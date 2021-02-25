Арсенал
1:1
Перерыв
Стадион: Караискакис
Бенфика
5' Желтая карточкаАдель Таарабт
1:0
21' ГолОбамеянг Пьер-Эмерик
1:1
43' ГолГонсалвеш Диогу
23
Луис
Давид
34
Джака
Гранит
77
Лейте
Элтон
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
21
Пицци
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Райан МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
71 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Педриньо IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Серви ФранкоНападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Ход матча
21'
43'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пепе Николя
|3
|0.38
|2.
|Уиллок Джо
|3
|0.38
|3.
|Нкетиа Эдди
|3
|0.38
|4.
|Балогун Фоларин
|2
|0.25
|5.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0.25
|6.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.13
|7.
|Сака Букайо
|1
|0.13
|8.
|Нелсон Райс
|1
|0.13
|9.
|Мари Пабло
|1
|0.13
|10.
|Ляказетт Александр
|1
|0.13
|11.
|Луис Давид
|1
|0.13
|12.
|Эльнени Мохамед
|1
|0.13
|13.
|Седрик Соареш
|0
|0
|14.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|15.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пицци Луиш
|7 (4)
|0.88
|2.
|Нуньес Дарвин
|5
|0.63
|3.
|Силва Рафа
|1
|0.13
|4.
|Эвертон Соарес
|1
|0.13
|5.
|Вальдшмидт Лука
|1 (1)
|0.13
|6.
|Вертонген Ян
|1
|0.13
|7.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.13
|8.
|Рамуш Гонсалу
|1
|0.13
|9.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.13
|10.
|Адель Таарабт
|0
|0
|11.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|12.
|Серви Франко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|3.
|Лено Бернд
|1
|0
|4.
|Седрик Соареш
|1
|0
|5.
|Луис Давид
|1
|0
|6.
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|7.
|Парти Томас
|1
|0
|8.
|Смит-Роу Эмил
|1
|0
|9.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|10.
|Уиллок Джо
|1
|0
|11.
|Сака Букайо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|0
|1
|2.
|Адель Таарабт
|1
|0
|3.
|Вертонген Ян
|1
|0
|4.
|Серви Франко
|1
|0
|5.
|Шикинью Франциску
|1
|0
|6.
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|7.
|Габриэл III
|1
|0
|8.
|Joao Ferreira2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|Бенфика
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|38.89% (7)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Бенфика Последние 20 матчей: +9 =8 -3Фаренсе 0:0 Бенфика Бенфика 1:1 Арсенал Морейренсе 1:1 Бенфика Эшторил 1:3 Бенфика
Бенфика 2:0 Фамаликан Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Спортинг Л 1:0 Бенфика Бенфика 3:0 Белененсеш Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Брага 2:1 Бенфика Порту 1:1 Бенфика Sintra Football 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Тондела Санта-Клара 1:1 Бенфика Бенфика 2:1 Портимоненсе Порту 2:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш Бенфика 5:0 Вилафранкенше Стандард 2:2 Бенфика
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Бенфика: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
1/16 финала
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Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Бенфика
Исход игры
Арсенал
80.1% (125)
Ничья
17.3% (27)
Бенфика
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.84% (94)
Меньше
38.16% (58)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
50% (78)
1:0 Арсенал
15.4% (24)
2:0 Арсенал
10.3% (16)
1:1 Ничья
10.3% (16)
3:1 Арсенал
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:2 Бенфика
1.9% (3)
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