Динамо Загреб
1:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Максимир
Краснодар
1:0
31' ГолОршич Мислав
42' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
31
Кайо
Силва
10
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
-
22 Леовац МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
26 Бертон РоббиПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мамич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Ход матча
31'
1:0
42'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петкович Бруно
|4 (1)
|0.5
|2.
|Майер Ловро
|2
|0.25
|3.
|Оршич Мислав
|2
|0.25
|4.
|Атьемвен Айяйи
|2
|0.25
|5.
|Иванушец Лука
|1
|0.13
|6.
|Кастрати Лирим
|1
|0.13
|7.
|Гвардиол Йошко
|1
|0.13
|8.
|Адеми Ариян
|0
|0
|9.
|Якич Кристиян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|1
|0.5
|2.
|Классон Виктор
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|3
|0
|2.
|Франьич Бартол
|3
|0
|3.
|Гавранович Марио
|1
|0
|4.
|Леовац Марин
|1
|0
|5.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|6.
|Якич Кристиян
|1
|0
|7.
|Майер Ловро
|1
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Загреб
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Краснодар
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =3 -3Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб
Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар
Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар
Последние игры между собой
Динамо Загреб: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Загреб 1:0 Краснодар
Исход игры
Динамо Загреб
69.4% (111)
Ничья
16.9% (27)
Краснодар
13.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
67.76% (103)
Меньше
32.24% (49)
Обе команды забьют
Да
77.63% (118)
Нет
22.37% (34)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
40% (64)
1:1 Ничья
10.6% (17)
1:0 Динамо Загреб
8.8% (14)
2:0 Динамо Загреб
8.8% (14)
3:1 Динамо Загреб
7.5% (12)
2:2 Ничья
6.3% (10)
1:2 Краснодар
5.6% (9)
1:3 Краснодар
2.5% (4)
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