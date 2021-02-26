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Вайле
0:0
Конец матча

Стадион:
Хорсенс
0'
32' Желтая карточка
Якобсен Бьярке
90'+5
45
Брунст
Александер
44
Хенриксен
Тобиас
22
Колингер
Денис
4
Ояла
Юхани
33
Бенгтссон
Пьер
50
Соуза
Аллан
II
6
Эзатолахи
Саид
16
Рамадани
Юльбер
11
Муколли
Арбнор
9
Фагир
Вахид
13
Онугха
Герман
1
Делач
Матей
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
5
Реесе
Сёрен
11
Нюманн
Петер
8
Якобсен
Бьярке
10
Ханссон
Халлюр
6
Дюр
Николас
9
Андреасен
Лука
29
Браянац
Муамер
18
Камили
Лирим
Вайле
4-4-2
Хорсенс
3-4-1-2

Ход матча

32'
 
Якобсен Бьярке
61'
Давидсен Вильормур
Бенгтссон Пьер
 
61'
Lukas Engel
Онугха Герман
 
67'
 
Буус Якоб
Нюманн Петер
67'
 
Брок-Мадсен Николай
Браянац Муамер
78'
 
Гомес Джеймс
Людвиг Александр
84'
Ямга Кевин
Соуза Аллан II
 
84'
 
Геммер Йонас
Дюр Николас
84'
 
Хлюнссон Агуст
Ханссон Халлюр

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Аллан II 5 (2) 0.28
2. Фагир Вахид 5 0.28
3. Муколли Арбнор 3 0.17
4. Эзатолахи Саид 2 0.11
5. Двамена Рафаэль 2 0.11
6. Скооп Якоб 1 0.06
7. Греве Мадс 1 0.06
8. Ояла Юхани 1 0.06
9. Колингер Денис 1 0.06
10. Амундсен Мальте 1 0.06
11. Монтиль Диего II 0 0
12. Монтано Леонель 0 0
Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поль Янник 3 (2) 0.17
2. Финнбогасон Къяртан 2 0.11
3. Брок-Мадсен Николай 1 (1) 0.06
4. Андреасен Лука 1 (1) 0.06
5. Ламб Микаэл 1 0.06
6. Ханссон Халлюр 1 0.06
7. Якобсен Бьярке 1 0.06
8. Тенгстедт Каспер 0 0

Карточки

Вайле
# Игрок      
1. Эзатолахи Саид 6 0
2. Соуза Аллан II 6 0
3. Милошевич Александер 4 0
4. Муколли Арбнор 4 0
5. Рамадани Юльбер 3 0
6. Хенриксен Тобиас 3 0
7. Хетеми Лундрим 3 0
8. Греве Мадс 2 0
9. Скооп Якоб 2 0
10. Двамена Рафаэль 2 0
11. Фагир Вахид 2 0
12. Ояла Юхани 1 0
13. Йенсен Лукас II 1 0
14. Колингер Денис 1 0
15. Луис Энрике II 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0
17. Монтано Леонель 1 0
18. Гуннелунн Томас 1 0
Хорсенс
# Игрок      
1. Якобсен Бьярке 3 2
2. Ханссон Халлюр 5 0
3. Камили Лирим 5 0
4. Людвиг Александр 3 0
5. Геммер Йонас 3 0
6. Браянац Муамер 3 0
7. Финнбогасон Къяртан 1 1
8. Торсен Йонас 2 0
9. Брок-Мадсен Николай 2 0
10. Поль Янник 2 0
11. Франтсен Руне 1 0
12. Ланге Тор 1 0
13. Киилерик Мальте 1 0
14. Андреасен Лука 1 0
15. Хлюнссон Агуст 1 0
16. Буус Якоб 1 0
17. Йенсен Магнус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вайле 0 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5) 40.91% (9)
 Хорсенс 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Вайле Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брондбю 2:1 Вайле Вайле 2:2 Нордшелланн Вайле 0:0 Раннерс Сённерйюск 0:1 Вайле
Вайле 0:0 Орхус Эсбьерг 0:0 Вайле Силькеборг 0:1 Вайле Вайле 3:1 Орхус Фремад Люнгбю 0:0 Вайле Видовре 2:3 Вайле Раннерс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Митьюлланд Хорсенс 3:1 Вайле Вайле 0:2 Брондбю Брабранд 2:2 Вайле Нордшелланн 1:1 Вайле Вайле 0:3 Раннерс Ольборг 1:3 Вайле Вайле 3:2 Люнгбю Хобро 0:3 Вайле
Хорсенс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хорсенс 0:0 Оденсе Митьюлланд 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:2 Копенгаген Раннерс 3:0 Хорсенс
Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 1:1 Колдинг Хорсенс 4:0 Мидделфарт Хорсенс 2:2 Скиве Хорсенс 1:2 Брондбю Орхус 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:2 Орхус Копенгаген 2:0 Хорсенс Хорсенс 3:1 Вайле Люнгбю 1:1 Хорсенс ВСК Орхус 2:4 Хорсенс Хорсенс 0:3 Сённерйюск Оденсе 1:0 Хорсенс Хорсенс 1:1 Нордшелланн Орхус 3:0 Хорсенс Несбю 0:3 Хорсенс

Последние игры между собой

Вайле: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Хорсенс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хорсенс 3:1 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 3:0 Хорсенс Суперлига Дании Вайле 3:1 Хорсенс Суперлига Дании
Хорсенс 0:0 Вайле Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:3 Хорсенс Первый дивизион Вайле 3:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 2:2 Вайле Первый дивизион Вайле 3:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 3:0 Вайле Первый дивизион Вайле 1:1 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:0 Вайле Первый дивизион Хорсенс 5:0 Вайле Кубок Хорсенс 2:3 Вайле Первый дивизион Вайле 2:3 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 2:1 Вайле Первый дивизион Вайле 1:0 Хорсенс Первый дивизион Хорсенс 0:1 Вайле Кубок Вайле 1:1 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 17 12 1 4 34 - 21 37
2. Митьюлланд Заявка 17 11 3 3 29 - 17 36
3. Орхус Заявка 17 9 5 3 29 - 16 32
4. Копенгаген Заявка 17 9 3 5 32 - 27 30
5. Раннерс Заявка 17 8 3 6 26 - 15 27
6. Сённерйюск Заявка 17 7 3 7 25 - 24 24
7. Оденсе Заявка 17 5 6 6 20 - 21 21
8. Ольборг Заявка 17 5 6 6 18 - 24 21
9. Вайле Заявка 18 5 6 7 22 - 28 21
10. Нордшелланн Заявка 17 4 6 7 25 - 25 18
11. Люнгбю Заявка 17 1 5 11 15 - 37 8
12. Хорсенс Заявка 18 1 5 12 10 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус Заявка 9 7 0 2 21 - 8 21
2. Митьюлланд Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
3. Брондбю Заявка 8 6 1 1 19 - 11 19
4. Нордшелланн Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
5. Копенгаген Заявка 8 4 1 3 16 - 13 13
6. Сённерйюск Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Оденсе Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
8. Ольборг Заявка 9 3 3 3 11 - 13 12
9. Раннерс Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
10. Вайле Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Хорсенс Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
12. Люнгбю Заявка 9 0 5 4 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 9 6 0 3 15 - 10 18
2. Копенгаген Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
3. Митьюлланд Заявка 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Раннерс Заявка 8 5 1 2 12 - 3 16
5. Орхус Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
6. Сённерйюск Заявка 9 3 2 4 14 - 16 11
7. Вайле Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Ольборг Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
9. Оденсе Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
10. Нордшелланн Заявка 9 0 5 4 12 - 17 5
11. Люнгбю Заявка 8 1 0 7 9 - 20 3
12. Хорсенс Заявка 9 0 2 7 2 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.98 3.30 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.24 3.74
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.47 6.30
  3.27 1.86 5.20

Самый высокий коэффициент на матч «Вайле» – «Хорсенс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вайле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хорсенс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вайле» – «Хорсенс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.80 1.40 2.12 1.67 1.61 2.23 1.21 4.10 1.06 7.80
6.55 1.07 5.40 1.12 2.52 1.50 1.90 1.90 1.55 2.61 1.23 4.20 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.70
1.55 2.35 1.10 6.25 1.07 7.50 2.20 1.67 1.05 8.50 1.67 2.20 1.03 10.00 1.11 5.80 1.09 6.50 1.04 9.30 1.03 10.00 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00 21.00
2.16 1.75 1.77 2.11 1.39 3.14 1.27 3.98 1.42 2.98 1.77 2.12 1.49 2.71 1.64 2.34 1.50 2.70 1.49 2.74 1.19 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.63 2.18 1.31 3.25 1.06 8.00
2.45 1.55 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
1.82 1.92 1.22 4.00 1.12 5.55 1.05 8.80
1.65 2.29 1.39 3.06 1.14 6.02 1.34 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.29 1.58 1.54 2.38 1.13 5.40
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.20 1.20
Где смотреть матч Вайле 0:0 Хорсенс онлайн

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