Лестер
0:0
Перерыв
Стадион: Кинг Пауэр
Славия Прага
33
Томас
Люк
20
Чодури
Хамза
18
Боржил
Ян
17
Провод
Лукас
25
Громада
Якуб
12
Сима
Абдалла
16
Кухта
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Флинн ШейнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
12 Сима АбдаллаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
13 Стейскал ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.38
|2.
|Барнс Харви
|3
|0.38
|3.
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.25
|4.
|Варди Джейми
|2 (1)
|0.25
|5.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.13
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.13
|7.
|Томас Люк
|1
|0.13
|8.
|Чодури Хамза
|1
|0.13
|9.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|10.
|Перес Айосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сима Абдалла
|3
|0.38
|2.
|Кухта Ян
|2
|0.25
|3.
|Олайинка Питер
|2
|0.25
|4.
|Станчу Николае
|1
|0.13
|5.
|Лингр Ондржей
|1
|0.13
|6.
|Провод Лукас
|1
|0.13
|7.
|Шевчик Петр
|0
|0
|8.
|Голеш Томаш
|0
|0
|9.
|Траоре Ибрагим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ихеаначо Келечи
|3
|0
|2.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|4.
|Эванс Джонни
|1
|0
|5.
|Менди Нампалис
|1
|0
|6.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|7.
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|8.
|Томас Люк
|1
|0
|9.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боржил Ян
|2
|0
|2.
|Кудела Ондрей
|1
|0
|3.
|Голеш Томаш
|1
|0
|4.
|Станчу Николае
|1
|0
|5.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|6.
|Коларж Ондржей
|1
|0
|7.
|Шевчик Петр
|1
|0
|8.
|Говорка Давид
|1
|0
|9.
|Олайинка Питер
|1
|0
|10.
|Кухта Ян
|1
|0
|11.
|Муса Петар
|1
|0
|12.
|Провод Лукас
|1
|0
|13.
|Зима Давид
|1
|0
|14.
|Сима Абдалла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|Славия Прага
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +13 =5 -2Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =4 -1Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага
Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца
Последние игры между собой
Лестер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Славия Прага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Славия Прага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Славия Прага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Славия Прага
Исход игры
Лестер
94.7% (142)
Ничья
2.7% (4)
Славия Прага
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.46% (58)
Меньше
60.54% (89)
Обе команды забьют
Да
40.14% (59)
Нет
59.86% (88)
Популярный счёт
2:0 Лестер
32.7% (49)
2:1 Лестер
26.7% (40)
1:0 Лестер
24% (36)
3:1 Лестер
8% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
1:2 Славия Прага
1.3% (2)
3:0 Лестер
1.3% (2)
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