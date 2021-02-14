Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Црвена Звезда
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Йенс
|3
|0.43
|2.
|Диас Брахим
|3
|0.43
|3.
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.29
|4.
|Далот Диогу
|1
|0.14
|5.
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.14
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.14
|7.
|Крунич Раде
|1
|0.14
|8.
|Леау Рафаэл
|1
|0.14
|9.
|Ибрагимович Златан
|0
|0
|10.
|Ребич Анте
|0
|0
|11.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|12.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.29
|2.
|Канга Каку
|2 (1)
|0.29
|3.
|Катай Александар
|2
|0.29
|4.
|Фальчинелли Диего
|1
|0.14
|5.
|Милунович Неманья
|1
|0.14
|6.
|Павков Милан
|1
|0.14
|7.
|Гаич Милан II
|1
|0.14
|8.
|Петрович Ньегош
|1
|0.14
|9.
|Родич Милан
|0
|0
|10.
|Иванич Мирко
|0
|0
|11.
|Гобелич Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|2.
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|0
|3.
|Манджукич Марио
|1
|0
|4.
|Крунич Раде
|1
|0
|5.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|6.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|7.
|Диас Брахим
|1
|0
|8.
|Тонали Сандро
|1
|0
|9.
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|10.
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саного Секу
|3
|0
|2.
|Милунович Неманья
|3
|0
|3.
|Родич Милан
|1
|1
|4.
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|5.
|Гобелич Марко
|2
|0
|6.
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|7.
|Катай Александар
|1
|0
|8.
|Борян Милан
|1
|0
|9.
|Канга Каку
|1
|0
|10.
|Дегенек Милош
|1
|0
|11.
|Гаич Милан II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Црвена Звезда
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +12 =3 -5Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +14 =5 -1Спартак Суботица 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:2 Милан Раднички Ниш 0:1 Црвена Звезда Нови Пазар 1:3 Црвена Звезда
Уфа 0:1 Црвена Звезда Металац 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Бачка-Паланка Слован Либерец 0:0 Црвена Звезда Златибор 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Црвена Звезда 3:0 Рад Белград Гент 0:2 Црвена Звезда Войводина 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:2 ФК Инджия Црвена Звезда 2:1 Гент Радник Сурдулица 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец Црвена Звезда 0:0 Явор Иваньица Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Партизан 1:1 Црвена Звезда
Последние игры между собой
Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Црвена Звезда» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Црвена Звезда», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Црвена Звезда
Исход игры
Милан
94.3% (50)
Ничья
5.7% (3)
Црвена Звезда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
52.94% (27)
Нет
47.06% (24)
Популярный счёт
2:0 Милан
39.6% (21)
2:1 Милан
35.8% (19)
3:1 Милан
9.4% (5)
1:1 Ничья
5.7% (3)
1:0 Милан
3.8% (2)
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