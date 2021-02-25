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Манчестер Юнайтед
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
0:0
13' Не забитый пенальти
Оярсабаль Микель
40' Желтая карточка
Фред Сантос
46'
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
3
Байи
Эрик
2
Линделоф
Виктор
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
31
Матич
Неманья
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
21
Джеймс
Дэниэл
9
Марсьяль
Антони
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
15
Модибо
Саньян
12
Муньос
Айхен
36
Субименди
Мартин
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

13'
0:0
Оярсабаль Микель
40'
Фред Сантос
 
46'
Уильямс Брендон
Уан-Биссака Аарон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 2 1
2. Рэшфорд Маркус 1 0.5
3. Джеймс Дэниэл 1 0.5
4. Фред Сантос 0 0
5. Байи Эрик 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 2 0.25
2. Монреаль Начо 1 0.13
3. Виллиан Жозе 1 0.13
4. Порту Кристиан 1 0.13
5. Мерино Микель 0 0
6. Горосабел Андони 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 1 0
2. Уан-Биссака Аарон 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 3 0
2. Мерино Микель 2 0
3. Сильва Давид 1 0
4. Субельдия Игор 1 0
5. Оярсабаль Микель 1 0
6. Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Реал Сосьедад 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис
Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Лига Европы Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 1:0 Реал Сосьедад Лига чемпионов
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма в матче "Манчестер Юнайтед" - "Реал Сосьедад". 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавляет арбитр к первому тайму, при счёте 0-0 уходим на перерыв.
  • Фол, нарушение
    44'
    Аднан Янузай пробивает по воротам головой, но делает это после того, как подтолкнул опекавшего его оппонента.
  • 42'
    Гринвуд встретился с мячом в штрафной площадке соперника, но пробить не сумел, так как находился спиной к воротам. Пришлось играть назад.
  • Желтая карточка
    41'
    А теперь уже сам Фред нарушает правила, всё в том же центральном круге. Бразилец сбил Янузая, за что получил "горчичник". 

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  • Фол, нарушение
    40'
    Андер Гевара нарушил правила в центральном круге, уронив на газон Фреда.
  • Угловой
    39'
    Угловой удар в исполнении "Юнайтед" опасным не получился, было зафиксировано нарушение правил со стороны Линделофа.
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Джеймс врывается в штрафную площадь, получает передачу и пробивает головой, но Ремиро реагирует, парируя игровой снаряд.
  • 37'
    Янузай с мячом на левом фланге, отдаёт проникающую передачу в штрафную площадь на Исака, который простреливает во вратарскую - Хендерсон на месте.
  • 36'
    Аднан Янузай решил перейти на левый фланг. Открылся под передачу, мяч получил, а вот обработать его не сумел, выпустив за боковую линию.
  • 35'
    Гарри Магуайра нам показали. Сегодня его услуги не понадобятся, пока партнёры справляются с атакующими порывами оппонента. 
  • 34'
    "Манчестер Юнайтед" выходит из-под высокого прессинга, но делает это ценой потери мяча. Вбрасывание из-за боковой готовится выполнить "Реал Сосьедад".
  • 33'
    Стараются гости при первой возможности идти в атаку, но пока игра у чужих ворот лучше удаётся футболистам "Манчестера".
  • Угловой
    32'
    Алекс Теллес выполнил подачу в штрафную площадку с углового с правого фланга, но найти партнёров не сумел, гости сняли верх.
  • 31'
    Микель Мерино пробивает с линии штрафной площадки, но попадает в Матича, от которого игровой снаряд отправляется к Дину Хендерсону.
  • Фол, нарушение
    30'
    Бруну Фернандеш решил пробить, но путь мячу к воротам сумел преградить один из защитников испанского клуба. А затем хозяева нарушили правила в верховой борьбе. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Оярсабаль нарушает правила перед собственной штрафной площадкой, перспективный стандарт для "Юнайтед". Бруну Фернандеш у мяча.
  • 28'
    Марсьяль ворвался в штрафную площадку соперника, а вот пробить не успел, так как выпустил мяч за лицевую линию, слишком сильно прокинув его через защитников. 
  • Судья
    27'
    Фред может и до желтой карточки договориться. Досталось ему по ногам, но судья этого не заметил, после чего бразилец решил объяснить арбитру своё видение ситуации - обошлось без "горчичника".
  • Штанга
    26'
    Выходит из ворот Ремиро, но к мячу не успевает, Фред с острого угла бить не стал, а откатил на Фернандеша, который сотряс перекладину. 
  • 25'
    Дэниэл Джеймс проходит по левому краю штрафной площади и простреливает - мяч от ноги защитника прилетает к Ремиро.
  • Опасный момент
    24'
    Из пределов штрафной площадки выстреливает Антони Марсьяль, но справляется Алехандро Ремиро, отражая мяч в сторону.
  • Угловой
    23'
    Бруну Фернандеш отправился к углового флажку, чтобы исполнить корнер с левого фланга. Решил не подавать, а разыграл с партнёром. 
  • 22'
    "Реал Сосьедад" с мячом на своей половине поля, через вратаря пробует начать очередную атаку.
  • 20'
    Прессингуют гости около штрафной площадки, чем вынуждают соперника выбивать мяч на чужую половину поля.
  • 19'
    Классно разыгрывали атаку в пас хозяева, но, дойдя до штрафной площадки, ошиблись. 
  • 18'
    Андер Гевара выстрелил по воротам из-за штрафной площадки, но попасть в створ не сумел, ударил под мяч.
  • Угловой
    17'
    Открылся Исак на дальней штанге, получил передачу от партнёра, но не сумел пробить, так как в последний момент успел выбить мяч на угловой Линделоф.
  • Офсайд
    16'
    Наступление "Юнайтед" прервано свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Антони Марсьяль.
  • Не забитый пенальти
    15'
    Ой-ой-ой, Микель Оярсабаль берётся за выполнение одиннадцатиметрового удара, но не попадает в створ, пробивая в левый верхний угол.
  • Пенальти!
    14'
    Горосабел на газоне в штрафной площади соперника - арбитр назначает пенальти!
  • 13'
    Эрик Байи забрасывает мяч в штрафную площадь на Фернандеша, который бьёт в касание - слишком слабо, вратарь на месте. 
  • 12'
    Результат первого поединка вносит свои коррективы, никуда не торопятся хозяева, довольствуясь наличием мяча.
  • 11'
    "Манчестер Юнайтед" располагается на чужой половине поля, пытаясь найти пути к воротам Алехандро Ремиро.
  • Фол, нарушение
    10'
    Пострадал Оярсабаль, но именно он нарушал правила на Мэйсоне Гринвуде.
  • 9'
    Начинают гости смелее действовать, всё чаще встречаются с мячом и переходят центр поля. 
  • 7'
    Окопались испанцы на левом фланге перед штрафной площадкой соперника. Несколько аутов подряд заработали. 
  • Угловой
    6'
    Угловой с левого фланга исполнили гости, но довести дело до удара не получилось, отбились игроки "Юнайтед".
  • 5'
    Прижимаются к своим воротам гости, что для меня удивительно. Верю, что картина изменится, ведь счёт и так 4-0 в пользу англичан, смысл сидеть в обороне?
  • 4'
    Антони Марсьяль смещается с фланга в штрафную площадь и пробивает - на пути мяча оказывается соперник.
  • Судья
    3'
    Атака испанского клуба правым флангом завешается падением, но арбитр показывает, что ничего криминального не было.
  • 2'
    Хозяева начали с центра поля, давайте следить за развитием первой атаки в матче.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток - поехали!
  • Второй тайм
  • 46'
    Уан-Биссака Аарон уходит с поля. Брэндон Уильямс выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Фред Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Оярсабаль Микель пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 2.60 3.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.97 3.65 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.85 3.76
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 2.70 3.25
  2.44 2.77 3.56

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 4.40 1.21 3.33 1.31 2.20 1.68 1.74 2.10 1.49 2.65 1.24 3.89 1.19 4.80 1.08 7.25 1.07 8.80
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.16 1.85 1.65 2.24 1.41 2.82 1.17 4.35 1.12 5.05 1.03 8.70 1.03 8.80
4.20 1.22 3.05 1.37 1.80 2.00 1.35 3.15 1.23 4.05 1.87 2.00 1.06 8.80 1.05 9.50 1.05 7.58 1.04 8.23 1.04 9.10 1.04 9.00 1.01 15.50
2.60 1.52 2.10 1.77 1.81 2.05 1.52 2.60 1.39 3.08 1.54 2.54 1.87 1.99 1.62 2.34 1.49 2.67 1.43 2.91 1.17 5.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.18 1.64 1.52 2.44 1.13 5.40
3.26 1.34 2.15 1.70 1.53 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00 1.16 5.20 1.10 5.69
1.24 4.03 1.12 6.26 1.28 3.70 1.67 2.23 1.47 2.71 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.89 1.85 1.26 3.65
4.30 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.34 3.26 1.22 4.30
4.05 1.23 2.90 1.40 1.75 2.05 1.30 3.20 1.19 4.11

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.26
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
3.15 1.31
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.1% (144)
Ничья
6.3% (10)
Реал Сосьедад
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (88)
Меньше
42.48% (65)
Обе команды забьют
Да
56.86% (87)
Нет
43.14% (66)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
38.6% (61)
2:0 Манчестер Юнайтед
22.2% (35)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.8% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.5% (15)
1:1 Ничья
5.7% (9)
3:0 Манчестер Юнайтед
5.1% (8)
0:1 Реал Сосьедад
2.5% (4)
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