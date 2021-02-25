Манчестер Юнайтед
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Олд Траффорд
Реал Сосьедад
0:0
13' Не забитый пенальтиОярсабаль Микель
40' Желтая карточкаФред Сантос
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
12
Муньос
Айхен
16
Гевара
Андер
11
Янузай
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Бишоп НатанВратарь
-
13 Грант ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диалло АмадНападающий
-
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Unai Zeberio
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
13'
0:0
40'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|2
|1
|2.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.5
|3.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.5
|4.
|Фред Сантос
|0
|0
|5.
|Байи Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баутиста Хон
|2
|0.25
|2.
|Монреаль Начо
|1
|0.13
|3.
|Виллиан Жозе
|1
|0.13
|4.
|Порту Кристиан
|1
|0.13
|5.
|Мерино Микель
|0
|0
|6.
|Горосабел Андони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|1
|0
|2.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|3
|0
|2.
|Мерино Микель
|2
|0
|3.
|Сильва Давид
|1
|0
|4.
|Субельдия Игор
|1
|0
|5.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|6.
|Субименди Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =5 -2Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =8 -7Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис
Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
1/16 финала
1/8 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Манчестер Юнайтед
91.1% (144)
Ничья
6.3% (10)
Реал Сосьедад
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (88)
Меньше
42.48% (65)
Обе команды забьют
Да
56.86% (87)
Нет
43.14% (66)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
38.6% (61)
2:0 Манчестер Юнайтед
22.2% (35)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.8% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.5% (15)
1:1 Ничья
5.7% (9)
3:0 Манчестер Юнайтед
5.1% (8)
0:1 Реал Сосьедад
2.5% (4)
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