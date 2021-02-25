Аякс
1:0
Перерыв
Стадион: Йохан Кройф Арена
Лилль
1:0
15' ГолКлассен Дэви
15' Желтая карточкаМеньян Майк
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
16
Меньян
Майк
8
Шека
12
Язиджи
Юсуф
22
Веа
Тимоти
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
35 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
Ход матча
15'
1:0
15'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Классен Дэви
|1
|0.5
|2.
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.5
|3.
|Броббей Брайан
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Язиджи Юсуф
|6 (1)
|0.75
|2.
|Иконе Жонатан
|3
|0.38
|3.
|Веа Тимоти
|2
|0.25
|4.
|Йилмаз Бурак
|2
|0.25
|5.
|Бамба Джонатан
|1
|0.13
|6.
|Челик Зеки
|1
|0.13
|7.
|Дэвид Джонатан
|0
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|0
|0
|9.
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|10.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|11.
|Ботман Свен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|2.
|Альварес Эдсон
|1
|0
|3.
|Броббей Брайан
|1
|0
|4.
|Ренсх Девайн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шека
|3
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|3.
|Меньян Майк
|2
|0
|4.
|Саншеш Ренату
|2
|0
|5.
|Челик Зеки
|2
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|2
|0
|7.
|Ботман Свен
|2
|0
|8.
|Пье Жереми
|1
|0
|9.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|10.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|11.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|12.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|13.
|Дэвид Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Лилль
|0
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|20% (3)
|46.67% (7)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль
Последние игры между собой
Аякс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Лилль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс 1:0 Лилль
Исход игры
Аякс
83.2% (124)
Ничья
12.1% (18)
Лилль
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.18% (101)
Меньше
30.82% (45)
Обе команды забьют
Да
77.4% (113)
Нет
22.6% (33)
Популярный счёт
2:1 Аякс
53% (79)
1:0 Аякс
13.4% (20)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:0 Аякс
7.4% (11)
3:1 Аякс
6.7% (10)
1:2 Лилль
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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