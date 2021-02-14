Динамо Загреб
Позже
Стадион: Максимир
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петкович Бруно
|4 (1)
|0.57
|2.
|Майер Ловро
|2
|0.29
|3.
|Атьемвен Айяйи
|2
|0.29
|4.
|Оршич Мислав
|1
|0.14
|5.
|Иванушец Лука
|1
|0.14
|6.
|Кастрати Лирим
|1
|0.14
|7.
|Гвардиол Йошко
|1
|0.14
|8.
|Адеми Ариян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|1
|1
|2.
|Классон Виктор
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|3
|0
|2.
|Франьич Бартол
|3
|0
|3.
|Гавранович Марио
|1
|0
|4.
|Леовац Марин
|1
|0
|5.
|Теофил-Катерин Кевин
|1
|0
|6.
|Якич Кристиян
|1
|0
|7.
|Майер Ловро
|1
|0
|8.
|Кастрати Лирим
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Загреб
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Краснодар
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Динамо Загреб Последние 20 матчей: +14 =3 -3Краснодар 2:3 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:0 Осиек Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:0 Локомотив Загреб
Динамо Загреб 1:2 Шибеник Динамо Загреб 3:1 Хайдук ХНК Горица 3:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:2 Риека Динамо Загреб 4:0 Вараждин Рудеш 0:2 Динамо Загреб Риека 2:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва Славен 1:5 Динамо Загреб Фейеноорд 0:2 Динамо Загреб Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Осиек 2:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 5:0 Истра 1961 Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Локомотив Загреб 1:1 Динамо Загреб ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =3 -8Краснодар 1:2 Сочи Краснодар 2:3 Динамо Загреб Краснодар 3:2 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар
Ростов 0:2 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:0 Шахтёр Солигорск Краснодар 1:0 Рига Краснодар 0:0 Легия Краснодар 1:0 Уфа Краснодар 5:0 Локомотив Москва Челси 1:1 Краснодар Краснодар 5:0 Ротор Краснодар 1:0 Ренн Химки 1:0 Краснодар Краснодар 1:2 Севилья Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар
Последние игры между собой
Динамо Загреб: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Загреб» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Загреб» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Загреб» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Динамо Загреб - Краснодар
Исход игры
Динамо Загреб
72.9% (43)
Ничья
15.3% (9)
Краснодар
11.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (33)
Меньше
41.07% (23)
Обе команды забьют
Да
75% (42)
Нет
25% (14)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
42.4% (25)
1:1 Ничья
15.3% (9)
1:0 Динамо Загреб
10.2% (6)
2:0 Динамо Загреб
10.2% (6)
3:1 Динамо Загреб
6.8% (4)
0:2 Краснодар
3.4% (2)
1:2 Краснодар
3.4% (2)
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