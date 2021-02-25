Хоффенхайм
0:2
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
Мольде
0:1
20' ГолАндерсен Эйрик Улланд
73' Желтая карточкаЛинде Андреас
83' Желтая карточкаРуди Себастьян
83' Желтая карточкаЭллингсен Мартин
0:2
90' ГолАндерсен Эйрик Улланд
90' Желтая карточкаАндерсен Эйрик Улланд
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
20'
73'
83'
83'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
13 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|6
|0.75
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.38
|3.
|Бейер Максимилиан
|2
|0.25
|4.
|Адамян Саркис
|2
|0.25
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|0.25
|6.
|Крамарич Андрей
|2 (1)
|0.25
|7.
|Сков Роберт
|1
|0.13
|8.
|Гачинович Мийат
|1
|0.13
|9.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.13
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|12.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|13.
|Бебу Ила
|0
|0
|14.
|Самассеку Диади
|0
|0
|15.
|Богард Мелайро
|0
|0
|16.
|Йон Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.38
|2.
|Эллингсен Мартин
|3
|0.38
|3.
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.38
|4.
|Омойджуфано Охи
|3 (1)
|0.38
|5.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.13
|6.
|David Datro Fofana
|1
|0.13
|7.
|Риса Бирк
|0
|0
|8.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|9.
|Джеймс Леке
|0
|0
|10.
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|11.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Богард Мелайро
|3
|0
|2.
|Руди Себастьян
|2
|0
|3.
|Фогт Кевин
|2
|0
|4.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|5.
|Сков Роберт
|1
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|7.
|Амаде Альфонс
|1
|0
|8.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|2.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|3.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|4.
|Риса Бирк
|2
|0
|5.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|7.
|Линде Андреас
|1
|0
|8.
|Синюан Шерифф
|1
|0
|9.
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|5% (1)
|25% (5)
|10% (2)
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
|Мольде
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|42.86% (6)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =6 -7Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр
Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт
Мольде Последние 20 матчей: +14 =3 -3Мольде 3:3 Хоффенхайм Мольде 2:1 Бранн Мольде 4:0 Браттвог Мольде 5:0 Сарпсборг-08
Одд 1:4 Мольде Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мольде: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 Мольде
Исход игры
Хоффенхайм
96.6% (143)
Ничья
2.7% (4)
Мольде
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.97% (95)
Меньше
34.03% (49)
Обе команды забьют
Да
60.42% (87)
Нет
39.58% (57)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
29.7% (44)
3:1 Хоффенхайм
24.3% (36)
2:0 Хоффенхайм
20.9% (31)
1:0 Хоффенхайм
8.8% (13)
3:0 Хоффенхайм
7.4% (11)
1:1 Ничья
2% (3)
4:1 Хоффенхайм
1.4% (2)
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