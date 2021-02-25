Себальос сбивает Вайгля в метре от собственной штрафной. Это реальный шанс для взятия ворот. Лено занервничал.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Гонсалвеш!!! Не зря нервничал голкипер, Гонсалвеш пушечным ударом пробил в верхний угол. Без шансов для Лено.

В первом тайме был много брака и хаоса. Однозначно, перерыв пойдет на пользу обоим командам.

Первый угловой заработали португальцы. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

Бьорн Кейперс предлагает командам передохнуть, у нас перерыв! Встречаемся через 15 минут.

42' Эдегор нарушает правила у центрального круга. Наша игра вновь остановлена.

41' Сака убежал к ворота "Бенфики", но судьи вновь фиксируют офсайд.

40' А "Арсенал" не создает высокого прессинга, спокойно смотрит на возню соперника с мячом, встречая его поближе к штрафной.

39' "Бенфика" действует как-то пассивно. Никто впереди не открывается, поэтому долго защитники держат мяч.

38' Заброс на Обамеянга, после чего следует свисток арбитра. Всему виной офсайд у габонца.

37' И "Бенфика" крайне медленно переходит центральную линию. Ощущение, что это они ведут в счете.

36' Всё больше похоже на то, что лондонцы рады сохранить текущий счёт до перерыва, поскольку про атаки игроки "Арсенала" забыли.

35' Пицци своей передачей нашел голову Вертонгена, который из центра штрафной отправил мяч выше цели.

34' Пицци падает на правом фланге атаки. Судья фиксирует нарушение правил.

33' Лукас Вериссимо получает мяч и отправляет его за пределы поля. Безобразная передача вперед, так играть нельзя.

32' Гонсалвеш нарушает правила на половине поля соперника.

31' На левом фланге атаки "Арсенала" завязалась борьба, победителями из которой вышли англичане.

30' Жоржи Жезуш всё время на ногах, взволнованно наблюдает за событиями.

29' Хорошую атаку задумала "Бенфика", однако пас в штрафную опять не прошел.

28' Сака нарушает правила в атаке.

27' "Бенфика" безуспешно продолжает поиски собственной комбинационной игры. Мало что получается у португальского коллектива.

26' Себальос попытался забить дальним ударом. Мяч летит мимо цели.

25' И очередной неудачный заброс в штрафной "Арсенала". Никак португальцы не придумают чего-то интересного в атаке.

24' Габриэль нарушает правила в середине поля. Сеферович пострадал.

23' Сеферович в офсайд забрался.

22' Не сказать, что "Арсенал" в этой игре имеет какое-то подавляющее преимущество. Но при таких раскладах их победа в этом матче не вызывает сомнений. По движению лучше англичане.

21' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Обамеянг!!!

И проспали габонца . Сака сделал передачу в центр штрафной, а Обамеянг спокойно перекинул вратаря.

20' Вылазка Арсенала к воротам "Бенфики" оборачивается навесом от Тирни в штрафную, и завершается спокойным выносом защитника.

19' "Бенфика" отвоевала у соперника мяч и расположилась на чужой половине поля. Но поперечными передачами в атаку не выйдешь.

18' Лено вступает в игру, уверенно выходя на проникающую передачу в свою штрафную.

17' Эдегор в простой ситуации отправил мяч за пределы поля. Удар от ворот.

16' За эти 15 минут на поле много единоборств и частых взаимных потерь, нежели настоящего футбола.

15' И длинный заброс португальцев в никуда. Какие-то странные действия в исполнении "Бенфики", вместо вдумчивой комбинационной атаки.

14' Обменялись команды подходами к штрафной, но в обоих случаях до опасного удара дело так и не дошло.

13' Притормаживают англичане игру, подолгу катая мяч среди защитников.

12' Себальос наносит удар по воротам с 30 метров, он становится первым в матче. Лейте без проблем забрал мяч в руки.

11' Растерянными выглядят португальцы. Вроде и не выглядят они намного хуже соперника, но ничего в атаке не получается. А ведь забивать голы сегодня необходимо.

10' Лейте продолжает вступать в игру исключительно в разминочном режиме.

9' Обамеянг навесил с левого края штрафной, Лейте вновь всех опередил.

8' По большей части игра проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.

7' Первую массированную атаку проводят лондонцы, навешивают к воротам, где борьбу за мяч выигрывает Лейте.

6' В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.

5' Адель Таарабт в итоге жёлтую получил за такой приём.

5' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Бьорна Кейперса, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Адель Таарабт в атаке.

4' Без моментов у нас игра пока. Команды присматриваются друг к другу, брака в передачах также очень много.

3' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Арсенала", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

2' Начало осторожное, к быстрому голу ни одна из команд не стремится.

1' "Арсенал" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в чёрной "Бенфика".