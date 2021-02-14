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Динамо Загреб
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петкович Бруно 4 (1) 0.57
2. Майер Ловро 2 0.29
3. Атьемвен Айяйи 2 0.29
4. Оршич Мислав 1 0.14
5. Иванушец Лука 1 0.14
6. Кастрати Лирим 1 0.14
7. Гвардиол Йошко 1 0.14
8. Адеми Ариян 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 1 1
2. Классон Виктор 1 1

Карточки

Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 3 0
2. Франьич Бартол 3 0
3. Гавранович Марио 1 0
4. Леовац Марин 1 0
5. Теофил-Катерин Кевин 1 0
6. Якич Кристиян 1 0
7. Майер Ловро 1 0
8. Кастрати Лирим 1 0
Краснодар
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Загреб 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2)
 Краснодар 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб
Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар
Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар

Последние игры между собой

Динамо Загреб: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Краснодар 2:3 Динамо Загреб Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Загреб - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Динамо Загреб 72.9% (43)
    X 15.3% (9)
    Краснодар 11.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Загреб
    Ничья
    Краснодар
    2.32
    3.75
    3.34
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.32 3.50 3.10
    Бонус: 10 000 ₽ 2.26 3.50 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.75 3.34
    Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.60 3.15
      2.26 3.61 3.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.02 9.00 1.05 3.85 1.26 3.00 1.40 1.99 1.83 1.58 2.40 1.39 3.00 1.18 4.70 1.14 5.80 1.04 10.00 1.03 11.00
    10.00 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.05 1.94 1.54 2.48 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.50 1.01 9.80
    12.50 1.01 8.90 1.05 3.60 1.27 2.90 1.40 2.00 1.87 1.78 2.11 1.57 2.46 1.35 3.10 1.15 5.10 1.12 5.60 1.03 9.90 1.02 9.90 0.00 17.50
    3.92 1.27 3.02 1.41 2.34 1.64 2.00 1.87 1.77 2.11 1.55 2.54 1.36 3.22 1.13 6.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.97 1.78 1.44 2.65 1.10 6.20
    3.10 1.37 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.75
    2.01 1.81 1.45 2.70 1.15 5.60
    3.18 1.38 2.61 1.52 2.04 1.83 1.63 2.35 1.45 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.20 1.77 1.98 1.21 4.10
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
    2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.14
    1.70 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    3.10 1.33
    Где смотреть матч Динамо Загреб - Краснодар онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Загреб - Краснодар

    Исход игры
    Динамо Загреб
    72.9% (43)
    Ничья
    15.3% (9)
    Краснодар
    11.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (33)
    Меньше
    41.07% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    42.4% (25)
    1:1 Ничья
    15.3% (9)
    1:0 Динамо Загреб
    10.2% (6)
    2:0 Динамо Загреб
    10.2% (6)
    3:1 Динамо Загреб
    6.8% (4)
    0:2 Краснодар
    3.4% (2)
    1:2 Краснодар
    3.4% (2)
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