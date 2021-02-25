Рома
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Рим)
Брага
1:0
24' ГолДжеко Эдин
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
11
Пиазон
Лукас
15
Орта
Андре
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Орта АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
24'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майораль Борха
|4
|0.5
|2.
|Джеко Эдин
|3
|0.38
|3.
|Верету Жордан
|1 (1)
|0.13
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.13
|5.
|Перес Бруно
|1
|0.13
|6.
|Миланезе Томмазо
|1
|0.13
|7.
|Педро Родригес
|1
|0.13
|8.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.13
|9.
|Ибаньес Рожер
|1
|0.13
|10.
|Калафьори Рикардо
|1
|0.13
|11.
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|12.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орта Рикарду
|3
|0.38
|2.
|Паулинью Жуан
|3
|0.38
|3.
|Галено Вандерсон
|2
|0.25
|4.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.13
|5.
|Гайтан Николас
|1
|0.13
|6.
|Франсержио Родригес
|1
|0.13
|7.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.13
|8.
|Тормена Витор
|1
|0.13
|9.
|Медейруш Юри
|0
|0
|10.
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Бруно
|2
|0
|2.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|3.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|4.
|Джеко Эдин
|1
|0
|5.
|Фасио Федерико
|1
|0
|6.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|7.
|Жуан Жезус
|1
|0
|8.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|9.
|Диавара Амаду
|1
|0
|10.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|11.
|Трипи Филиппо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эсгаю Рикарду
|4
|1
|2.
|Карму Давид
|3
|0
|3.
|Раул Силва
|2
|0
|4.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|5.
|Каштру Андре
|1
|0
|6.
|Франсержио Родригес
|1
|0
|7.
|Секейра Нуну
|1
|0
|8.
|Паулинью Жуан
|1
|0
|9.
|Виана Бруно
|1
|0
|10.
|Шеттине Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Брага
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома
Брага Последние 20 матчей: +14 =2 -4Брага 4:2 Тондела Брага 0:2 Рома Санта-Клара 0:1 Брага Брага 1:1 Порту
Брага 2:2 Порту Брага 2:1 Портимоненсе Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте Спортинг Л 1:0 Брага Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря
Последние игры между собой
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 1:0 Брага
Исход игры
Рома
91.4% (138)
Ничья
7.3% (11)
Брага
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.11% (86)
Меньше
41.89% (62)
Обе команды забьют
Да
61.49% (91)
Нет
38.51% (57)
Популярный счёт
2:1 Рома
42.4% (64)
2:0 Рома
23.2% (35)
1:0 Рома
11.9% (18)
3:1 Рома
7.3% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
3:0 Рома
2.6% (4)
3:2 Рома
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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