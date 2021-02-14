  1. Футбол
  2. Матчи
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Бенфика

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пепе Николя 3 0.43
2. Уиллок Джо 3 0.43
3. Нкетиа Эдди 3 0.43
4. Балогун Фоларин 2 0.29
5. Смит-Роу Эмил 1 0.14
6. Нелсон Райс 1 0.14
7. Сака Букайо 1 0.14
8. Мари Пабло 1 0.14
9. Ляказетт Александр 1 0.14
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.14
11. Луис Давид 1 0.14
12. Эльнени Мохамед 1 0.14
13. Седрик Соареш 0 0
14. Бельерин Эктор 0 0
15. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Бенфика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пицци Луиш 7 (4) 1
2. Нуньес Дарвин 5 0.71
3. Силва Рафа 1 0.14
4. Эвертон Соарес 1 0.14
5. Вальдшмидт Лука 1 (1) 0.14
6. Вертонген Ян 1 0.14
7. Вайгль Юлиан 1 0.14
8. Рамуш Гонсалу 1 0.14
9. Адель Таарабт 0 0
10. Жилберто Жуниор 0 0
11. Серви Франко 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Мустафи Шкодран 1 0
3. Лено Бернд 1 0
4. Седрик Соареш 1 0
5. Луис Давид 1 0
6. Эльнени Мохамед 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Смит-Роу Эмил 1 0
9. Нкетиа Эдди 1 0
10. Уиллок Джо 1 0
11. Сака Букайо 1 0
Бенфика
# Игрок      
1. Отаменди Николас 0 1
2. Вертонген Ян 1 0
3. Серви Франко 1 0
4. Шикинью Франциску 1 0
5. Гонсалвеш Диогу 1 0
6. Габриэл III 1 0
7. Joao Ferreira2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 26.32% (5) 15.79% (3)
 Бенфика 5.56% (1) 5.56% (1) 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 38.89% (7)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Бенфика Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Фаренсе 0:0 Бенфика Бенфика 1:1 Арсенал Морейренсе 1:1 Бенфика Эшторил 1:3 Бенфика
Бенфика 2:0 Фамаликан Бенфика 0:0 Витория Гимарайнш Спортинг Л 1:0 Бенфика Бенфика 3:0 Белененсеш Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Брага 2:1 Бенфика Порту 1:1 Бенфика Sintra Football 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Тондела Санта-Клара 1:1 Бенфика Бенфика 2:1 Портимоненсе Порту 2:0 Бенфика Жил Висенте 0:2 Бенфика Бенфика 1:1 Витория Гимарайнш Бенфика 5:0 Вилафранкенше Стандард 2:2 Бенфика

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Бенфика: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бенфика 1:1 Арсенал Лига Европы Арсенал 5:2 Бенфика Кубок Эмирейтс Арсенал 5:1 Бенфика Кубок Эмирейтс Бенфика 2:1 Арсенал Товарищеские матчи
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Бенфика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2021, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Арсенал 80.7% (46)
    X 17.5% (10)
    Бенфика 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Бенфика
    2.00
    4.10
    4.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.70 3.70
    Бонус: 10 000 ₽ 1.86 3.80 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.87 4.10 4.15
    Бонус: 5 000 ₽ 1.85 4.00 4.10
      1.85 4.00 4.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Бенфика» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бенфика» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Бенфика», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.00 1.05 8.30 1.06 3.60 1.29 2.80 1.45 1.91 1.90 1.51 2.60 1.35 3.25 1.17 4.78 1.13 6.20 1.04 9.70 1.02 12.00
    10.25 1.01 9.30 1.03 3.62 1.27 2.88 1.42 2.02 1.97 1.53 2.50 1.35 3.10 1.13 5.10 1.10 5.65 1.01 10.75
    12.50 1.02 8.80 1.05 3.75 1.28 2.90 1.42 1.99 1.87 1.77 2.12 1.57 2.55 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
    3.82 1.28 2.94 1.43 2.30 1.66 1.98 1.89 1.75 2.15 1.52 2.61 1.34 3.34 1.13 6.55
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.90 1.84 1.41 2.75 1.09 6.60
    3.12 1.36 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.45 1.11 6.70
    1.99 1.84 1.45 2.75 1.13 5.60
    3.15 1.39 2.59 1.53 2.02 1.85 1.62 2.37 1.44 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 2.80 1.40 1.71 2.05 1.19 4.30
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.28 3.68 1.19 4.60
    2.80 1.41 1.72 2.03 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.95
    1.82 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    4.30 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Арсенал - Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Арсенал - Бенфика

    Исход игры
    Арсенал
    80.7% (46)
    Ничья
    17.5% (10)
    Бенфика
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (39)
    Меньше
    27.78% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    57.9% (33)
    1:0 Арсенал
    10.5% (6)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    2:0 Арсенал
    7% (4)
    3:1 Арсенал
    3.5% (2)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     