36
Ломб
Никлас
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
14
Шик
Патрик
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
28 Грэй ДемарайНападающий
-
-
Главный тренер: Бош Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэйли Леон
|5
|0.63
|2.
|Диаби Мусса
|4
|0.5
|3.
|Беллараби Карим
|3
|0.38
|4.
|Шик Патрик
|3
|0.38
|5.
|Вирц Флориан
|2
|0.25
|6.
|Аларио Лукас
|2
|0.25
|7.
|Демирбай Керем
|1
|0.13
|8.
|Амири Надим
|1
|0.13
|9.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0.13
|10.
|Драгович Александр
|1
|0.13
|11.
|Едвай Тин
|0
|0
|12.
|Венделл Боргес
|0
|0
|13.
|Та Джонатан
|0
|0
|14.
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|15.
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|16.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (2)
|0.5
|2.
|Фасснахт Кристиан
|2
|0.25
|3.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.25
|4.
|Сибачо Жордан
|2
|0.25
|5.
|Гаудино Джанлука
|1
|0.13
|6.
|Элиа Мешак
|1
|0.13
|7.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.13
|8.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|9.
|Лефор Жордан
|0
|0
|10.
|Хефти Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирбай Керем
|2
|0
|2.
|Беллараби Карим
|0
|1
|3.
|Бендер Ларс
|1
|0
|4.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|5.
|Аларио Лукас
|1
|0
|6.
|Венделл Боргес
|1
|0
|7.
|Шик Патрик
|1
|0
|8.
|Онур Самед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|1
|2.
|Али Мохамед
|1
|1
|3.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|4.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|5.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|6.
|Лефор Жордан
|1
|0
|7.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|8.
|Элиа Мешак
|1
|0
|9.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|Янг Бойз
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|0
|7.69% (1)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аугсбург 1:1 Байер Л Янг Бойз 4:3 Байер Л Байер Л 2:2 Майнц Байер Л 5:2 Штуттгарт
Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт
Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Янг Бойз
Исход игры
Байер Л
93.3% (139)
Ничья
4% (6)
Янг Бойз
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.6% (106)
Меньше
27.4% (40)
Обе команды забьют
Да
72.6% (106)
Нет
27.4% (40)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
40.9% (61)
3:1 Байер Л
22.1% (33)
2:0 Байер Л
15.4% (23)
1:0 Байер Л
8.1% (12)
3:2 Байер Л
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Янг Бойз
1.3% (2)
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