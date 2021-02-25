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ПСВ
2:0
Перерыв

Стадион:
Олимпиакос
0'
3' Желтая карточка
Макс Филипп
1:0
23' Гол
Захави Эран
2:0
44' Гол
Захави Эран
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
4
Виргевер
Ник
22
Дюмфрис
Дензел
18
Росарио
Пабло
27
Гётце
Марио
30
Томас
Райан
31
Макс
Филипп
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
27
Брума
Арминду
11
Эль-Араби
Юссеф
28
Вальбуэна
Матьё
ПСВ
3-5-2
Олимпиакос
4-3-3

Ход матча

3'
Макс Филипп
 
23'
Захави Эран
(Томас Райан)
1:0
44'
Захави Эран
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 5 0.63
2. Захави Эран 5 (1) 0.63
3. Пиру Йоэл 2 0.25
4. Мадуэке Нони 1 0.13
5. Гакпо Коди 1 0.13
6. Дюмфрис Дензел 1 (1) 0.13
7. Гётце Марио 1 0.13
8. Макс Филипп 0 0
9. Томас Райан 0 0
10. Файн Адриан 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 1 0.5
2. М'Вила Янн 1 0.5
3. Бухалакис Андреас 1 0.5
4. Масурас Гиоргос 1 0.5
5. Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Сангаре Ибрахим 3 0
2. Дюмфрис Дензел 2 0
3. Гётце Марио 1 0
4. Томас Райан 1 0
5. Хендрикс Йоррит 1 0
6. Макс Филипп 1 0
7. Росарио Пабло 1 0
8. Файн Адриан 1 0
9. Жуниор Мауро 1 0
10. Тезе Джордан 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Брума Арминду 1 0
2. Ба Уссейну 1 0
3. Рябчук Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3)
 Олимпиакос 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ
ПСВ 3:0 Твенте Фейеноорд 3:1 ПСВ Эммен 0:2 ПСВ ПСВ 2:0 Ваалвейк Волендам 0:2 ПСВ Спарта Роттердам 3:5 ПСВ ПСВ 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:2 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Ваалвейк 1:4 ПСВ Де Графсхап 1:2 ПСВ ПСВ 2:1 Утрехт ПСВ 4:0 Омония Херенвен 2:2 ПСВ Гранада 0:1 ПСВ ПСВ 1:0 Спарта Роттердам
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники
Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос 4:2 ПСВ Лига Европы ПСВ 4:0 Олимпиакос Товарищеские матчи
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Макс Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
ПСВ 85.3% (128)
X 12.7% (19)
Олимпиакос 2% (3)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Олимпиакос
2.03
5.99
56.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 16.00 56.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.03 3.75 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 4.00 4.33
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 15.00 44.00
  1.22 5.99 13.46

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 4.50 1.21 3.46 1.29 2.22 1.67 1.75 2.09 1.49 2.65 1.26 3.70 1.19 4.80 1.08 7.25 1.07 8.80
11.75 1.01 10.75 1.01 4.15 1.18 3.40 1.28 2.32 1.60 1.83 1.97 1.57 2.56 1.30 3.52 1.22 3.98 1.08 6.40 1.05 7.20
11.00 1.03 8.80 1.06 7.20 1.09 5.55 1.14 4.60 1.19 2.18 1.73 3.25 1.33 1.72 2.20 1.92 1.87 1.42 2.85 1.27 3.70 1.04 7.77 1.03 12.00 1.01 12.50
5.14 1.18 2.90 1.43 2.48 1.56 2.93 1.42 2.26 1.67 1.97 1.89 1.65 2.29 1.48 2.71 1.55 2.54 1.20 4.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.18 1.64 1.52 2.43 1.13 5.40
3.38 1.32 2.34 1.60 1.57 2.40 1.23 4.20 1.15 5.30
2.33 1.60 1.48 2.63 1.24 2.52 1.08 7.77 1.04 10.00
2.06 1.79 1.69 2.19 1.33 3.34 1.87 2.00 1.25 3.92 1.13 6.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.65
5.00 1.18 3.45 1.31 1.97 1.84 1.48 2.65 1.33 3.32
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.29
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
2.85 1.39
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Прогнозы на матч ПСВ 2:0 Олимпиакос

Исход игры
ПСВ
85.3% (128)
Ничья
12.7% (19)
Олимпиакос
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.63% (95)
Меньше
35.37% (52)
Обе команды забьют
Да
72.79% (107)
Нет
27.21% (40)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
46.7% (70)
2:0 ПСВ
16.7% (25)
1:0 ПСВ
8.7% (13)
3:1 ПСВ
8.7% (13)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:2 Ничья
2.7% (4)
4:1 ПСВ
1.3% (2)
3:2 ПСВ
1.3% (2)
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