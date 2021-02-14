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Брюгге
 
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Стадион:
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мехеле Брэндон 1 1
2. Вормер Руд 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 1 1
2. Миколенко Виталий 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Рикка Федерико 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Шапаренко Николай 1 0
2. Миколенко Виталий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 0 0 0 0 100% (1) 0
 Динамо Киев 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Брюгге 3:0 АХ Лёвен Динамо Киев 1:1 Брюгге Брюгге 3:1 Антверпен Васланд-Беверен 0:2 Брюгге
Брюгге 6:1 Ольса Бракель Брюгге 3:1 Стандард Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Десна 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Брюгге Динамо Киев 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка
Динамо Киев 1:0 Ференцварош Мариуполь 1:2 Динамо Киев Ювентус 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Ворскла Динамо Киев 0:4 Барселона Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Динамо Киев 1:1 Брюгге Лига Европы Динамо Киев 3:3 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 1:0 Динамо Киев Лига чемпионов
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Брюгге 67.3% (37)
    X 20% (11)
    Динамо Киев 12.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Динамо Киев
    2.36
    3.46
    3.58
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.30 3.50
    Бонус: 10 000 ₽ 2.16 3.35 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.25 3.30
    Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.10 3.15
      2.15 3.46 3.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.20 1.08 6.14 1.11 3.00 1.39 2.27 1.64 1.68 2.20 1.34 3.15 1.25 4.00 1.10 6.46 1.08 8.00
    7.70 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.72 2.25 1.34 3.26 1.22 4.10 1.07 6.95 1.04 7.70
    8.80 1.05 6.90 1.10 2.95 1.40 2.31 1.66 1.92 1.94 1.68 2.26 1.33 3.35 1.23 4.10 1.08 7.10 1.06 7.60 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.12 1.38 2.75 1.48 2.35 1.63 1.94 1.93 1.71 2.20 1.53 2.59 1.25 4.18
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.68 2.11 1.33 3.15 1.06 7.60
    2.65 1.48 1.75 2.08 1.35 3.20 1.10 7.10 1.07 8.50
    1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.50
    2.75 1.48 2.25 1.68 1.75 2.16 1.48 2.76 1.35 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.50 1.27 2.38 1.54 1.57 2.30 1.14 5.20
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.75
    2.35 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.82
    1.89 1.91
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    3.65 1.25
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    Прогнозы на матч Брюгге - Динамо Киев

    Исход игры
    Брюгге
    67.3% (37)
    Ничья
    20% (11)
    Динамо Киев
    12.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.46% (33)
    Меньше
    36.54% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    45.5% (25)
    1:1 Ничья
    16.4% (9)
    1:0 Брюгге
    14.5% (8)
    1:2 Динамо Киев
    10.9% (6)
    3:1 Брюгге
    3.6% (2)
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