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  2. Матчи
Лестер
0:0
Перерыв

Стадион:
Славия Прага
0'
1
Шмейхель
Каспер
18
Амарти
Даниэль
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
25
Ндиди
Уилфред
19
Юндер
Дженгиз
8
Тилеманс
Юри
20
Чодури
Хамза
11
Олбрайтон
Марк
9
Варди
Джейми
1
Коларж
Ондржей
5
Бах
Александр
6
Зима
Давид
15
Кудела
Ондрей
18
Боржил
Ян
17
Провод
Лукас
25
Громада
Якуб
12
Сима
Абдалла
7
Станчу
Николае
9
Олайинка
Питер
16
Кухта
Ян
Лестер
4-1-4-1
Славия Прага
4-2-3-1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.38
2. Барнс Харви 3 0.38
3. Мэддисон Джеймс 2 0.25
4. Варди Джейми 2 (1) 0.25
5. Юндер Дженгиз 1 0.13
6. Прает Деннис 1 0.13
7. Томас Люк 1 0.13
8. Чодури Хамза 1 0.13
9. Олбрайтон Марк 0 0
10. Перес Айосе 0 0
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сима Абдалла 3 0.38
2. Кухта Ян 2 0.25
3. Олайинка Питер 2 0.25
4. Станчу Николае 1 0.13
5. Лингр Ондржей 1 0.13
6. Провод Лукас 1 0.13
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Ихеаначо Келечи 3 0
2. Олбрайтон Марк 2 0
3. Тилеманс Юри 2 0
4. Эванс Джонни 1 0
5. Менди Нампалис 1 0
6. Рикарду Перейра II 1 0
7. Ндиди Уилфред 1 0
8. Томас Люк 1 0
9. Фофана Уэсли 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Боржил Ян 2 0
2. Кудела Ондрей 1 0
3. Голеш Томаш 1 0
4. Станчу Николае 1 0
5. Масопуст Лукаш 1 0
6. Коларж Ондржей 1 0
7. Шевчик Петр 1 0
8. Говорка Давид 1 0
9. Олайинка Питер 1 0
10. Кухта Ян 1 0
11. Муса Петар 1 0
12. Провод Лукас 1 0
13. Зима Давид 1 0
14. Сима Абдалла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Славия Прага 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага
Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца

Последние игры между собой

Лестер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага 0:0 Лестер Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Второй тайм
  • 47'
    Первыми в атаку пошли футболисты "Славии". Правда, завершилась она длинной неточной передачей. Такой вот "креатив".
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался "четвёртый" тайм нашего всё ещё нулевого противостояния "Лестера" и "Славии". После первого матча и первого тайма второго - 0:0. Кстати, голевых моментов приблизительно столько же у обеих команд.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья прогнозировано не стал ничего компенсировать и отправил команды на перерыв. Отдохнём и мы.
  • 44'
    Чаглар ошибся вблизи своих ворот и очень быстро исправил положение - догнал мяч и головой сделал уже сильную и точную передачу назад Шмейхелю.
  • Угловой
    43'
    Угловой для гостей заканчивается потерей мяча от Якуба Громада.

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  • 41'
    Классный забег по левой "бровке" выполнил Варди, оставив за спиной Кудела, но отдать передачу, оказалось, не кому. Так что форвард просто навесил в руки вратарю.
  • 40'
    Все-таки мы были правы - перед перерывом "Славия" пошла вперед и пытается, как минимум, обострить игру и показать сопернику, что без боя сдаваться не собирается.
  • Опасный момент
    39'
    Один остался в штрафной "Лестера" Кухта и головой пробил после подачи с фланга Александра Баха. К счастью Шмейхеля, мяч пролетел в метре от штанги.
  • 38'
    Команды поочередно допускают ошибки. К голам они пока не приводят, а вот к первой жёлтой могут.
  • 37'
    "Славия" пытается провести свою атаку правым флангом и даже едва не заработала угловой, но мяч от ноги защитника "Лестера" предательски попал в угловой флажок.
  • 36'
    Вовремя Томас убрал ногу, а то мог бы заработать карточку за свой грубый отбор мяча в центре поля.
  • 34'
    Учитывая размеренный темп игры, игроки чешской команды не сильно то и устали, передвигаясь на нападающими "Лестера". Может, под занавес тайма даже проведут пару острых выпадов?!
  • Угловой
    33'
    Угловой для "Лестера". Марк Олбрайтон выполнил подачу и даже нашел в штрафной своего, но позиция для удара у Ндиди была очень сложной.
  • 32'
    Чехи еще разок в первом тайме побывали в штрафной "Лестера". Повод, откровенно говоря, так себе - навес с правого фланга. И заончился удачной игрой на выходе Шмейхеля.
  • 31'
    Ещё одна атака "Лестера" на этот раз левым флангом. Найти своих в штрафной "Славии" пытался Люк Томас, но выполнил мягкую подачу точно в руки голкиперу.
  • 30'
    Вот таким нехитрым образом соперники сравнялись в количестве острых моментов.
  • Опасный момент
    29'
    Фантастический момент у "Славии" возник на "ровном" месте. В результате "спасительного" выноса мяча от своих ворот защитник гостей, сам того не подозревая, вывел на удар Симу Абдала, который пытался в касание застать врасплох Шмейхеля. Но пробил чуть-чуть неточно.
  • 28'
    После очередной атаки "лис" в игру пришлось вступать Коларжу. Впрочем, остроты у ворот не было.
  • 27'
    Пока даже сложно понять, почему хозяева не попытались забить быстрый гол или взвинтить темп. Чего ждут подопечные Брендана Роджерса?
  • 26'
    В результате розыгрыша стандарта на "дуге" лбами в "воздухе" столкнулись две "шестерки" команд - Эванс и Зима.
  • Фол, нарушение
    24'
    "Славия" зарабатывает штрафной вблизи штрафной площади. Шмейхель-младший выстраивает "стеночку".
  • 23'
    Набор "активностей" от обеих команд к середине первого тайма "скудненький". Был момент у "Лестера", попытка пробить у "Славии" и парочка угловых. Пока на этом всё.
  • 22'
    С удержанием мяча у чехов наблюдаются большие проблемы. Похоже, как преодалевать жесткий английский прессинг в тренерском штабе "Славии" не знают. 
  • 20'
    Ошиблись игроки "Лестера" при выводе мяча из своей "зоны", чем воспользовались гости. Команда Индржиха Трпишовски чуть ли не всем составом за центральным кругом - на половине хозяев.
  • Угловой
    19'
    Угловой "Лестера" получился более острый. Джонни Эванс поймал мяч на дальней штанге и пытался переправить партнерам во вратарскую, но в каком-то сумасшедшем акробатическом прыжке мячом завладел Ондржей Коларж.
  • 18'
    Не удалось гостям записать себе в актив первый удар по воротам. Выстрел полузащитника "Славии" из-за пределов штрафной площади "застрял" в ногах своих и чужих где-то в районе 11-метровой отметки.
  • 17'
    Интересную "стеночку" на линии штрафной площади разыграли нападающие английской команды. Даже чуть-чуть обидно, что дело не закончилось ударом Варди. В последний момент сыграла защита чехов.
  • 16'
    Хочется верить, что команды сегодня проявят больше креатива в атаке, чем в игре недельной давности (0:0).
  • Угловой
    14'
    А вот и угловой для чехов. Давид Зима выполнил подачу, но защитники "Лестера" с легкостью отвели угрозу от своих ворот и даже завладели мячом.
  • 12'
    Еще одна попытка выйти в атаку "Славии" заканчивается аутом вблизи штрафной площади. Опасный стандарт по нашей игре для гостей?!
  • 11'
    "Лестер" владеет тотальным преимуществом. До острых моментов игровой перевес пока не приводит. Но, быть может, это лишь дело времени.
  • 9'
    Первый удар в створ от "Лестера". С правого фланга Дженгиз Юндер сместился ближе к середине поля и с левой ноги низом пробил туда, где стоял Коларж.
  • Фол, нарушение
    7'
    Первая оплошность "Лестера" в защите едва не привела к предупреждению от арбитра. Точнее, Сердар Гэзюбююк то Даниэля за не аккуратную игру против оппонента предупредил, но лишь устно.
  • 6'
    Похоже, гости пытаются скопировать тактику хозяев. Счет, в принципе, позволяет. Чехи немного покатали мяч вблизи ворот, заставили побегать Варди, а затем длинной передачей пытались найти впереди своего нападающего. Но первыми на мяче оказались "лисы".
  • 5'
    Попытка "Славии" выскочить в быструю атаку завершилась такой же быстрой потерей. В середине поля мяч из-за боковой линии ввел Даниэль Амарти.
  • 4'
    Гости пока еще толком то и к мячу не касались. "Лестер" неспешно развивает свои атаки, зато быстро идет в отбор и возвращает себе владение в случае потери или выноса мяча от своих ворот, как это было минуту назад.
  • Опасный момент
    3'
    А вот и первый момент. Как-то легко по правому флангу проскочил Дженгиз и прострелил в район вратарской. Первыми на подхвате оказались защитники, но выбили мяч на ногу Чаглару, который в касание из убойной позиции выстрелил в направлении трибуны.
  • 2'
    Хозяева пытаются начать "первым номером". При этом форсировать события не собираются и в течение первой минуты просто держали мяч на своей половине поля. Похоже, нас ждет еще одна "шахматная" партия.
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья даёт стартовый свисток, с центра поля начинает "Лестер". Желаем удачи поклонникам обеих команд, а победит пусть тот – кто больше забьет. Да, так будет справедливо!
  • До матча
  • Представляем нидерландскую бригаду арбитров, которые будут обслуживать наш матч:

    Рефери
    Сердар Гэзюбююк
    Помощники рефери
    Йоост ван Зуйлен
    Йохан Балдер
    Четвертый рефери
    Йерун Мансхот
    Видеопомощник рефери
    Деннис Хиглер
    Ассистент видеопомощника рефери
    Бас Нейхейс
  • Поклонников футбола высшей европейской пробы приветствует спортивный портал LiveResult.Ru! Сегодня в матче 1/16 финала Лиги Европы встречаются английский «Лестер» и чешская «Славия». Первый матч с участием этих соперников завершился 0:0.

    Текстовую трансляцию для вас ведет Александр Костюк.
    • Прогнозы 150
    Лестер 94.7% (142)
    X 2.7% (4)
    Славия Прага 2.7% (4)
    Все прогнозы
    3.89 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Славия Прага
    2.10
    4.10
    8.10
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 2.45 6.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.59 4.10 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.95 8.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 2.40 7.00
  1.99 2.66 5.79

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 3.85 1.26 3.00 1.40 2.00 1.82 1.58 2.41 1.39 3.05 1.21 4.21 1.14 5.60 1.06 9.80
8.40 1.03 7.50 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.05 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.30 1.00 11.25
3.25 1.33 2.18 1.68 1.52 2.52 1.18 4.75 2.06 1.81 1.12 6.10 1.76 2.14 1.02 13.00 1.06 8.80 1.03 9.11 1.02 9.72 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
3.48 1.32 2.83 1.45 2.07 1.80 1.74 2.14 1.52 2.60 1.71 2.19 1.52 2.60 1.78 2.09 1.59 2.42 1.48 2.76 1.50 2.70 1.34 3.38 1.13 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 2.01 1.75 1.45 2.65 1.10 6.20
2.83 1.43 1.88 1.92 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50
1.37 3.05 1.04 10.00 1.17 4.90 1.10 6.30 1.07 6.92
1.17 5.05 1.47 2.71 1.18 4.93 1.51 2.59 1.36 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.76 2.00 1.21 4.10
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.25 1.33 2.20 1.66 1.52 2.52 1.16 4.50 1.11 5.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
4.90 1.17
Где смотреть матч Лестер 0:0 Славия Прага онлайн

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Прогнозы на матч Лестер 0:0 Славия Прага

Исход игры
Лестер
94.7% (142)
Ничья
2.7% (4)
Славия Прага
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.46% (58)
Меньше
60.54% (89)
Обе команды забьют
Да
40.14% (59)
Нет
59.86% (88)
Популярный счёт
2:0 Лестер
32.7% (49)
2:1 Лестер
26.7% (40)
1:0 Лестер
24% (36)
3:1 Лестер
8% (12)
1:1 Ничья
2% (3)
1:2 Славия Прага
1.3% (2)
3:0 Лестер
1.3% (2)
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