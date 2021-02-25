Канга справа со штрафного навесил к воротам, где на выходе руками уверенно сыграл Доннарумма, забрав мяч.

Срнич у угла штрафной площади сбил Крунича и получил жёлтую карточку.

45' Далот у угла штрафной площади сбил Бен-Набуана.

44' Саного слева со штрафного покатил мяч в центр на Канга, который с тридцати трёх метров пробил немного правее ворот.

43' Калабрия на фланге сбил Иванича.

42' Срнич у центрального круга схватил за футболку Томори.

41' Леау оказался в офсайде.

40' Чалханоглу слева с двадцати метров низом пробил в ближний угол. Борян прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

39' БОРЯН!!! Калабрия справа прострелил на Далота, который без помех низом пробил по центру ворот. Борян ногой сумел отбить мяч.

38' Чалханоглу от углового флага навесил в центр штрафной площади, где соперники не дали сыграть Романьоли.

37' Бен-Набуан с Саного в центре поля взяли в "коробочку" Далота.

36' Саного в центре поля сбил Крунича.

35' Канга с двадцати шести метров пробил намного левее ворот.

34' Доннарумма уверенно сыграл ногами за пределами штрафной площади, но мяч выбил на чужую половину поля на соперника.

33' Чалханоглу слишком долго улучшал позицию для удара и собрал вокруг себя много соперников.

32' Кесси у чужой штрафной площади сыграл на перехвате, но внутрь проникнуть не смог, отпустив от себя мяч.

30' Кастильехо от углового флага навесил к линии штрафной площади, удар Чалханоглу откуда пришёлся в соперников.

29' Кесси слева с восемнадцати метров с небольшим рикошетом пробил правее ворот.

28' Удар Далота слева издали заблокировал Иванич.

26' Чалханоглу у центрального круга ударил по ногам Канга.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

БЕН-НАБУАН!!! Партнёры вывели слева к воротам Бен-Набуана, который низом точно пробил в дальний угол. Доннарумма в прыжке мяч не достал.

24' Леау у центрального круга сыграл рукой.

23' Бен-Набуан со штрафного пробил в левую крестовину.

22' Мейте сбил Фальчинелли у штрафной площади. Двадцать один метр до ворот.

21' Гол не засчитан из-за игры рукой Панкова у чужих ворот.

20' По угловым гости уже вышли вперёд. Очередная подача Канга завершилась голом, но арбитры указывают на какое-то нарушение.

19' Мейте в центре поля сбил Канга.

18' Канга от углового флага навесил на ближнюю штангу. Итальянцы выбили мяч из штрафной площади.

17' Иванич справа сделал пас в штрафную площадь на Бен-Набуана, который в дальний верхний угол пробил неточно.

16' Канга исполнил подачу от углового флага. На дальней штанге партнёры сыграть не смогли, пропустив мяч на противоположный фланг.

15' Подача Гаича справа на дальнюю штангу получилась слишком сильной.

14' Мейте в чужой штрафной площади нарушил правила.

13' Чалханоглу от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда сербы мяч выбили на Кастильехо.

12' Леау слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и нанёс удар. Дегенек успел заблокировать удар Рафаэла.

11' Леау справа забежал в офсайд.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КЕССИ!!! Кесси с одиннадцатиметровой отметки аккуратно и точно пробил в правый угол. Борян прыгнул в другую сторону.

8' Ещё и Гобелич получил жёлтую карточку.

8' Назначен пенальти!

8' Мяч попал в руку Гобеличу после удара Крунича, и арбитр побежал смотреть повтор.

7' Крунич с линии штрафной площади пробил в Гобелича.

6' Чалханоглу исполнил первый угловой удар. Борян вышел на подачу Хакана и кулаками выбил мяч из штрафной площади.

5' Фальчинелли оказался в офсайде.

4' Чалханоглу у центрального круга отметился неточной передачей поперёк поля.

3' Гости уверенно начали матч и стараются контролировать мяч.

2' "Милан" играет в белой форме, "Црвена Звезда" - в тёмно-синей.