  1. Футбол
  2. Матчи
Аякс
2:1
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
1:0
15' Гол
Классен Дэви
15' Желтая карточка
Меньян Майк
59' Желтая карточка
Джало Тьягу
63' Желтая карточка
Тимбер Юррьен
65' Желтая карточка
Саншеш Ренату
1:1
78' Пенальти
Язиджи Юсуф
78' Желтая карточка
Фонте Жозе
85' Желтая карточка
Нерес Давид
2:1
88' Гол
Нерес Давид
90'+6
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
6
Классен
Дэви
7
Нерес
Давид
10
Тадич
Душан
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
3
Джало
Тьягу
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
10
Иконе
Жонатан
8
Шека
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
22
Веа
Тимоти
Аякс
4-2-3-1
Лилль
4-4-2

Ход матча

15'
Классен Дэви
(Тадич Душан)
1:0
15'
 
Меньян Майк
55'
Броббей Брайан
Антони
 
59'
 
Джало Тьягу
62'
 
Араужо Луис
Иконе Жонатан
62'
 
Дэвид Джонатан
Бамба Джонатан
62'
 
Пье Жереми
Челик Зеки
63'
Тимбер Юррьен
 
65'
 
Саншеш Ренату
70'
 
Сумаре Бубакари
Шека
78'
1:1
Язиджи Юсуф
78'
 
Лихаджи Исаак
Веа Тимоти
78'
 
Фонте Жозе
85'
Нерес Давид
 
88'
Нерес Давид
(Броббей Брайан)
2:1
89'
Идрисси Уссама
Нерес Давид
 
90'
Кудус Мохаммед
Гравенберх Райан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Классен Дэви 1 0.5
2. Броббей Брайан 1 0.5
3. Тадич Душан 1 (1) 0.5
4. Нерес Давид 1 0.5
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Язиджи Юсуф 7 (2) 0.88
2. Иконе Жонатан 3 0.38
3. Веа Тимоти 2 0.25
4. Йилмаз Бурак 2 0.25
5. Бамба Джонатан 1 0.13
6. Челик Зеки 1 0.13
7. Дэвид Джонатан 0 0
8. Сумаоро Адама 0 0
9. Сумаре Бубакари 0 0
10. Брадарич Домагой 0 0
11. Ботман Свен 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Блинд Дэйли 1 0
2. Альварес Эдсон 1 0
3. Нерес Давид 1 0
4. Броббей Брайан 1 0
5. Ренсх Девайн 1 0
6. Тимбер Юррьен 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Шека 3 0
2. Саншеш Ренату 3 0
3. Андре Бенжамин 2 0
4. Меньян Майк 2 0
5. Челик Зеки 2 0
6. Брадарич Домагой 2 0
7. Ботман Свен 2 0
8. Пье Жереми 1 0
9. Фонте Жозе 1 0
10. Бамба Джонатан 1 0
11. Сумаре Бубакари 1 0
12. Язиджи Юсуф 1 0
13. Иконе Жонатан 1 0
14. Джало Тьягу 1 0
15. Дэвид Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 25% (1) 0 0 0 0 75% (3)
 Лилль 0 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 43.75% (7) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ
АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс АЗ Алкмаар 0:1 Аякс Аякс 1:0 Фейеноорд Твенте 1:3 Аякс Аякс 2:2 ПСВ Виллем II 1:1 Аякс АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Аякс 5:4 Утрехт Аякс 4:0 ПЕК Зволле Аякс 0:1 Аталанта Аякс 1:2 Твенте Ливерпуль 1:0 Аякс Эммен 0:5 Аякс Аякс 3:1 Митьюлланд
Лилль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль
Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 1:1 Милан

Последние игры между собой

Аякс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Лилль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Лилль 1:2 Аякс Лига Европы Лилль 0:2 Аякс Лига чемпионов Аякс 3:0 Лилль Лига чемпионов
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Меньян Майк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Классен Дэви бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Аякс 83.2% (124)
X 12.1% (18)
Лилль 4.7% (7)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 1.65 5.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.94 3.65 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.76 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.58 5.55
  5.14 1.42 6.35

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 10.70 1.03 4.30 1.22 3.10 1.35 2.14 1.71 1.70 2.17 1.46 2.70 1.21 4.21 1.18 5.00 1.07 7.74 1.06 9.20
12.75 1.00 11.25 1.01 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.69 2.17 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.80 1.03 8.50 1.02 9.10
15.50 1.01 9.50 1.04 2.85 1.42 1.85 1.95 1.68 2.18 1.99 1.87 1.15 5.30 1.09 7.20 1.08 7.77 1.07 8.40 1.10 6.80 1.08 7.77 0.00 14.50
2.42 1.59 1.99 1.87 1.55 2.53 1.36 3.22 1.48 2.72 1.27 3.85 1.32 3.44 1.78 2.09 1.59 2.41 1.43 2.88 1.18 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.13 1.67 1.50 2.49 1.12 5.60
3.52 1.30 2.36 1.59 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
3.35 1.31 2.20 1.68 1.27 3.70 1.33 3.25 1.18 4.75
3.05 1.38 2.51 1.54 1.97 1.87 1.59 2.39 1.76 2.10 1.47 2.72 1.18 4.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.86 1.88 1.24 3.75
4.20 1.23 3.10 1.37 1.76 2.06 1.31 3.45 1.21 4.40
4.05 1.20 3.20 1.30 1.90 2.04 1.42 3.08 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
2.80 1.42
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Аякс 2:1 Лилль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Аякс 2:1 Лилль

Исход игры
Аякс
83.2% (124)
Ничья
12.1% (18)
Лилль
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.18% (101)
Меньше
30.82% (45)
Обе команды забьют
Да
77.4% (113)
Нет
22.6% (33)
Популярный счёт
2:1 Аякс
53% (79)
1:0 Аякс
13.4% (20)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:0 Аякс
7.4% (11)
3:1 Аякс
6.7% (10)
1:2 Лилль
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 