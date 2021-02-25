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Хоффенхайм
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Мольде
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
11
Гриллич
Флориан
28
Ричардс
Крис
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
28
Хёуген
Кристоффер
14
Кнутсон
Эрлинг
17
Эурснес
Фредрик
11
Эллингсен
Мартин
7
Эйкрем
Магнус
10
Сигурдарсон
Бьёрн
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
Хоффенхайм
3-4-1-2
Мольде
4-3-3

Ход матча

20'
0:1
Андерсен Эйрик Улланд
(Эйкрем Магнус)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даббур Мунас 6 0.75
2. Баумгартнер Кристоф 3 0.38
3. Бейер Максимилиан 2 0.25
4. Адамян Саркис 2 0.25
5. Гриллич Флориан 2 0.25
6. Крамарич Андрей 2 (1) 0.25
7. Сков Роберт 1 0.13
8. Гачинович Мийат 1 0.13
9. Бельфодиль Исхак 1 (1) 0.13
10. Руди Себастьян 0 0
11. Кадержабек Павел 0 0
12. Гайгер Деннис 0 0
13. Бебу Ила 0 0
14. Самассеку Диади 0 0
15. Богард Мелайро 0 0
16. Йон Марко 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 3 0.38
2. Эллингсен Мартин 3 0.38
3. Омойджуфано Охи 3 (1) 0.38
4. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.25
5. Хуссейн Эцаз 1 0.13
6. David Datro Fofana 1 0.13
7. Риса Бирк 0 0
8. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
9. Джеймс Леке 0 0
10. Эурснес Фредрик 0 0
11. Хёуген Кристоффер 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Богард Мелайро 3 0
2. Фогт Кевин 2 0
3. Руди Себастьян 1 0
4. Нордтвейт Ховард 1 0
5. Сков Роберт 1 0
6. Гачинович Мийат 1 0
7. Амаде Альфонс 1 0
8. Йон Марко 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Грегерсен Стиан 3 0
2. Эурснес Фредрик 2 0
3. Риса Бирк 2 0
4. Кнутсон Эрлинг 1 0
5. Эллингсен Мартин 1 0
6. Синюан Шерифф 1 0
7. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 5% (1) 25% (5) 10% (2) 15% (3) 20% (4) 25% (5)
 Мольде 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 50% (6) 0

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр
Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт
Мольде Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08
Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мольде: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мольде 3:3 Хоффенхайм Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Андерсен Эйрик Улланд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Prezero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Хоффенхайм 96.6% (143)
X 2.7% (4)
Мольде 0.7% (1)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Мольде
1.83
7.10
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.70 4.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.31 6.00 8.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 7.10 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.60 4.40
  1.83 4.02 3.81

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
13.50 1.01 7.00 1.10 3.20 1.36 2.55 1.51 1.92 1.89 1.56 2.44 1.40 2.95 1.20 4.34 1.17 5.20
8.10 1.04 7.50 1.06 3.88 1.24 3.20 1.35 2.30 1.69 1.83 1.97 1.55 2.39 1.30 3.26 1.22 3.74 1.09 5.80
14.50 0.00 8.40 1.05 12.00 1.03 4.00 1.24 3.15 1.16 2.10 1.79 2.75 1.77 2.10 1.78 2.20 1.66 1.70 2.15 1.38 3.00 1.28 5.80 1.12 10.00 1.10 6.80 1.03 10.50
7.44 1.10 4.18 1.24 2.77 1.45 2.14 1.72 1.84 2.00 1.62 2.31 1.41 2.91 1.81 2.03 1.64 2.29 1.47 2.69 1.23 4.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.20 1.20 1.80 1.94 1.23 3.90
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32
3.55 1.30 1.38 3.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.09 7.20 1.07 8.40
3.05 1.37 2.14 1.71 2.30 1.62 1.90 1.93 1.46 2.70 1.30 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.20 1.10 2.39 1.53 1.78 1.97 1.45 2.65
5.90 1.13 6.25 1.12 2.72 1.46 2.05 1.77 1.59 2.36 1.28 3.68
2.70 1.42 2.05 1.72 1.58 2.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
1.06 8.80
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
1.58 2.35
Букмекер Да Нет
2.70 1.43
2.46 1.51
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:1 Мольде онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 Мольде

Исход игры
Хоффенхайм
96.6% (143)
Ничья
2.7% (4)
Мольде
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.97% (95)
Меньше
34.03% (49)
Обе команды забьют
Да
60.42% (87)
Нет
39.58% (57)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
29.7% (44)
3:1 Хоффенхайм
24.3% (36)
2:0 Хоффенхайм
20.9% (31)
1:0 Хоффенхайм
8.8% (13)
3:0 Хоффенхайм
7.4% (11)
1:1 Ничья
2% (3)
4:1 Хоффенхайм
1.4% (2)
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