УХ! Педро нанес удар по воротам соперника со средней дистанции - мяч пролетел рядом с левой стойкой. Был рикошет, так что угловой.

Педро не понимает, почему судья не дал свисток. Показалось испанцу, что против него были нарушены правила, но судья так не посчитал.

Перес с левого фланга забрасывал мяч в штрафную "Браги" - снова кипер португальской команды спокойно играет на выходе, забирая сферу в свои перчатки.

Завершается у нас первый тайм. Эль-Шаарави в сольном проходе пытался заработать угловой, но последним коснулся мяча. Это удар от ворот.

Все! Звучит свисток на перерыв! После 45 минут игры счет на табло - 1:0. "Рома" выигрывает "Брагу" с минимальным счетом.

38' Доигрывают первый тайм соперники. Педро снова в атаке нарушает правила. Был фол. Игра остановлена.

37' Теперь Манчини на правом фланге все-таки цепляет своего соперника. Очередное нарушение правил, которое кажется наставнику "Браги" просто возмутительным.

35' Вильяру по ногам достается. Очередной штрафной удар зарабатывает "Рома" на своей половине футбольного поля.

34' Снова Лопес в прыжке спасает свою команду во время удара одного из соперников. В прыжке он переводит снаряд на угловой. Шикарное спасение, что и говорить!

33' Пау Лопес уверенно фиксирует мяч в своих перчатках, играя на выходе. Хорошая игра стража "Ромы" в рамке.

31' Еще один угловой удар заработали футболисты "Ромы" на левом фланге. Верету выполнил навес, но мяч полетел точнехонько в руки голкиперу португальцев.

30' Шпорар наносил удар по воротам "Ромы". Мяч чуть выше цели полетел, но, как кажется, был готов к этому выстрелу страж рамки итальянского коллектива.

29' Угловой у ворот "Ромы" подали португальцы, но уверенно и надежно в своей штрафной головой сыграл Перес.

27' Джеко снова получил мяч на подступах к чужой штрафной. Попытался Эдин нанести выстрел по рамке соперника, но уперся в защитника. Потеря.

26' Попытался заработать на левом фланге угловой Эль-Шаарави, однако последним коснулся мяча, позволив "пятнистому" вылететь за пределы поля.

25' Успокоился наставник римлян. Понимает он, что "Браге" будет сложно забить три гола, учитывая тот факт, что "Рома" играет на своем поле.

24' Теперь "Роме" значительно легче будет действовать на поле. Римский коллектив будет держать оборону и уж точно не станет лезть на рожон.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕКО! 1:0!

А вот и Эдин впервые о себе напомнил, и как! Эль-Шаарави из-за пределов штрафной нанес удар по воротам. Мяч попал в штангу и отскочил к Джеко, который спокойно добавил сферу в сетку.

21' Фонсека постоянно "дежурит" у кромки поля и призывает свою команду действовать чуточку активнее. Пока, правда, "Роме" отличиться не удается.

20' В офсайде Педро оказывается тем временем. Слишком много остановок в последнее время стало. Будем надеяться, что это временно явление.

19' Фолят в защите сейчас португальцы. Перес получает по ногам. Довольно болезненный удар, который заканчивается без карточки.

17' Еще один угловой заработала "Рома", но подача с правого фланга не принесла римлянам никакого успеха. Снова на выходе удачно сыграл вратарь гостей.

16' Со стандарта нанес удар по рамке соперника Верету. Подставил голову защитник, который направил мяч на угловой.

15' Педро в районе центрального круга получает удар по ногам. Был в этой ситуации фол, но где желтая карточка для нарушителя? Мне не понятен этот момент.

13' Продолжает активно передвигаться футболисты обеих команд. Не похоже, что "Рома" сегодня будет действовать на поле на максимуме своих возможностей.

12' Выбивает мяч на угловой Верету. Первый корнер подадут теперь португальцы. Выстраиваются в одну линию соперники. Будет навес с левого фланга.

11' Первая 10-минутка миновала в нашей встрече. Снова Педро по правому флангу пытался разогнать контратаку римлян, но не догнал мяч, упустив его за боковую линию.

9' Первый в матче угловой заработала "Рома". Подача с левого фланга пришла точно в руки голкиперу "Браги". Не самый удачный розыгрыш стандарта.

8' Верету снова фолит. На сей раз более опасным нарушением отличается футболист, который чудом не получает в свой пассив карточку желтого цвета.

7' Педро получил мяч на правом фланге, но там уже был зафиксирован офсайд у испанца. Извинился футболист перед партнерами за то, что поторопился в этом эпизоде.

6' Не успел сейчас выйти к воротам Верету. Спокойно из рамки выдвигается голкипер "Браги", который забирает сферу в свои перчатки.

4' Напомню, в первой встрече соперники сыграли со счетом 2:0. "Рома" одолела "Брагу", и сегодня, как кажется, португальцы будут пытаться отыграться.

3' "Рома" пока осторожничает. Перекатывают "волки" мяч на чужой половине поля, не собираясь рисковать и лететь вперед. сломя голову.

2' Футболисты "Ромы" предстали сегодня на поле в красных цветах, а игроки "Браги" вышли на газон в белом обмундировании.