Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

В центре поля Мата получил по ребрам в борьбе с Родригесом. Штрафной удар будут исполнять бельгийцы.

Пауза в матче. Получил Мата повреждение в прошлом эпизоде. Без помощи медиков здесь не обойтись.

В разрез отдавал в штрафную соперника Сидорчук на ход Родригесу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Судья ничего не стал компенсировать к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!

43' В борьбе с соперником в центре поля подыграл себе рукой Буяльский. Штрафной удар исполнять будут бельгийцы.

42' В центре поля заехал Баланта ногой в живот Шепелеву, судья не стал показывать желтую карточку.

41' С фланга навесил Соболь в центр штрафной на Доста, но того опередил Сирота и вынес мяч головой.

40' В центре поля Беседин заехал по ногам Баланте. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Брюгге".

39' С фланга навесил на дальнюю штангу Соболь, но вышел из ворот Бущан и спокойно забрал мяч в свои руки.

38' Теперь уже Соболь пробивал из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел крайне неточно.

37' Решился на дальний удар Томас метров с двадцати трех, но мяч не дошел до ворот, угодив в корпус Забарному.

36' Едва не обрезался Миньоле в своей штрафной, выбивая мяч голкипер угодил в Буяльского, но мяч не попал в створ ворот.

35' Миколенко с фланга забросил в штрафную на ход Беседину, но тот не сумел добраться до мяча.

33' Сместился с фланга к линии штрафной Рикка и пробил в дальний угол, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуны.

32' Мог убегать на ворота соперника Родригес после паса от Буяльского, но судья остановил атаку из-за офсайда.

31' Теперь уже сам Вормер навесил с угла поля в центр штрафной, но здесь Мехеле нарушил правила в борьбе против Сироты.

30' Ушел от опеки соперников по флангу Соболь и навесил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча Вормер головой.

29' Прорвался по флангу Мата и навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Сирота и мяч головой вынес в аут.

28' Соболь из пределов штрафной пробил с лету после навеса от Вормера, но мяч полетел выше перекладины.

27' Отличным пасом Дост выводил в штрафную соперника Вормера, но того опередил Миколенко и вынес мяч в аут.

26' Пробивал по воротам головой Дост после подачи от Маты, но мяч полетел слабо и точно в руки Бущану.

25' С левого фланга Рикка навесил в центр штрафной, где упал на газон Дост в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.

24' Убегал по флангу Цыганков. ушел финтом от соперника, но отпустил сферу от себя и выпустил ее за боковую линию.

23' С углового навесил Вормер на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес мяч подальше Забарный.

22' Зацепился за мяч на фланге Буяльский и сбросил на ход Беседину, но вышедший из ворот Миньоле его опередил.

21' Мог убегать Томас по флангу после заброса от Маты, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

19' Мягко забросил Вормер на ход Томасу, но тот в борьбе с Забарным нарушил правила, за что получил желтую карточку.

18' Шепелев диагональным пасом искал на чужой половине поля Родригеса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

17' Выиграл подбор у штрафной соперника Соболь и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

16' С углового навесил Цыганков на ближнюю штангу, но вышел из ворот Миньоле и вынес мяч кулаком подальше.

15' Убегал по правому флангу Цыганков и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

14' Прорывался в штрафную соперника Беседин, но упал на газон в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.

13' В центре поля Баланта заехал сзади по ногам Буяльскому. Штрафной удар будут исполнять игроки "Динамо".

12' На скорости прорывался по флангу Вормер и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

11' С фланга низом отдавал Миколенко в штрафную на Родригеса, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Коссуну.

10' Мягко забросил Вормер в штрафную, но здесь вышедший из ворот Бущан оказался первым на мяче.

9' С углового навесил Вормер на ближнюю штангу, но мяч еще в полете оказался за пределами поля.

8' Дирар с правого фланга навесил в центр штрафной в направлении Доста, но того опередил Забарный и не позволил пробить.

7' Дальний заброс исполнял в штрафную Сидорчук на ход Беседину, но тому пробить по воротам не позволил Мехеле.

6' С угла поля навесил в центр штрафной Миколенко, но здесь выиграл верх Рикка и вынес мяч далеко от ворот.

5' После паса от Миколенко врывался в штрафную соперника Беседин, но мяч на угловой вынес в подкате Мата.

4' В центре поля получил по ногам Миколенко от Дирара. Штрафной удар будут исполнять игроки "Динамо".

3' Прорывался к штрафной соперника по центру Родригес и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.