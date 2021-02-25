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Рома
1:0
Перерыв

Стадион:
Брага
0'
1:0
24' Гол
Джеко Эдин
13
Пау
Лопес
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
33
Перес
Бруно
42
Диавара
Амаду
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
92
Эль-Шаарави
Стефан
11
Педро
Родригес
9
Джеко
Эдин
12
Магальяйнш
Тьягу
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Тормена
Витор
6
Роланду
Жорже
5
Секейра
Нуну
11
Пиазон
Лукас
7
Новаиш
Жоау
10
Гайтан
Николас
90
Галено
Вандерсон
19
Шпорар
Андраж
15
Орта
Андре
Рома
4-3-2-1
Брага
4-3-3

Ход матча

24'
Джеко Эдин
(Эль-Шаарави Стефан)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майораль Борха 4 0.5
2. Джеко Эдин 3 0.38
3. Верету Жордан 1 (1) 0.13
4. Мхитарян Генрих 1 0.13
5. Перес Бруно 1 0.13
6. Миланезе Томмазо 1 0.13
7. Педро Родригес 1 0.13
8. Кумбулла Мараш 1 0.13
9. Ибаньес Рожер 1 0.13
10. Калафьори Рикардо 1 0.13
11. Спинаццола Леонардо 0 0
12. Эль-Шаарави Стефан 0 0
Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орта Рикарду 3 0.38
2. Паулинью Жуан 3 0.38
3. Галено Вандерсон 2 0.25
4. Эсгаю Рикарду 1 0.13
5. Гайтан Николас 1 0.13
6. Франсержио Родригес 1 0.13
7. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.13
8. Тормена Витор 1 0.13
9. Медейруш Юри 0 0
10. Раул Силва 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Перес Бруно 2 0
2. Карсдорп Рик 2 0
3. Вильяр Гонсало 2 0
4. Джеко Эдин 1 0
5. Фасио Федерико 1 0
6. Мхитарян Генрих 1 0
7. Жуан Жезус 1 0
8. Манчини Джанлука 1 0
9. Диавара Амаду 1 0
10. Калафьори Рикардо 1 0
11. Трипи Филиппо 1 0
Брага
# Игрок      
1. Эсгаю Рикарду 4 1
2. Карму Давид 3 0
3. Раул Силва 2 0
4. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
5. Каштру Андре 1 0
6. Франсержио Родригес 1 0
7. Секейра Нуну 1 0
8. Паулинью Жуан 1 0
9. Виана Бруно 1 0
10. Шеттине Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Брага 38.46% (5) 7.69% (1) 15.38% (2) 0 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома
Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома
Брага Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Брага 4:2 Тондела Брага 0:2 Рома Санта-Клара 0:1 Брага Брага 1:1 Порту
Брага 2:2 Порту Брага 2:1 Портимоненсе Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте Спортинг Л 1:0 Брага Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря

Последние игры между собой

Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брага: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брага 0:2 Рома Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все! Звучит свисток на перерыв! После 45 минут игры счет на табло - 1:0. "Рома" выигрывает "Брагу" с минимальным счетом.
  • 44'
    Завершается у нас первый тайм. Эль-Шаарави в сольном проходе пытался заработать угловой, но последним коснулся мяча. Это удар от ворот.
  • 42'
    Перес с левого фланга забрасывал мяч в штрафную "Браги" - снова кипер португальской команды спокойно играет на выходе, забирая сферу в свои перчатки.
  • 41'
    Педро не понимает, почему судья не дал свисток. Показалось испанцу, что против него были нарушены правила, но судья так не посчитал.
  • Опасный момент
    40'
    УХ! Педро нанес удар по воротам соперника со средней дистанции - мяч пролетел рядом с левой стойкой. Был рикошет, так что угловой.

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  • Фол, нарушение
    38'
    Доигрывают первый тайм соперники. Педро снова в атаке нарушает правила. Был фол. Игра остановлена.
  • Фол, нарушение
    37'
    Теперь Манчини на правом фланге все-таки цепляет своего соперника. Очередное нарушение правил, которое кажется наставнику "Браги" просто возмутительным.
  • Фол, нарушение
    35'
    Вильяру по ногам достается. Очередной штрафной удар зарабатывает "Рома" на своей половине футбольного поля.
  • Опасный момент
    34'
    Снова Лопес в прыжке спасает свою команду во время удара одного из соперников. В прыжке он переводит снаряд на угловой. Шикарное спасение, что и говорить!
  • 33'
    Пау Лопес уверенно фиксирует мяч в своих перчатках, играя на выходе. Хорошая игра стража "Ромы" в рамке.
  • Угловой
    31'
    Еще один угловой удар заработали футболисты "Ромы" на левом фланге. Верету выполнил навес, но мяч полетел точнехонько в руки голкиперу португальцев.
  • 30'
    Шпорар наносил удар по воротам "Ромы". Мяч чуть выше цели полетел, но, как кажется, был готов к этому выстрелу страж рамки итальянского коллектива.
  • Угловой
    29'
    Угловой у ворот "Ромы" подали португальцы, но уверенно и надежно в своей штрафной головой сыграл Перес.
  • 27'
    Джеко снова получил мяч на подступах к чужой штрафной. Попытался Эдин нанести выстрел по рамке соперника, но уперся в защитника. Потеря.
  • 26'
    Попытался заработать на левом фланге угловой Эль-Шаарави, однако последним коснулся мяча, позволив "пятнистому" вылететь за пределы поля.
  • 25'
    Успокоился наставник римлян. Понимает он, что "Браге" будет сложно забить три гола, учитывая тот факт, что "Рома" играет на своем поле.
  • 24'
    Теперь "Роме" значительно легче будет действовать на поле. Римский коллектив будет держать оборону и уж точно не станет лезть на рожон.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕКО! 1:0!
    А вот и Эдин впервые о себе напомнил, и как! Эль-Шаарави из-за пределов штрафной нанес удар по воротам. Мяч попал в штангу и отскочил к Джеко, который спокойно добавил сферу в сетку.
  • 21'
    Фонсека постоянно "дежурит" у кромки поля и призывает свою команду действовать чуточку активнее. Пока, правда, "Роме" отличиться не удается.
  • Офсайд
    20'
    В офсайде Педро оказывается тем временем. Слишком много остановок в последнее время стало. Будем надеяться, что это временно явление.
  • Фол, нарушение
    19'
    Фолят в защите сейчас португальцы. Перес получает по ногам. Довольно болезненный удар, который заканчивается без карточки.
  • Угловой
    17'
    Еще один угловой заработала "Рома", но подача с правого фланга не принесла римлянам никакого успеха. Снова на выходе удачно сыграл вратарь гостей.
  • Угловой
    16'
    Со стандарта нанес удар по рамке соперника Верету. Подставил голову защитник, который направил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    15'
    Педро в районе центрального круга получает удар по ногам. Был в этой ситуации фол, но где желтая карточка для нарушителя? Мне не понятен этот момент.
  • 13'
    Продолжает активно передвигаться футболисты обеих команд. Не похоже, что "Рома" сегодня будет действовать на поле на максимуме своих возможностей.
  • Угловой
    12'
    Выбивает мяч на угловой Верету. Первый корнер подадут теперь португальцы. Выстраиваются в одну линию соперники. Будет навес с левого фланга.
  • 11'
    Первая 10-минутка миновала в нашей встрече. Снова Педро по правому флангу пытался разогнать контратаку римлян, но не догнал мяч, упустив его за боковую линию.
  • Угловой
    9'
    Первый в матче угловой заработала "Рома". Подача с левого фланга пришла точно в руки голкиперу "Браги". Не самый удачный розыгрыш стандарта.
  • Фол, нарушение
    8'
    Верету снова фолит. На сей раз более опасным нарушением отличается футболист, который чудом не получает в свой пассив карточку желтого цвета.
  • Офсайд
    7'
    Педро получил мяч на правом фланге, но там уже был зафиксирован офсайд у испанца. Извинился футболист перед партнерами за то, что поторопился в этом эпизоде.
  • 6'
    Не успел сейчас выйти к воротам Верету. Спокойно из рамки выдвигается голкипер "Браги", который забирает сферу в свои перчатки.
  • 4'
    Напомню, в первой встрече соперники сыграли со счетом 2:0. "Рома" одолела "Брагу", и сегодня, как кажется, португальцы будут пытаться отыграться.
  • 3'
    "Рома" пока осторожничает. Перекатывают "волки" мяч на чужой половине поля, не собираясь рисковать и лететь вперед. сломя голову.
  • 2'
    Футболисты "Ромы" предстали сегодня на поле в красных цветах, а игроки "Браги" вышли на газон в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, встреча на "Олимпико" стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "Ромы". Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция);
    Ассистент: Мехмет Чулум (Швеция);
    Ассистент: Стефан Хальберг (Швеция);
    Резервный: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге Европы. В рамках ответного поединка 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света сойдутся лицом к лицу «Рома» и «Брага». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Прогнозы 151
    Рома 91.4% (138)
    X 7.3% (11)
    Брага 1.3% (2)
    Все прогнозы
    2.54 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Брага
    1.62
    6.40
    5.45
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Джеко Эдин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 6.40 16.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.57 4.40 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.75 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.90 16.00
  1.25 5.84 11.44

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Брага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Брага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 4.60 1.20 3.33 1.31 2.30 1.63 1.81 2.01 1.52 2.55 1.25 3.79 1.21 4.50 1.07 8.40
12.75 1.00 11.75 1.01 5.70 1.10 4.95 1.15 2.82 1.41 2.26 1.64 1.81 2.11 1.44 2.77 1.30 3.40 1.14 5.15 1.10 5.65 1.02 9.50
17.50 0.00 14.50 1.01 7.77 1.08 4.44 1.11 2.22 1.75 2.15 1.75 1.66 2.20 2.00 1.90 1.40 2.90 1.16 5.10 1.12 6.10 1.04 7.35 1.03 8.01 1.04 9.50 1.03 9.90
6.14 1.14 2.83 1.45 2.22 1.69 2.72 1.48 2.35 1.62 1.98 1.88 1.68 2.23 1.52 2.58 1.59 2.40 1.30 3.68 1.11 7.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.28 1.59 1.55 2.36 1.14 5.20
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
2.55 1.50 1.66 2.20 1.31 2.45 1.11 6.50 1.06 8.80
2.16 1.72 1.78 2.07 1.40 2.99 1.27 3.77 1.26 3.83 1.13 5.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
4.70 1.16 1.93 1.81 1.27 3.55
5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.65 2.24 1.39 3.00
4.91 1.14 3.68 1.24 2.05 1.59 1.69 2.52 1.40 2.80 1.15 4.81

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
2.63 1.44
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Прогнозы на матч Рома 1:0 Брага

Исход игры
Рома
91.4% (138)
Ничья
7.3% (11)
Брага
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.11% (86)
Меньше
41.89% (62)
Обе команды забьют
Да
61.49% (91)
Нет
38.51% (57)
Популярный счёт
2:1 Рома
42.4% (64)
2:0 Рома
23.2% (35)
1:0 Рома
11.9% (18)
3:1 Рома
7.3% (11)
1:1 Ничья
6% (9)
3:0 Рома
2.6% (4)
3:2 Рома
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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