14 5.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.80 1.40 1.72 2.04 1.19 4.30
4.20 1.23 2.77 1.44 1.74 2.09 1.33 3.32 1.21 4.40
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.23 3.71 1.15 4.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.60 1.33
Где смотреть матч Арсенал 1:1 Бенфика онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Бенфика

Исход игры
Арсенал
80.1% (125)
Ничья
17.3% (27)
Бенфика
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.84% (94)
Меньше
38.16% (58)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
50% (78)
1:0 Арсенал
15.4% (24)
2:0 Арсенал
10.3% (16)
1:1 Ничья
10.3% (16)
3:1 Арсенал
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:2 Бенфика
1.9% (3)
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