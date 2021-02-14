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Милан
 
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Стадион:
Црвена Звезда

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 3 0.43
2. Диас Брахим 3 0.43
3. Кастильехо Самуэль 2 0.29
4. Далот Диогу 1 0.14
5. Тео Эрнандес 1 (1) 0.14
6. Чалханоглу Хакан 1 0.14
7. Крунич Раде 1 0.14
8. Леау Рафаэл 1 0.14
9. Ибрагимович Златан 0 0
10. Ребич Анте 0 0
11. Беннасер Исмаэль 0 0
12. Салемакерс Алексис 0 0
Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.29
2. Канга Каку 2 (1) 0.29
3. Катай Александар 2 0.29
4. Фальчинелли Диего 1 0.14
5. Милунович Неманья 1 0.14
6. Павков Милан 1 0.14
7. Гаич Милан II 1 0.14
8. Петрович Ньегош 1 0.14
9. Родич Милан 0 0
10. Иванич Мирко 0 0
11. Гобелич Марко 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 2 0
2. Доннарумма Джанлуиджи 2 0
3. Манджукич Марио 1 0
4. Крунич Раде 1 0
5. Кастильехо Самуэль 1 0
6. Беннасер Исмаэль 1 0
7. Диас Брахим 1 0
8. Тонали Сандро 1 0
9. Салемакерс Алексис 1 0
10. Мальдини Даниэль 1 0
Црвена Звезда
# Игрок      
1. Саного Секу 3 0
2. Милунович Неманья 3 0
3. Родич Милан 1 1
4. Фальчинелли Диего 2 0
5. Гобелич Марко 2 0
6. Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
7. Катай Александар 1 0
8. Борян Милан 1 0
9. Канга Каку 1 0
10. Дегенек Милош 1 0
11. Гаич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 7.69% (1) 30.77% (4) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Црвена Звезда 27.27% (3) 9.09% (1) 0 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне
Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Спартак Суботица 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:2 Милан Раднички Ниш 0:1 Црвена Звезда Нови Пазар 1:3 Црвена Звезда
Уфа 0:1 Црвена Звезда Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Бачка-Паланка Слован Либерец 0:0 Црвена Звезда Златибор 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда

Последние игры между собой

Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда 2:2 Милан Лига Европы
1/16 финала
1 Динамо Киев
1 Брюгге
0 Реал Сосьедад
4 Манчестер Юнайтед
0 Брага
2 Рома
4 Олимпиакос
2 ПСВ
0 Славия Прага
0 Лестер
4 Янг Бойз
3 Байер Л
1 Вольфсбергер
4 Тоттенхэм
2 Црвена Звезда
2 Милан
2 Краснодар
3 Динамо Загреб
1 Лилль
2 Аякс
0 Ред Булл Зальцбург
2 Вильярреал
0 Маккаби Тель-Авив
2 Шахтёр Донецк
3 Антверпен
4 Глазго Рейнджерс
2 Гранада
0 Наполи
1 Бенфика
1 Арсенал
3 Мольде
3 Хоффенхайм
1/8 финала
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Милан 94.3% (50)
    X 5.7% (3)
    Црвена Звезда 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Црвена Звезда
    1.43
    5.10
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.85 7.30
    Бонус: 10 000 ₽ 1.43 4.80 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.10 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.80 8.30
      1.40 4.96 8.09

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Црвена Звезда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 4.50 1.21 3.46 1.29 2.25 1.65 1.77 2.06 1.50 2.60 1.25 3.79 1.20 4.70 1.08 7.25 1.07 8.80
    12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.45 1.31 2.28 1.70 1.76 2.06 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.05 7.70
    15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.45 1.31 2.26 1.68 2.02 1.85 1.77 2.12 1.47 2.70 1.25 4.00 1.18 4.70 1.06 7.80 1.05 8.60 1.01 14.50
    4.56 1.22 2.71 1.49 2.26 1.68 2.01 1.86 1.74 2.15 1.57 2.47 1.46 2.78 1.18 5.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.40 1.13 5.40
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.65
    2.23 1.67 1.52 2.50 1.19 4.70
    2.90 1.44 2.28 1.67 1.76 2.14 1.53 2.59 1.36 3.31
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.60
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.25 1.30 1.89 1.85 1.40 2.75 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.89
    1.88 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    3.30 1.29
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    Прогнозы на матч Милан - Црвена Звезда

    Исход игры
    Милан
    94.3% (50)
    Ничья
    5.7% (3)
    Црвена Звезда
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    39.6% (21)
    2:1 Милан
    35.8% (19)
    3:1 Милан
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    1:0 Милан
    3.8% (2)
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