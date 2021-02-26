32' Желтая карточкаЯкобсен Бьярке
11
Нюманн
Петер
18
Камили
Лирим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Ямга КевинНападающий
-
23 Экитик ЮгоНападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Нюманн ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Камили ЛиримНападающий
- Запасные игроки
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
15 Буус ЯкобПолузащитник
-
19 Торсен ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Аллан II
|5 (2)
|0.28
|2.
|Фагир Вахид
|5
|0.28
|3.
|Муколли Арбнор
|3
|0.17
|4.
|Эзатолахи Саид
|2
|0.11
|5.
|Двамена Рафаэль
|2
|0.11
|6.
|Скооп Якоб
|1
|0.06
|7.
|Греве Мадс
|1
|0.06
|8.
|Ояла Юхани
|1
|0.06
|9.
|Колингер Денис
|1
|0.06
|10.
|Амундсен Мальте
|1
|0.06
|11.
|Монтиль Диего II
|0
|0
|12.
|Монтано Леонель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поль Янник
|3 (2)
|0.17
|2.
|Финнбогасон Къяртан
|2
|0.11
|3.
|Брок-Мадсен Николай
|1 (1)
|0.06
|4.
|Андреасен Лука
|1 (1)
|0.06
|5.
|Ламб Микаэл
|1
|0.06
|6.
|Ханссон Халлюр
|1
|0.06
|7.
|Якобсен Бьярке
|1
|0.06
|8.
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эзатолахи Саид
|6
|0
|2.
|Соуза Аллан II
|6
|0
|3.
|Милошевич Александер
|4
|0
|4.
|Муколли Арбнор
|4
|0
|5.
|Рамадани Юльбер
|3
|0
|6.
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|7.
|Хетеми Лундрим
|3
|0
|8.
|Греве Мадс
|2
|0
|9.
|Скооп Якоб
|2
|0
|10.
|Двамена Рафаэль
|2
|0
|11.
|Фагир Вахид
|2
|0
|12.
|Ояла Юхани
|1
|0
|13.
|Йенсен Лукас II
|1
|0
|14.
|Колингер Денис
|1
|0
|15.
|Луис Энрике II
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
|17.
|Монтано Леонель
|1
|0
|18.
|Гуннелунн Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Якобсен Бьярке
|3
|2
|2.
|Ханссон Халлюр
|5
|0
|3.
|Камили Лирим
|5
|0
|4.
|Людвиг Александр
|3
|0
|5.
|Геммер Йонас
|3
|0
|6.
|Браянац Муамер
|3
|0
|7.
|Финнбогасон Къяртан
|1
|1
|8.
|Торсен Йонас
|2
|0
|9.
|Брок-Мадсен Николай
|2
|0
|10.
|Поль Янник
|2
|0
|11.
|Франтсен Руне
|1
|0
|12.
|Ланге Тор
|1
|0
|13.
|Киилерик Мальте
|1
|0
|14.
|Андреасен Лука
|1
|0
|15.
|Хлюнссон Агуст
|1
|0
|16.
|Буус Якоб
|1
|0
|17.
|Йенсен Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вайле
|0
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|40.91% (9)
|Хорсенс
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Вайле Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс
Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс
Последние игры между собой
Вайле: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок Вайле 1:1 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|34 - 21
|37
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|29 - 17
|36
|3.
|Орхус
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|29 - 16
|32
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 27
|30
|5.
|Раннерс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 15
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 24
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 21
|21
|8.
|Ольборг
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|9.
|Вайле
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 28
|21
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 25
|18
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 37
|8
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|10 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Нордшелланн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|5.
|Копенгаген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Оденсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|15 - 10
|18
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Раннерс
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 3
|16
|5.
|Орхус
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|9 - 20
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров