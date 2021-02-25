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  2. Матчи
Брюгге
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Динамо Киев
0'
19' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
46'
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брэндон
18
Рикка
Федерико
3
Баланта
Эдер
8
Дирар
Набиль
25
Вормер
Руд
97
Томас
ван
ден
Кейбус
2
Соболь
Эдуард
29
Дост
Бас
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
29
Буяльский
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
41
Беседин
Артём
22
Родригес
Жерсон
Брюгге
4-1-4-1
Динамо Киев
4-3-3

Ход матча

19'
Томас ван ден Кейбус
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мехеле Брэндон 1 0.5
2. Вормер Руд 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 1 0.5
2. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Рикка Федерико 1 0
2. Томас ван ден Кейбус 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 1 0
2. Миколенко Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 0 0 0 0 100% (1) 0
 Динамо Киев 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге
Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Киев 1:1 Брюгге Лига Европы Динамо Киев 3:3 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 1:0 Динамо Киев Лига чемпионов
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • 48'
    Пауза в матче. Получил Мата повреждение в прошлом эпизоде. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 47'
    В центре поля Мата получил по ребрам в борьбе с Родригесом. Штрафной удар будут исполнять бельгийцы.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья ничего не стал компенсировать к времени первого тайма, отправив команды на перерыв!
  • 44'
    В разрез отдавал в штрафную соперника Сидорчук на ход Родригесу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

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  • 43'
    В борьбе с соперником в центре поля подыграл себе рукой Буяльский. Штрафной удар исполнять будут бельгийцы.
  • 42'
    В центре поля заехал Баланта ногой в живот Шепелеву, судья не стал показывать желтую карточку.
  • 41'
    С фланга навесил Соболь в центр штрафной на Доста, но того опередил Сирота и вынес мяч головой.
  • 40'
    В центре поля Беседин заехал по ногам Баланте. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Брюгге".
  • 39'
    С фланга навесил на дальнюю штангу Соболь, но вышел из ворот Бущан и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 38'
    Теперь уже Соболь пробивал из-за пределов штрафной площади, но мяч полетел крайне неточно.
  • 37'
    Решился на дальний удар Томас метров с двадцати трех, но мяч не дошел до ворот, угодив в корпус Забарному.
  • 36'
    Едва не обрезался Миньоле в своей штрафной, выбивая мяч голкипер угодил в Буяльского, но мяч не попал в створ ворот.
  • 35'
    Миколенко с фланга забросил в штрафную на ход Беседину, но тот не сумел добраться до мяча.
  • 33'
    Сместился с фланга к линии штрафной Рикка и пробил в дальний угол, но мяч свалился с ноги и полетел на трибуны.
  • Офсайд
    32'
    Мог убегать на ворота соперника Родригес после паса от Буяльского, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 31'
    Теперь уже сам Вормер навесил с угла поля в центр штрафной, но здесь Мехеле нарушил правила в борьбе против Сироты.
  • 30'
    Ушел от опеки соперников по флангу Соболь и навесил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча Вормер головой.
  • 29'
    Прорвался по флангу Мата и навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Сирота и мяч головой вынес в аут.
  • 28'
    Соболь из пределов штрафной пробил с лету после навеса от Вормера, но мяч полетел выше перекладины.
  • 27'
    Отличным пасом Дост выводил в штрафную соперника Вормера, но того опередил Миколенко и вынес мяч в аут.
  • 26'
    Пробивал по воротам головой Дост после подачи от Маты, но мяч полетел слабо и точно в руки Бущану.
  • 25'
    С левого фланга Рикка навесил в центр штрафной, где упал на газон Дост в борьбе с защитником, но свисток арбитра промолчал.
  • 24'
    Убегал по флангу Цыганков. ушел финтом от соперника, но отпустил сферу от себя и выпустил ее за боковую линию.
  • 23'
    С углового навесил Вормер на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой вынес мяч подальше Забарный.
  • 22'
    Зацепился за мяч на фланге Буяльский и сбросил на ход Беседину, но вышедший из ворот Миньоле его опередил.
  • 21'
    Мог убегать Томас по флангу после заброса от Маты, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • Желтая карточка
    19'
    Мягко забросил Вормер на ход Томасу, но тот в борьбе с Забарным нарушил правила, за что получил желтую карточку.
  • 18'
    Шепелев диагональным пасом искал на чужой половине поля Родригеса, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 17'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Соболь и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 16'
    С углового навесил Цыганков на ближнюю штангу, но вышел из ворот Миньоле и вынес мяч кулаком подальше.
  • Угловой
    15'
    Убегал по правому флангу Цыганков и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 14'
    Прорывался в штрафную соперника Беседин, но упал на газон в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 13'
    В центре поля Баланта заехал сзади по ногам Буяльскому. Штрафной удар будут исполнять игроки "Динамо".
  • 12'
    На скорости прорывался по флангу Вормер и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 11'
    С фланга низом отдавал Миколенко в штрафную на Родригеса, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Коссуну.
  • 10'
    Мягко забросил Вормер в штрафную, но здесь вышедший из ворот Бущан оказался первым на мяче.
  • 9'
    С углового навесил Вормер на ближнюю штангу, но мяч еще в полете оказался за пределами поля.
  • 8'
    Дирар с правого фланга навесил в центр штрафной в направлении Доста, но того опередил Забарный и не позволил пробить.
  • 7'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Сидорчук на ход Беседину, но тому пробить по воротам не позволил Мехеле.
  • 6'
    С угла поля навесил в центр штрафной Миколенко, но здесь выиграл верх Рикка и вынес мяч далеко от ворот.
  • Угловой
    5'
    После паса от Миколенко врывался в штрафную соперника Беседин, но мяч на угловой вынес в подкате Мата.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Миколенко от Дирара. Штрафной удар будут исполнять игроки "Динамо".
  • 3'
    Прорывался к штрафной соперника по центру Родригес и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли игроки "Динамо"!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Томас ван ден Кейбус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 2.15 5.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.05 3.45 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.46 3.46
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.25 5.30
  2.26 2.52 4.74

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 6.14 1.11 3.10 1.38 2.33 1.61 1.71 2.15 1.34 3.15 1.26 3.90 1.10 6.46 1.09 7.80
7.60 1.05 6.40 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.66 2.36 1.30 3.52 1.20 4.33 1.05 7.80 1.03 8.30
3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75 1.14 5.55 1.79 2.10 1.10 6.80 1.04 10.00 1.03 12.00 1.05 7.90 1.04 8.70 1.01 15.50 0.00 16.00 0.00 23.00
3.05 1.39 2.40 1.59 1.82 2.05 1.56 2.48 1.38 3.11 1.45 2.81 1.75 2.14 1.57 2.46 1.49 2.73 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.71 2.07 1.34 3.10 1.07 7.40
2.75 1.45 1.71 2.14 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.30 3.50 1.22 4.20 1.12 6.10 1.06 7.22 1.04 8.30
1.14 5.82 1.37 3.10 1.12 6.22 1.39 3.03 1.34 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.27 1.15 5.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
2.90 1.40 1.92 1.87 1.42 2.85 1.11 5.54 1.08 6.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
4.90 1.17
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Прогнозы на матч Брюгге 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Брюгге
69.5% (107)
Ничья
16.9% (26)
Динамо Киев
13.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
67.57% (100)
Меньше
32.43% (48)
Обе команды забьют
Да
79.73% (118)
Нет
20.27% (30)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
46.8% (72)
1:1 Ничья
12.3% (19)
1:0 Брюгге
11% (17)
1:2 Динамо Киев
9.7% (15)
2:0 Брюгге
6.5% (10)
3:1 Брюгге
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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