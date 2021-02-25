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Байер Л
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Янг Бойз
0' 46'
36
Ломб
Никлас
6
Драгович
Александр
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
20
Арангис
Чарлес
30
Фримпонг
Жереми
27
Вирц
Флориан
9
Бэйли
Леон
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
30
Лаупер
Сандро
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
13
Нгамале
Муми
Байер Л
4-1-2-2-1
Янг Бойз
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэйли Леон 5 0.63
2. Диаби Мусса 4 0.5
3. Беллараби Карим 3 0.38
4. Шик Патрик 3 0.38
5. Вирц Флориан 2 0.25
6. Аларио Лукас 2 0.25
7. Демирбай Керем 1 0.13
8. Амири Надим 1 0.13
9. Баумгартлингер Юлиан 1 0.13
10. Драгович Александр 1 0.13
11. Едвай Тин 0 0
12. Венделл Боргес 0 0
13. Та Джонатан 0 0
14. Синкгравен Дэйли 0 0
15. Паласиос Эксекиэль 0 0
16. Фримпонг Жереми 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 4 (2) 0.5
2. Фасснахт Кристиан 2 0.25
3. Мамбимби Феликс 2 0.25
4. Сибачо Жордан 2 0.25
5. Гаудино Джанлука 1 0.13
6. Элиа Мешак 1 0.13
7. Сулеймани Миралем 1 0.13
8. Эбишер Мишель 0 0
9. Лефор Жордан 0 0
10. Хефти Сильван 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Демирбай Керем 2 0
2. Беллараби Карим 0 1
3. Бендер Ларс 1 0
4. Баумгартлингер Юлиан 1 0
5. Аларио Лукас 1 0
6. Венделл Боргес 1 0
7. Шик Патрик 1 0
8. Онур Самед 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Нсаме Жан-Пьер 1 1
2. Али Мохамед 1 1
3. Эбишер Мишель 2 0
4. Сулеймани Миралем 1 0
5. Гаудино Джанлука 1 0
6. Лефор Жордан 1 0
7. Зесигер Седрик 1 0
8. Элиа Мешак 1 0
9. Мамбимби Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 30.43% (7)
 Янг Бойз 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4) 0 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт
Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Янг Бойз 4:3 Байер Л Лига Европы Байер Л 2:2 Янг Бойз Товарищеские матчи
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Байер Л 93.3% (139)
X 4% (6)
Янг Бойз 2.7% (4)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Янг Бойз
1.98
4.55
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.98 3.05 4.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.58 4.40 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.55 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.10 4.50
  1.92 3.36 4.32

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
13.50 1.01 6.00 1.14 4.62 1.18 2.75 1.45 2.21 1.68 1.74 2.10 1.44 2.71 1.31 3.50 1.16 4.96 1.13 6.20
5.15 1.11 4.35 1.17 2.57 1.48 2.06 1.76 1.70 2.28 1.38 3.04 1.36 3.02 1.10 5.85 1.07 6.35 1.00 10.75
5.70 1.13 4.20 1.22 2.10 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25 1.12 6.10 1.80 2.08 1.09 7.20 1.74 2.17 1.02 13.00 1.01 15.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.05 8.30 1.04 9.40 1.01 14.50
2.59 1.52 2.25 1.68 1.92 1.95 1.65 2.29 1.50 2.64 1.73 2.16 1.51 2.62 1.79 2.07 1.63 2.33 1.53 2.60 1.52 2.61 1.26 3.98 1.10 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.85 1.24 2.70 1.43 1.69 2.09 1.19 4.40
4.45 1.21 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75
1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00 1.06 8.80 1.04 10.00
1.25 3.98 1.12 6.13 1.39 3.00 1.26 3.80 1.63 2.31 1.43 2.86 1.34 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.60 1.12 2.19 1.63 1.62 2.21 1.37 2.95
5.85 1.15 4.85 1.18 2.34 1.60 1.56 2.43 1.44 2.79 1.18 4.90
2.06 1.71 1.79 2.40 1.45 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
2.60 1.46
2.37 1.55
Где смотреть матч Байер Л 0:0 Янг Бойз онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Янг Бойз

Исход игры
Байер Л
93.3% (139)
Ничья
4% (6)
Янг Бойз
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.6% (106)
Меньше
27.4% (40)
Обе команды забьют
Да
72.6% (106)
Нет
27.4% (40)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
40.9% (61)
3:1 Байер Л
22.1% (33)
2:0 Байер Л
15.4% (23)
1:0 Байер Л
8.1% (12)
3:2 Байер Л
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Янг Бойз
1.3% (2)
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