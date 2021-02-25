Время второго тайма в матче "Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад".

А теперь уже сам Фред нарушает правила, всё в том же центральном круге. Бразилец сбил Янузая, за что получил "горчичник".

Гринвуд встретился с мячом в штрафной площадке соперника, но пробить не сумел, так как находился спиной к воротам. Пришлось играть назад.

Аднан Янузай пробивает по воротам головой, но делает это после того, как подтолкнул опекавшего его оппонента.

Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, при счёте 0-0 уходим на перерыв.

40' Андер Гевара нарушил правила в центральном круге, уронив на газон Фреда.

39' Угловой удар в исполнении "Юнайтед" опасным не получился, было зафиксировано нарушение правил со стороны Линделофа.

38' ОПАСНО! Джеймс врывается в штрафную площадь, получает передачу и пробивает головой, но Ремиро реагирует, парируя игровой снаряд.

37' Янузай с мячом на левом фланге, отдаёт проникающую передачу в штрафную площадь на Исака, который простреливает во вратарскую - Хендерсон на месте.

36' Аднан Янузай решил перейти на левый фланг. Открылся под передачу, мяч получил, а вот обработать его не сумел, выпустив за боковую линию.

35' Гарри Магуайра нам показали. Сегодня его услуги не понадобятся, пока партнёры справляются с атакующими порывами оппонента.

34' "Манчестер Юнайтед" выходит из-под высокого прессинга, но делает это ценой потери мяча. Вбрасывание из-за боковой готовится выполнить "Реал Сосьедад".

33' Стараются гости при первой возможности идти в атаку, но пока игра у чужих ворот лучше удаётся футболистам "Манчестера".

32' Алекс Теллес выполнил подачу в штрафную площадку с углового с правого фланга, но найти партнёров не сумел, гости сняли верх.

31' Микель Мерино пробивает с линии штрафной площадки, но попадает в Матича, от которого игровой снаряд отправляется к Дину Хендерсону.

30' Бруну Фернандеш решил пробить, но путь мячу к воротам сумел преградить один из защитников испанского клуба. А затем хозяева нарушили правила в верховой борьбе.

29' Оярсабаль нарушает правила перед собственной штрафной площадкой, перспективный стандарт для "Юнайтед". Бруну Фернандеш у мяча.

28' Марсьяль ворвался в штрафную площадку соперника, а вот пробить не успел, так как выпустил мяч за лицевую линию, слишком сильно прокинув его через защитников.

27' Фред может и до желтой карточки договориться. Досталось ему по ногам, но судья этого не заметил, после чего бразилец решил объяснить арбитру своё видение ситуации - обошлось без "горчичника".

26' Выходит из ворот Ремиро, но к мячу не успевает, Фред с острого угла бить не стал, а откатил на Фернандеша, который сотряс перекладину.

25' Дэниэл Джеймс проходит по левому краю штрафной площади и простреливает - мяч от ноги защитника прилетает к Ремиро.

24' Из пределов штрафной площадки выстреливает Антони Марсьяль, но справляется Алехандро Ремиро, отражая мяч в сторону.

23' Бруну Фернандеш отправился к углового флажку, чтобы исполнить корнер с левого фланга. Решил не подавать, а разыграл с партнёром.

22' "Реал Сосьедад" с мячом на своей половине поля, через вратаря пробует начать очередную атаку.

20' Прессингуют гости около штрафной площадки, чем вынуждают соперника выбивать мяч на чужую половину поля.

19' Классно разыгрывали атаку в пас хозяева, но, дойдя до штрафной площадки, ошиблись.

18' Андер Гевара выстрелил по воротам из-за штрафной площадки, но попасть в створ не сумел, ударил под мяч.

17' Открылся Исак на дальней штанге, получил передачу от партнёра, но не сумел пробить, так как в последний момент успел выбить мяч на угловой Линделоф.

16' Наступление "Юнайтед" прервано свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Антони Марсьяль.

15' Ой-ой-ой, Микель Оярсабаль берётся за выполнение одиннадцатиметрового удара, но не попадает в створ, пробивая в левый верхний угол.

14' Горосабел на газоне в штрафной площади соперника - арбитр назначает пенальти!

13' Эрик Байи забрасывает мяч в штрафную площадь на Фернандеша, который бьёт в касание - слишком слабо, вратарь на месте.

12' Результат первого поединка вносит свои коррективы, никуда не торопятся хозяева, довольствуясь наличием мяча.

11' "Манчестер Юнайтед" располагается на чужой половине поля, пытаясь найти пути к воротам Алехандро Ремиро.

10' Пострадал Оярсабаль, но именно он нарушал правила на Мэйсоне Гринвуде.

9' Начинают гости смелее действовать, всё чаще встречаются с мячом и переходят центр поля.

7' Окопались испанцы на левом фланге перед штрафной площадкой соперника. Несколько аутов подряд заработали.

6' Угловой с левого фланга исполнили гости, но довести дело до удара не получилось, отбились игроки "Юнайтед".

5' Прижимаются к своим воротам гости, что для меня удивительно. Верю, что картина изменится, ведь счёт и так 4-0 в пользу англичан, смысл сидеть в обороне?

4' Антони Марсьяль смещается с фланга в штрафную площадь и пробивает - на пути мяча оказывается соперник.

3' Атака испанского клуба правым флангом завешается падением, но арбитр показывает, что ничего криминального не было.

2' Хозяева начали с центра поля, давайте следить за развитием первой атаки в матче.