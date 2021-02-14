Брюгге
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Стадион: Ян Брейдель
Динамо Киев
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мехеле Брэндон
|1
|1
|2.
|Вормер Руд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|2.
|Миколенко Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикка Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|2.
|Миколенко Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +15 =3 -2Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге
Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брюгге - Динамо Киев
Исход игры
Брюгге
67.3% (37)
Ничья
20% (11)
Динамо Киев
12.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
63.46% (33)
Меньше
36.54% (19)
Обе команды забьют
Да
80.77% (42)
Нет
19.23% (10)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
45.5% (25)
1:1 Ничья
16.4% (9)
1:0 Брюгге
14.5% (8)
1:2 Динамо Киев
10.9% (6)
3:1 Брюгге
3.6% (2)
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