ПСВ
2:1
Конец матча
Стадион: Филипс
Олимпиакос
3' Желтая карточкаМакс Филипп
1:0
23' ГолЗахави Эран
2:0
44' ГолЗахави Эран
51' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
79' Желтая карточкаЛала Кенни
84' Желтая карточкаМален Дониэлл
2:1
88' ГолХассан Ахмед
88' Желтая карточкаЦолакис Костас
88' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
27
Гётце
Марио
30
Томас
Райан
31
Макс
Филипп
1
Са
Жозе
72
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
-
31 Макс ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
72 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
3'
23'
1:0
44'
2:0
51'
79'
84'
88'
2:1
88'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|5
|0.63
|2.
|Захави Эран
|5 (1)
|0.63
|3.
|Пиру Йоэл
|2
|0.25
|4.
|Мадуэке Нони
|1
|0.13
|5.
|Гакпо Коди
|1
|0.13
|6.
|Дюмфрис Дензел
|1 (1)
|0.13
|7.
|Гётце Марио
|1
|0.13
|8.
|Макс Филипп
|0
|0
|9.
|Томас Райан
|0
|0
|10.
|Файн Адриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.5
|2.
|Хассан Ахмед
|1
|0.5
|3.
|М'Вила Янн
|1
|0.5
|4.
|Бухалакис Андреас
|1
|0.5
|5.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.5
|6.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|2.
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|3.
|Гётце Марио
|1
|0
|4.
|Томас Райан
|1
|0
|5.
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|6.
|Макс Филипп
|1
|0
|7.
|Росарио Пабло
|1
|0
|8.
|Мален Дониэлл
|1
|0
|9.
|Файн Адриан
|1
|0
|10.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|11.
|Тезе Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лала Кенни
|1
|0
|2.
|Брума Арминду
|1
|0
|3.
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|4.
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|5.
|Ба Уссейну
|1
|0
|6.
|Рябчук Олег
|1
|0
|7.
|Цолакис Костас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|37.5% (6)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Олимпиакос
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4ПСВ 3:1 Витесс Олимпиакос 4:2 ПСВ АДО Ден Хааг 2:2 ПСВ Аякс 2:1 ПСВ
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =3 -2Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники
Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос Олимпиакос 0:2 Порту Олимпиакос 4:1 Волос
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ПСВ 2:1 Олимпиакос
Исход игры
ПСВ
85.3% (128)
Ничья
12.7% (19)
Олимпиакос
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.63% (95)
Меньше
35.37% (52)
Обе команды забьют
Да
72.79% (107)
Нет
27.21% (40)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
46.7% (70)
2:0 ПСВ
16.7% (25)
1:0 ПСВ
8.7% (13)
3:1 ПСВ
8.7% (13)
1:1 Ничья
8.7% (13)
2:2 Ничья
2.7% (4)
4:1 ПСВ
1.3% (2)
3:2 ПСВ
1.3% (2)
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