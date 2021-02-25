  1. Футбол
  2. Матчи
Милан
1:1
Перерыв

Стадион:
Црвена Звезда
0'
8' Желтая карточка
Гобелич Марко
1:0
9' Пенальти
Кесси Франк
1:1
24' Гол
Бен-Набуан Эль-Фарду
45' Желтая карточка
Срнич Славолюб
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
5
Далот
Диогу
18
Мейте
Суалихо
79
Кесси
Франк
7
Кастильехо
Самуэль
33
Крунич
Раде
10
Чалханоглу
Хакан
17
Леау
Рафаэл
82
Борян
Милан
2
Гаич
Милан
II
6
Панков
Радован
5
Дегенек
Милош
77
Гобелич
Марко
8
Канга
Каку
35
Саного
Секу
55
Срнич
Славолюб
31
Бен-Набуан
Эль-Фарду
16
Фальчинелли
Диего
4
Иванич
Мирко
Милан
4-2-3-1
Црвена Звезда
4-3-3

Ход матча

8'
 
Гобелич Марко
9'
Кесси Франк
1:0
24'
1:1
Бен-Набуан Эль-Фарду
(Иванич Мирко)
45'
 
Срнич Славолюб

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 3 0.38
2. Диас Брахим 3 0.38
3. Кастильехо Самуэль 2 0.25
4. Далот Диогу 1 0.13
5. Тео Эрнандес 1 (1) 0.13
6. Чалханоглу Хакан 1 0.13
7. Крунич Раде 1 0.13
8. Леау Рафаэл 1 0.13
9. Кесси Франк 1 (1) 0.13
10. Ибрагимович Златан 0 0
11. Ребич Анте 0 0
12. Беннасер Исмаэль 0 0
13. Салемакерс Алексис 0 0
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 3 0.38
2. Канга Каку 2 (1) 0.25
3. Катай Александар 2 0.25
4. Фальчинелли Диего 1 0.13
5. Милунович Неманья 1 0.13
6. Павков Милан 1 0.13
7. Гаич Милан II 1 0.13
8. Петрович Ньегош 1 0.13
9. Иванич Мирко 0 0
10. Родич Милан 0 0
11. Гобелич Марко 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 2 0
2. Доннарумма Джанлуиджи 2 0
3. Манджукич Марио 1 0
4. Крунич Раде 1 0
5. Кастильехо Самуэль 1 0
6. Беннасер Исмаэль 1 0
7. Диас Брахим 1 0
8. Тонали Сандро 1 0
9. Салемакерс Алексис 1 0
10. Мальдини Даниэль 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0
2. Милунович Неманья 3 0
3. Гобелич Марко 3 0
4. Родич Милан 1 1
5. Фальчинелли Диего 2 0
6. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
7. Катай Александар 1 0
8. Борян Милан 1 0
9. Канга Каку 1 0
10. Срнич Славолюб 1 0
11. Дегенек Милош 1 0
12. Гаич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 7.69% (1) 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Црвена Звезда 27.27% (3) 9.09% (1) 0 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне
Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Спартак Суботица 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:2 Милан Раднички Ниш 0:1 Црвена Звезда Нови Пазар 1:3 Црвена Звезда
Уфа 0:1 Црвена Звезда Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Бачка-Паланка Слован Либерец 0:0 Црвена Звезда Златибор 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда

Последние игры между собой

Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда 2:2 Милан Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
8 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
2 Лилль
4 Аякс
1 Ред Булл Зальцбург
4 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
3 Шахтёр Донецк
5 Антверпен
9 Глазго Рейнджерс
3 Гранада
2 Наполи
3 Бенфика
4 Арсенал
5 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 1:1.
  • 45'
    Чалханоглу справа со штрафного пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    45'
    Срнич у угла штрафной площади сбил Крунича и получил жёлтую карточку.
  • 45'
    Канга справа со штрафного навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Доннарумма, забрав мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Хиль Монсано в первом тайме.

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  • Фол, нарушение
    45'
    Далот у угла штрафной площади сбил Бен-Набуана.
  • Опасный момент
    44'
    Саного слева со штрафного покатил мяч в центр на Канга, который с тридцати трёх метров пробил немного правее ворот.
  • Фол, нарушение
    43'
    Калабрия на фланге сбил Иванича.
  • Фол, нарушение
    42'
    Срнич у центрального круга схватил за футболку Томори.
  • Офсайд
    41'
    Леау оказался в офсайде.
  • 40'
    Чалханоглу слева с двадцати метров низом пробил в ближний угол. Борян прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    39'
    БОРЯН!!! Калабрия справа прострелил на Далота, который без помех низом пробил по центру ворот. Борян ногой сумел отбить мяч.
  • Угловой
    38'
    Чалханоглу от углового флага навесил в центр штрафной площади, где соперники не дали сыграть Романьоли.
  • Фол, нарушение
    37'
    Бен-Набуан с Саного в центре поля взяли в "коробочку" Далота.
  • Фол, нарушение
    36'
    Саного в центре поля сбил Крунича.
  • 35'
    Канга с двадцати шести метров пробил намного левее ворот.
  • 34'
    Доннарумма уверенно сыграл ногами за пределами штрафной площади, но мяч выбил на чужую половину поля на соперника.
  • 33'
    Чалханоглу слишком долго улучшал позицию для удара и собрал вокруг себя много соперников.
  • 32'
    Кесси у чужой штрафной площади сыграл на перехвате, но внутрь проникнуть не смог, отпустив от себя мяч.
  • Угловой
    30'
    Кастильехо от углового флага навесил к линии штрафной площади, удар Чалханоглу откуда пришёлся в соперников.
  • 29'
    Кесси слева с восемнадцати метров с небольшим рикошетом пробил правее ворот.
  • 28'
    Удар Далота слева издали заблокировал Иванич.
  • Фол, нарушение
    26'
    Чалханоглу у центрального круга ударил по ногам Канга.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БЕН-НАБУАН!!! Партнёры вывели слева к воротам Бен-Набуана, который низом точно пробил в дальний угол. Доннарумма в прыжке мяч не достал.
  • Фол, нарушение
    24'
    Леау у центрального круга сыграл рукой.
  • Штанга
    23'
    Бен-Набуан со штрафного пробил в левую крестовину.
  • Фол, нарушение
    22'
    Мейте сбил Фальчинелли у штрафной площади. Двадцать один метр до ворот.
  • Видеоповтор
    21'
    Гол не засчитан из-за игры рукой Панкова у чужих ворот.
  • Угловой
    20'
    По угловым гости уже вышли вперёд. Очередная подача Канга завершилась голом, но арбитры указывают на какое-то нарушение.
  • Фол, нарушение
    19'
    Мейте в центре поля сбил Канга.
  • Угловой
    18'
    Канга от углового флага навесил на ближнюю штангу. Итальянцы выбили мяч из штрафной площади.
  • 17'
    Иванич справа сделал пас в штрафную площадь на Бен-Набуана, который в дальний верхний угол пробил неточно.
  • Угловой
    16'
    Канга исполнил подачу от углового флага. На дальней штанге партнёры сыграть не смогли, пропустив мяч на противоположный фланг.
  • 15'
    Подача Гаича справа на дальнюю штангу получилась слишком сильной.
  • Фол, нарушение
    14'
    Мейте в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • Угловой
    13'
    Чалханоглу от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда сербы мяч выбили на Кастильехо.
  • 12'
    Леау слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и нанёс удар. Дегенек успел заблокировать удар Рафаэла.
  • Офсайд
    11'
    Леау справа забежал в офсайд.
  • Пенальти
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КЕССИ!!! Кесси с одиннадцатиметровой отметки аккуратно и точно пробил в правый угол. Борян прыгнул в другую сторону.
  • Желтая карточка
    8'
    Ещё и Гобелич получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    8'
    Назначен пенальти!
  • Видеоповтор
    8'
    Мяч попал в руку Гобеличу после удара Крунича, и арбитр побежал смотреть повтор.
  • 7'
    Крунич с линии штрафной площади пробил в Гобелича.
  • Угловой
    6'
    Чалханоглу исполнил первый угловой удар. Борян вышел на подачу Хакана и кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • Офсайд
    5'
    Фальчинелли оказался в офсайде.
  • 4'
    Чалханоглу у центрального круга отметился неточной передачей поперёк поля.
  • 3'
    Гости уверенно начали матч и стараются контролировать мяч.
  • 2'
    "Милан" играет в белой форме, "Црвена Звезда" - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сан-Сиро"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.78 3.05 6.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.44 4.70 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.60 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.15 5.55
  1.80 3.36 5.01

Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Црвена Звезда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.50 1.01 4.50 1.21 3.46 1.29 2.25 1.65 1.77 2.06 1.50 2.60 1.25 3.79 1.20 4.70 1.08 7.25 1.07 8.80
11.50 1.00 11.50 1.01 4.10 1.22 3.32 1.33 2.21 1.74 1.72 2.12 1.45 2.67 1.20 4.15 1.15 4.70 1.04 8.00
14.50 0.00 10.00 1.03 8.40 1.07 6.80 1.10 5.10 1.16 1.99 1.89 3.70 1.27 2.00 1.80 1.50 2.55 1.31 3.35 1.11 6.50 1.08 7.77 1.02 9.55 1.02 10.15
4.36 1.23 2.66 1.50 2.84 1.44 2.46 1.57 2.08 1.79 2.89 1.43 2.26 1.67 1.96 1.90 1.64 2.32 1.47 2.75 1.17 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.40 1.13 5.40
3.52 1.30 2.30 1.62 1.53 2.50 1.20 4.70 1.14 5.90
3.35 1.31 2.27 1.70 2.18 1.68 1.42 2.85 1.48 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50
2.82 1.44 2.22 1.68 1.72 2.14 2.00 1.85 1.63 2.30 1.27 3.75 1.26 3.88 1.13 6.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.60
4.45 1.19 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
4.21 1.19 3.02 1.42 1.82 1.97 1.37 3.05 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.90
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.60 1.28
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Прогнозы на матч Милан 1:1 Црвена Звезда

Исход игры
Милан
98% (150)
Ничья
2% (3)
Црвена Звезда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48% (72)
Меньше
52% (78)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
2:0 Милан
38.6% (59)
2:1 Милан
33.3% (51)
1:0 Милан
10.5% (16)
3:1 Милан
8.5% (13)
3:0 Милан
4.6% (7)
1:1 Ничья
2% (3)
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