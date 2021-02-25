Начался "четвёртый" тайм нашего всё ещё нулевого противостояния "Лестера" и "Славии". После первого матча и первого тайма второго - 0:0. Кстати, голевых моментов приблизительно столько же у обеих команд.

Первыми в атаку пошли футболисты "Славии". Правда, завершилась она длинной неточной передачей. Такой вот "креатив".

Чаглар ошибся вблизи своих ворот и очень быстро исправил положение - догнал мяч и головой сделал уже сильную и точную передачу назад Шмейхелю.

Судья прогнозировано не стал ничего компенсировать и отправил команды на перерыв. Отдохнём и мы.

41' Классный забег по левой "бровке" выполнил Варди, оставив за спиной Кудела, но отдать передачу, оказалось, не кому. Так что форвард просто навесил в руки вратарю.

40' Все-таки мы были правы - перед перерывом "Славия" пошла вперед и пытается, как минимум, обострить игру и показать сопернику, что без боя сдаваться не собирается.

39' Один остался в штрафной "Лестера" Кухта и головой пробил после подачи с фланга Александра Баха. К счастью Шмейхеля, мяч пролетел в метре от штанги.

38' Команды поочередно допускают ошибки. К голам они пока не приводят, а вот к первой жёлтой могут.

37' "Славия" пытается провести свою атаку правым флангом и даже едва не заработала угловой, но мяч от ноги защитника "Лестера" предательски попал в угловой флажок.

36' Вовремя Томас убрал ногу, а то мог бы заработать карточку за свой грубый отбор мяча в центре поля.

34' Учитывая размеренный темп игры, игроки чешской команды не сильно то и устали, передвигаясь на нападающими "Лестера". Может, под занавес тайма даже проведут пару острых выпадов?!

33' Угловой для "Лестера". Марк Олбрайтон выполнил подачу и даже нашел в штрафной своего, но позиция для удара у Ндиди была очень сложной.

32' Чехи еще разок в первом тайме побывали в штрафной "Лестера". Повод, откровенно говоря, так себе - навес с правого фланга. И заончился удачной игрой на выходе Шмейхеля.

31' Ещё одна атака "Лестера" на этот раз левым флангом. Найти своих в штрафной "Славии" пытался Люк Томас, но выполнил мягкую подачу точно в руки голкиперу.

30' Вот таким нехитрым образом соперники сравнялись в количестве острых моментов.

29' Фантастический момент у "Славии" возник на "ровном" месте. В результате "спасительного" выноса мяча от своих ворот защитник гостей, сам того не подозревая, вывел на удар Симу Абдала, который пытался в касание застать врасплох Шмейхеля. Но пробил чуть-чуть неточно.

28' После очередной атаки "лис" в игру пришлось вступать Коларжу. Впрочем, остроты у ворот не было.

27' Пока даже сложно понять, почему хозяева не попытались забить быстрый гол или взвинтить темп. Чего ждут подопечные Брендана Роджерса?

26' В результате розыгрыша стандарта на "дуге" лбами в "воздухе" столкнулись две "шестерки" команд - Эванс и Зима.

24' "Славия" зарабатывает штрафной вблизи штрафной площади. Шмейхель-младший выстраивает "стеночку".

23' Набор "активностей" от обеих команд к середине первого тайма "скудненький". Был момент у "Лестера", попытка пробить у "Славии" и парочка угловых. Пока на этом всё.

22' С удержанием мяча у чехов наблюдаются большие проблемы. Похоже, как преодалевать жесткий английский прессинг в тренерском штабе "Славии" не знают.

20' Ошиблись игроки "Лестера" при выводе мяча из своей "зоны", чем воспользовались гости. Команда Индржиха Трпишовски чуть ли не всем составом за центральным кругом - на половине хозяев.

19' Угловой "Лестера" получился более острый. Джонни Эванс поймал мяч на дальней штанге и пытался переправить партнерам во вратарскую, но в каком-то сумасшедшем акробатическом прыжке мячом завладел Ондржей Коларж.

18' Не удалось гостям записать себе в актив первый удар по воротам. Выстрел полузащитника "Славии" из-за пределов штрафной площади "застрял" в ногах своих и чужих где-то в районе 11-метровой отметки.

17' Интересную "стеночку" на линии штрафной площади разыграли нападающие английской команды. Даже чуть-чуть обидно, что дело не закончилось ударом Варди. В последний момент сыграла защита чехов.

16' Хочется верить, что команды сегодня проявят больше креатива в атаке, чем в игре недельной давности (0:0).

14' А вот и угловой для чехов. Давид Зима выполнил подачу, но защитники "Лестера" с легкостью отвели угрозу от своих ворот и даже завладели мячом.

12' Еще одна попытка выйти в атаку "Славии" заканчивается аутом вблизи штрафной площади. Опасный стандарт по нашей игре для гостей?!

11' "Лестер" владеет тотальным преимуществом. До острых моментов игровой перевес пока не приводит. Но, быть может, это лишь дело времени.

9' Первый удар в створ от "Лестера". С правого фланга Дженгиз Юндер сместился ближе к середине поля и с левой ноги низом пробил туда, где стоял Коларж.

7' Первая оплошность "Лестера" в защите едва не привела к предупреждению от арбитра. Точнее, Сердар Гэзюбююк то Даниэля за не аккуратную игру против оппонента предупредил, но лишь устно.

6' Похоже, гости пытаются скопировать тактику хозяев. Счет, в принципе, позволяет. Чехи немного покатали мяч вблизи ворот, заставили побегать Варди, а затем длинной передачей пытались найти впереди своего нападающего. Но первыми на мяче оказались "лисы".

5' Попытка "Славии" выскочить в быструю атаку завершилась такой же быстрой потерей. В середине поля мяч из-за боковой линии ввел Даниэль Амарти.

4' Гости пока еще толком то и к мячу не касались. "Лестер" неспешно развивает свои атаки, зато быстро идет в отбор и возвращает себе владение в случае потери или выноса мяча от своих ворот, как это было минуту назад.

3' А вот и первый момент. Как-то легко по правому флангу проскочил Дженгиз и прострелил в район вратарской. Первыми на подхвате оказались защитники, но выбили мяч на ногу Чаглару, который в касание из убойной позиции выстрелил в направлении трибуны.

2' Хозяева пытаются начать "первым номером". При этом форсировать события не собираются и в течение первой минуты просто держали мяч на своей половине поля. Похоже, нас ждет еще одна "шахматная" партия.