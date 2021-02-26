ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: МАК3ПАРК
Херенвен
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
30
Хюйбертс
Дин
41
Кайб
Рами
43
Шоне
Лассе
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
43 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Харуш АриэльВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гучаннеджад Реза
|6 (2)
|0.25
|2.
|Леманс Клинт
|3
|0.13
|3.
|Ван Дёйнен Майк
|3 (1)
|0.13
|4.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.08
|5.
|Накаяма Юта
|2
|0.08
|6.
|Мисиджан Вирджил
|2
|0.08
|7.
|Лам Томас
|2 (1)
|0.08
|8.
|Дрост Йеспер
|1
|0.04
|9.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.04
|10.
|Ферай Иммануэль
|1
|0.04
|11.
|Ван Полен Брам
|1
|0.04
|12.
|Саймак Мустафа
|1
|0.04
|13.
|Клемент Пелле
|1
|0.04
|14.
|Ван Вермескеркен Саи
|0
|0
|15.
|Бенсон Манюэль
|0
|0
|16.
|Паал Кеннет
|0
|0
|17.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|12
|0.5
|2.
|Верман Йоэй
|5 (2)
|0.21
|3.
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.13
|4.
|Ван Берген Митчелл
|2
|0.08
|5.
|Бохневич Павел
|2
|0.08
|6.
|Конголо Родни
|1
|0.04
|7.
|Де Йонг Сим
|1
|0.04
|8.
|Майер Батиста
|1
|0.04
|9.
|Ван Хеке Ян-Поль
|1
|0.04
|10.
|Шоне Лассе
|1
|0.04
|11.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.04
|12.
|Флоранюс Шерел
|1
|0.04
|13.
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|14.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лам Томас
|3
|2
|2.
|Ван Полен Брам
|3
|1
|3.
|Керстен Сэм
|4
|0
|4.
|Хюйбертс Дин
|4
|0
|5.
|Накаяма Юта
|3
|0
|6.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|7.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|8.
|Клемент Пелле
|0
|1
|9.
|Дрост Йеспер
|1
|0
|10.
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
|11.
|Паал Кеннет
|1
|0
|12.
|Леманс Клинт
|1
|0
|13.
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|14.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|15.
|Ферай Иммануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Хеке Ян-Поль
|5
|0
|2.
|Конголо Родни
|4
|0
|3.
|Верман Хенк
|3
|0
|4.
|Флоранюс Шерел
|3
|0
|5.
|Девале Сибен
|1
|1
|6.
|Смит Рейн
|1
|1
|7.
|Вауденберг Лукас
|2
|0
|8.
|Бохневич Павел
|0
|1
|9.
|Малдер Эрвин
|1
|0
|10.
|Кайб Рами
|1
|0
|11.
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|12.
|Верман Йоэй
|1
|0
|13.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|14.
|Майер Батиста
|1
|0
|15.
|Хаяль Рами
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|7.69% (2)
|0
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|38.46% (10)
|11.54% (3)
|Херенвен
|12.9% (4)
|29.03% (9)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =10 -7Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II
Херенвен Последние 20 матчей: +6 =8 -6Херенвен 1:1 Гронинген Херенвен 4:3 Фейеноорд АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Херенвен 1:0 Витесс
Твенте 0:0 Херенвен Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Херенвен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
ПЕК Зволле 2:3 Херенвен Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 2:0 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Херенвен Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|72 - 17
|56
|2.
|ПСВ
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|54 - 25
|50
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|44 - 22
|43
|5.
|Витесс
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|35 - 24
|42
|6.
|Гронинген
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|30 - 24
|39
|7.
|Утрехт
|Заявка
|22
|8
|10
|4
|36 - 28
|34
|8.
|Твенте
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 30
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|24
|7
|10
|7
|31 - 31
|31
|11.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|24 - 35
|28
|12.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|24
|4
|12
|8
|28 - 37
|24
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 38
|23
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|36 - 56
|22
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|22 - 35
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|25 - 54
|14
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|23
|2
|8
|13
|20 - 50
|14
|18.
|Эммен
|Заявка
|23
|1
|6
|16
|20 - 53
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 7
|30
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|3.
|Витесс
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 16
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|11.
|Твенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|11 - 13
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 13
|21
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 19
|13
|12.
|Хераклес
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|20 - 24
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 20
|3
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
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