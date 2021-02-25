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Динамо Загреб
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Краснодар
0'
1:0
31' Гол
Оршич Мислав
42' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
46'
40
Ливакович
Доминик
13
Ристовски
Стефан
28
Теофил-Катерин
Кевин
6
Лауритсен
Расмус
32
Гвардиол
Йошко
10
Майер
Ловро
97
Якич
Кристиян
5
Адеми
Ариян
17
Иванушец
Лука
99
Оршич
Мислав
21
Петкович
Бруно
58
Агкацев
Станислав
28
Смольников
Игорь
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
18
Чернов
Евгений
8
Газинский
Юрий
7
Кабелла
Реми
52
Де
Вильена
Тонни
11
Ионов
Алексей
10
Вандерсон
16
Классон
Виктор
Динамо Загреб
4-3-2-1
Краснодар
4-3-3

Ход матча

31'
Оршич Мислав
(Якич Кристиян)
1:0
42'
 
Де Вильена Тонни

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петкович Бруно 4 (1) 0.5
2. Майер Ловро 2 0.25
3. Оршич Мислав 2 0.25
4. Атьемвен Айяйи 2 0.25
5. Иванушец Лука 1 0.13
6. Кастрати Лирим 1 0.13
7. Гвардиол Йошко 1 0.13
8. Адеми Ариян 0 0
9. Якич Кристиян 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 1 0.5
2. Классон Виктор 1 0.5

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Франьич Бартол 3 0
3. Гавранович Марио 1 0
4. Леовац Марин 1 0
5. Теофил-Катерин Кевин 1 0
6. Якич Кристиян 1 0
7. Майер Ловро 1 0
8. Кастрати Лирим 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)
 Краснодар 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб
Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар
Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Динамо Загреб: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Пошли скорее отдыхать! "Динамо" впереди, на табло 1:0. Вспоминается песня: О-о-о! Это "Динамо-о"! Но есть одна проблема. "Динамо" - из Загреба. Пока "Краснодар" проигрывает, но мы верим во второй тайм. Отдыхаем!
  • Опасный момент
    45'
    Ну чем не момент! Ионов получил мяч слева в штрафной площади, отыграл на Кабелла, удар у которого не получился, мимо ворот!
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 44'
    У "Краснодара" преимущество по владению мячом - 48% на 52%. Но толку от этого мало, к своим воротам хозяева гостей не пускают.
  • Желтая карточка
    43'
    Де Вильена должен творить чудо, а он жёлтую зарабатывает к сожалению. Жестковато получилось, не планировал соперник на газоне лежать.

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  • 42'
    Не так много ударов у нас в принципе, игра довольно спокойная и позиционная.
  • 40'
    Вот-вот пойдёт последняя пятиминутка первого тайма. На табло 1:0, у ворот "Динамо" ничего не происходит.
  • 38'
    Вот думаю, сейчас "Динамо" как задумается о матче через три дня со "Славеном", да пропустит три гола. Будет ли отражать силу российского футбола. Я к тому, что пока мысли у игры нашей команды нет.
  • 36'
    10 минут осталось до конца первого тайма. Ничего не происходит у ворот Ливаковича, хотя "Краснодар" и претендует на фаворита по владению мячом.
  • 34'
    Отдыхает "Динамо" после своего успеха. Если уж "Краснодар" до этого ничего не сделал, то что теперь может получиться?
  • 33'
    Ну что, скептики пошли спать, мы продолжаем! "Краснодару" надо забивать три! А что? А вдруг?
  • Описание гола
    31'
    Гол. Мислав Оршич. 1:0.
    Идём спать? Да нет, может поборемся ещё! 2, 3, какая разница? Ошибка "Краснодара", быстрая атака хозяев. Якич слева забрался в штрафную под передачу на ход, отыграл в центр     на Оршича, который отличным ударом отправил мяч в угол ворот Агкацева.
  • 27'
    Вандерсон наносит первый удар в створ ворот, но из-за пределов штрафной площади, Ливакович мяч в руки поймал. Для начала сойдёт, думаю.
  • Угловой
    26'
    Угловой заработали игроки "Динамо", пошла подача слева, Агкацев сыграл кулаками, мяч выбит.
  • 24'
    Середина первого тайма у нас идёт, 0:0 на табло. "Краснодару" надо забивать на два больше, чем сопернику, но пока к сожалению предпосылок для этого нет.
  • 22'
    Кстати говоря, у "Динамо" сезон в самом разгаре, но хорватская команда попросила перенести матч внутреннего чемпионата с "Хайдуком", на что хорватская Лига ответила согласием. Было время на подготовку у подопечных Мамича.
  • Угловой
    20'
    После подачи с углового вновь Агкацеву пришлось в игру вступить, на выходе сыграл голкипер "Краснодара". "Динамо" опаснее в сегодняшнем матче, уже третий удар в створ мы увидели.
  • Опасный момент
    19'
    Опасный момент у ворот "Краснодара"! Иванушец стрельнул с подступов к штрафной площади, Агкацев в прыжке переправил мяч на угловой!
  • 16'
    Не самая зрелищная игра получается у нас. "Динамо" будет, конечно, оборонять своё преимущество, но сейчас хозяева ещё и прессинг включили.
  • 14'
    Игроки "Краснодара" оказались на половине поля соперника, пытаются футболисты гостей мяч контролировать и разыгрывать. Пока без обострения.
  • 12'
    Не получается у "Динамо" перейти в атаку, краснодарцы плотно встречают соперника уже в середине поля.
  • 11'
    В целом, неплохое начало для "Краснодара", но надо забивать сразу два мяча, а пока особой остроты впереди нет. Надо поднажать!
  • 9'
    Неплохой штрафной заработали игроки "Динамо", Оршич исполнил, но Агкацев не рискует, в прыжке кулаками мяч отбивает.
  • Угловой
    7'
    Подача с левого фланга на дальнюю штангу, удалось выиграть верх футболистам хозяев. Мяч выбит.
  • 6'
    В целом, матч начинает неплохо для "Краснодара", активны гости, вновь удалось заработать угловой на левом фланге.
  • 4'
    "Динамо" пытается обозначит хозяйское преимущество, много суетятся сейчас хозяева поля. "Краснодар" пытается прессинговать.
  • Угловой
    2'
    "Краснодар" хорошо начал встречу, удалось сразу заработать угловой, но Загреб отбивается.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Де Вильена Тонни получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Оршич Мислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.00 12.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.26 3.50 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.88 3.48
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.00 11.00
  1.35 4.79 9.21

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.02 9.00 1.05 4.00 1.25 3.00 1.40 2.03 1.79 1.61 2.33 1.41 2.95 1.18 4.70 1.15 5.40 1.04 10.00 1.03 11.00
10.50 1.01 9.60 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.27 1.78 1.72 2.12 1.48 2.57 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.70
8.02 1.05 6.82 1.07 6.10 1.12 4.60 1.19 2.18 1.73 1.80 2.00 1.96 1.90 1.35 3.15 1.23 4.05 1.07 8.40 1.05 9.50 1.05 10.26 1.04 8.80 0.00 15.00
4.30 1.24 2.54 1.54 2.16 1.73 2.76 1.47 2.17 1.72 1.89 1.97 1.60 2.40 1.45 2.81 1.44 2.86 1.16 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.46 2.60 1.11 6.00
3.12 1.36 2.19 1.68 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
2.27 1.62 1.47 2.65 1.24 4.00 1.07 8.40 1.04 10.00
1.97 1.88 1.61 2.34 1.26 3.80 1.71 2.17 1.21 4.36 1.10 6.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.20 1.79 1.95 1.22 4.00
4.60 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.42 2.88 1.27 3.76
4.20 1.22 3.02 1.31 1.88 2.04 1.40 3.12 1.20 4.02

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
2.85 1.39
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Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:0 Краснодар

Исход игры
Динамо Загреб
69.4% (111)
Ничья
16.9% (27)
Краснодар
13.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
67.76% (103)
Меньше
32.24% (49)
Обе команды забьют
Да
77.63% (118)
Нет
22.37% (34)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
40% (64)
1:1 Ничья
10.6% (17)
1:0 Динамо Загреб
8.8% (14)
2:0 Динамо Загреб
8.8% (14)
3:1 Динамо Загреб
7.5% (12)
2:2 Ничья
6.3% (10)
1:2 Краснодар
5.6% (9)
1:3 Краснодар
2.5% (4)
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