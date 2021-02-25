Де Вильена должен творить чудо, а он жёлтую зарабатывает к сожалению. Жестковато получилось, не планировал соперник на газоне лежать.

У "Краснодара" преимущество по владению мячом - 48% на 52%. Но толку от этого мало, к своим воротам хозяева гостей не пускают.

Ну чем не момент! Ионов получил мяч слева в штрафной площади, отыграл на Кабелла, удар у которого не получился, мимо ворот!

Пошли скорее отдыхать! "Динамо" впереди, на табло 1:0. Вспоминается песня: О-о-о! Это "Динамо-о"! Но есть одна проблема. "Динамо" - из Загреба. Пока "Краснодар" проигрывает, но мы верим во второй тайм. Отдыхаем!

42' Не так много ударов у нас в принципе, игра довольно спокойная и позиционная.

40' Вот-вот пойдёт последняя пятиминутка первого тайма. На табло 1:0, у ворот "Динамо" ничего не происходит.

38' Вот думаю, сейчас "Динамо" как задумается о матче через три дня со "Славеном", да пропустит три гола. Будет ли отражать силу российского футбола. Я к тому, что пока мысли у игры нашей команды нет.

36' 10 минут осталось до конца первого тайма. Ничего не происходит у ворот Ливаковича, хотя "Краснодар" и претендует на фаворита по владению мячом.

34' Отдыхает "Динамо" после своего успеха. Если уж "Краснодар" до этого ничего не сделал, то что теперь может получиться?

33' Ну что, скептики пошли спать, мы продолжаем! "Краснодару" надо забивать три! А что? А вдруг?

31' Гол. Мислав Оршич. 1:0.

Идём спать? Да нет, может поборемся ещё! 2, 3, какая разница? Ошибка "Краснодара", быстрая атака хозяев. Якич слева забрался в штрафную под передачу на ход, отыграл в центр на Оршича, который отличным ударом отправил мяч в угол ворот Агкацева.

27' Вандерсон наносит первый удар в створ ворот, но из-за пределов штрафной площади, Ливакович мяч в руки поймал. Для начала сойдёт, думаю.

26' Угловой заработали игроки "Динамо", пошла подача слева, Агкацев сыграл кулаками, мяч выбит.

24' Середина первого тайма у нас идёт, 0:0 на табло. "Краснодару" надо забивать на два больше, чем сопернику, но пока к сожалению предпосылок для этого нет.

22' Кстати говоря, у "Динамо" сезон в самом разгаре, но хорватская команда попросила перенести матч внутреннего чемпионата с "Хайдуком", на что хорватская Лига ответила согласием. Было время на подготовку у подопечных Мамича.

20' После подачи с углового вновь Агкацеву пришлось в игру вступить, на выходе сыграл голкипер "Краснодара". "Динамо" опаснее в сегодняшнем матче, уже третий удар в створ мы увидели.

19' Опасный момент у ворот "Краснодара"! Иванушец стрельнул с подступов к штрафной площади, Агкацев в прыжке переправил мяч на угловой!

16' Не самая зрелищная игра получается у нас. "Динамо" будет, конечно, оборонять своё преимущество, но сейчас хозяева ещё и прессинг включили.

14' Игроки "Краснодара" оказались на половине поля соперника, пытаются футболисты гостей мяч контролировать и разыгрывать. Пока без обострения.

12' Не получается у "Динамо" перейти в атаку, краснодарцы плотно встречают соперника уже в середине поля.

11' В целом, неплохое начало для "Краснодара", но надо забивать сразу два мяча, а пока особой остроты впереди нет. Надо поднажать!

9' Неплохой штрафной заработали игроки "Динамо", Оршич исполнил, но Агкацев не рискует, в прыжке кулаками мяч отбивает.

7' Подача с левого фланга на дальнюю штангу, удалось выиграть верх футболистам хозяев. Мяч выбит.

6' В целом, матч начинает неплохо для "Краснодара", активны гости, вновь удалось заработать угловой на левом фланге.

4' "Динамо" пытается обозначит хозяйское преимущество, много суетятся сейчас хозяева поля. "Краснодар" пытается прессинговать.

2' "Краснодар" хорошо начал встречу, удалось сразу заработать угловой, но Загреб отбивается.