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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 2 2
2. Рэшфорд Маркус 1 1
3. Джеймс Дэниэл 1 1
4. Фред Сантос 0 0
5. Байи Эрик 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 2 0.29
2. Монреаль Начо 1 0.14
3. Виллиан Жозе 1 0.14
4. Порту Кристиан 1 0.14
5. Мерино Микель 0 0
6. Горосабел Андони 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Уан-Биссака Аарон 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 3 0
2. Мерино Микель 2 0
3. Сильва Давид 1 0
4. Субельдия Игор 1 0
5. Оярсабаль Микель 1 0
6. Субименди Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Реал Сосьедад 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис
Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Сосьедад: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Лига Европы Реал Сосьедад 0:0 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 1:0 Реал Сосьедад Лига чемпионов
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Манчестер Юнайтед 90.7% (49)
    X 7.4% (4)
    Реал Сосьедад 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Реал Сосьедад
    1.99
    3.78
    4.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.75 3.80
    Бонус: 10 000 ₽ 1.97 3.65 3.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.78 4.35
    Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.70 3.80
      1.99 3.70 3.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 4.40 1.21 3.33 1.31 2.20 1.68 1.74 2.10 1.49 2.65 1.24 3.89 1.19 4.80 1.08 7.25 1.07 8.80
    11.75 1.00 12.25 1.01 4.10 1.22 3.32 1.33 2.27 1.78 1.67 2.21 1.42 2.78 1.19 4.33 1.14 4.80 1.03 8.80 1.02 9.40
    15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.40 1.32 2.21 1.70 1.99 1.89 1.75 2.15 1.47 2.70 1.23 4.20 1.17 4.70 1.06 8.00 1.05 8.80 1.01 15.00
    4.60 1.21 2.67 1.51 2.21 1.70 1.98 1.88 1.74 2.17 1.58 2.47 1.47 2.75 1.18 5.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 2.18 1.64 1.52 2.44 1.13 5.40
    3.68 1.28 2.38 1.58 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.23 1.68 1.52 2.50 1.19 4.70
    2.86 1.45 2.25 1.68 1.75 2.16 1.53 2.61 1.35 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.17 1.89 1.85 1.26 3.65
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25
    3.35 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.26
    1.61 2.31
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    3.95 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.39
    2.85 1.39
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    90.7% (49)
    Ничья
    7.4% (4)
    Реал Сосьедад
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    33.3% (18)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    27.8% (15)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    11.1% (6)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    9.3% (5)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    5.6% (3)
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