  1. Футбол
  2. Матчи
Лестер
 
Позже

Стадион:
Славия Прага

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.43
2. Барнс Харви 3 0.43
3. Мэддисон Джеймс 2 0.29
4. Варди Джейми 2 (1) 0.29
5. Юндер Дженгиз 1 0.14
6. Прает Деннис 1 0.14
7. Томас Люк 1 0.14
8. Чодури Хамза 1 0.14
9. Олбрайтон Марк 0 0
10. Перес Айосе 0 0
Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сима Абдалла 3 0.43
2. Кухта Ян 2 0.29
3. Олайинка Питер 2 0.29
4. Станчу Николае 1 0.14
5. Лингр Ондржей 1 0.14
6. Провод Лукас 1 0.14
7. Шевчик Петр 0 0
8. Голеш Томаш 0 0
9. Траоре Ибрагим 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Ихеаначо Келечи 3 0
2. Олбрайтон Марк 2 0
3. Тилеманс Юри 2 0
4. Эванс Джонни 1 0
5. Менди Нампалис 1 0
6. Рикарду Перейра II 1 0
7. Ндиди Уилфред 1 0
8. Томас Люк 1 0
9. Фофана Уэсли 1 0
Славия Прага
# Игрок      
1. Боржил Ян 2 0
2. Кудела Ондрей 1 0
3. Голеш Томаш 1 0
4. Станчу Николае 1 0
5. Масопуст Лукаш 1 0
6. Коларж Ондржей 1 0
7. Шевчик Петр 1 0
8. Говорка Давид 1 0
9. Олайинка Питер 1 0
10. Кухта Ян 1 0
11. Муса Петар 1 0
12. Провод Лукас 1 0
13. Зима Давид 1 0
14. Сима Абдалла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Славия Прага 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер
Славия Прага Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Теплице 1:1 Славия Прага Славия Прага 0:0 Лестер Славия Прага 3:0 Пардубице Пршибрам 3:3 Славия Прага
Славия Прага 3:0 Яблонец Фастав Злин 2:6 Славия Прага Карвина 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:1 Дукла Прага Славия Прага 3:1 Сигма Оломоуц Виктория Пльзень 0:1 Славия Прага Славия Прага 2:1 Богемианс-1905 Славия Прага 3:0 Слован Либерец Байер Л 4:0 Славия Прага Спарта Прага 0:3 Славия Прага Славия Прага 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Славия Прага 1:1 Зброёвка Ницца 1:3 Славия Прага Опава 0:6 Славия Прага Славия Прага 1:0 Млада Болеслав Славия Прага 3:2 Ницца

Последние игры между собой

Лестер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Славия Прага 0:0 Лестер Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Славия Прага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Лестер 92.3% (48)
    X 5.8% (3)
    Славия Прага 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Славия Прага
    1.58
    4.25
    7.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.54 4.15 6.60
    Бонус: 10 000 ₽ 1.57 4.20 5.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.25 7.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.20 6.00
      1.57 4.00 6.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Славия Прага» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Славия Прага» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Славия Прага», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 4.10 1.24 3.15 1.34 2.10 1.74 1.66 2.23 1.44 2.80 1.21 4.21 1.17 5.20 1.06 9.80
    11.50 1.00 10.50 1.02 3.98 1.23 3.26 1.34 2.17 1.77 1.63 2.28 1.41 2.82 1.17 4.35 1.13 5.05 1.03 8.70
    14.00 1.01 9.70 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.11 1.78 1.88 1.98 1.65 2.31 1.42 2.90 1.20 4.60 1.15 5.10 1.04 8.90 1.04 9.40 0.00 16.00
    4.31 1.23 2.53 1.55 2.12 1.76 1.89 1.98 1.65 2.31 1.51 2.64 1.42 2.95 1.16 5.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 2.11 1.68 1.49 2.50 1.12 5.80
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    2.10 1.74 1.48 2.65 1.16 5.20
    3.30 1.36 2.72 1.49 2.14 1.77 1.68 2.26 1.48 2.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.40 1.19 1.82 1.92 1.23 3.90
    4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.35 3.20 1.22 4.25
    3.00 1.35 1.79 1.93 1.35 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.94
    1.78 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Лестер - Славия Прага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Лестер - Славия Прага

    Исход игры
    Лестер
    92.3% (48)
    Ничья
    5.8% (3)
    Славия Прага
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38% (19)
    Меньше
    62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (20)
    Нет
    60% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    30.8% (16)
    1:0 Лестер
    26.9% (14)
    2:0 Лестер
    26.9% (14)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     