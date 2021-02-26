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  3. Голландия
ПЕК Зволле
4:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
27' Гол
Ван Берген Митчелл
1:1
52' Гол
Мисиджан Вирджил
2:1
70' Гол
Бёйтинк Томас
77' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
83' Желтая карточка
Де Йонг Сим
83' Желтая карточка
Верман Йоэй
3:1
89' Гол
Ван Полен Брам
4:1
90' Гол
Рейндерс Элиано
90'+6
1
Маус
Ксавье
2
Ван
Полен
Брам
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
30
Хюйбертс
Дин
7
Мисиджан
Вирджил
29
Бёйтинк
Томас
14
Бенсон
Манюэль
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
14
Дрешевич
Ибрахим
25
Бохневич
Павел
41
Кайб
Рами
44
Халилович
Тибор
43
Шоне
Лассе
11
Ван
Берген
Митчелл
6
Де
Йонг
Сим
20
Верман
Йоэй
9
Верман
Хенк
ПЕК Зволле
4-3-3
Херенвен
4-2-3-1

Ход матча

27'
0:1
Ван Берген Митчелл
(Кайб Рами)
52'
Мисиджан Вирджил
(Бенсон Манюэль)
1:1
57'
 
Вауденберг Лукас
Кайб Рами
65'
 
Конголо Родни
Халилович Тибор
65'
 
Беньямин Нюгрен
Шоне Лассе
70'
Бёйтинк Томас
(Мисиджан Вирджил)
2:1
74'
Гучаннеджад Реза
Бёйтинк Томас
 
76'
 
Майер Батиста
Дрешевич Ибрахим
77'
Хюйбертс Дин
 
79'
Рейндерс Элиано
Хюйбертс Дин
 
83'
 
Де Йонг Сим
83'
 
Верман Йоэй
85'
Накаяма Юта
Саймак Мустафа
 
85'
Ферай Иммануэль
Мисиджан Вирджил
 
89'
Ван Полен Брам
(Ферай Иммануэль)
3:1
90'
Рейндерс Элиано
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 13 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гучаннеджад Реза 6 (2) 0.25
2. Рейндерс Элиано 3 0.13
3. Мисиджан Вирджил 3 0.13
4. Леманс Клинт 3 0.13
5. Ван Дёйнен Майк 3 (1) 0.13
6. Накаяма Юта 2 0.08
7. Бёйтинк Томас 2 0.08
8. Ван Полен Брам 2 0.08
9. Лам Томас 2 (1) 0.08
10. Дрост Йеспер 1 0.04
11. Ферай Иммануэль 1 0.04
12. Саймак Мустафа 1 0.04
13. Клемент Пелле 1 0.04
14. Бенсон Манюэль 0 0
15. Ван Вермескеркен Саи 0 0
16. Паал Кеннет 0 0
17. Тедич Слободан 0 0
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 12 0.5
2. Верман Йоэй 5 (2) 0.21
3. Беньямин Нюгрен 3 0.13
4. Ван Берген Митчелл 3 0.13
5. Бохневич Павел 2 0.08
6. Конголо Родни 1 0.04
7. Де Йонг Сим 1 0.04
8. Майер Батиста 1 0.04
9. Ван Хеке Ян-Поль 1 0.04
10. Шоне Лассе 1 0.04
11. Вауденберг Лукас 1 0.04
12. Флоранюс Шерел 1 0.04
13. Дрешевич Ибрахим 0 0
14. Ван дер Хейде Арьен 0 0
15. Кайб Рами 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Лам Томас 3 2
2. Хюйбертс Дин 5 0
3. Ван Полен Брам 3 1
4. Керстен Сэм 4 0
5. Накаяма Юта 3 0
6. Саймак Мустафа 1 1
7. Ван Дёйнен Майк 2 0
8. Клемент Пелле 0 1
9. Дрост Йеспер 1 0
10. Мисиджан Вирджил 1 0
11. Паал Кеннет 1 0
12. Леманс Клинт 1 0
13. Рейндерс Элиано 1 0
14. Байселмани Дестан 1 0
15. Ферай Иммануэль 1 0
Херенвен
# Игрок      
1. Ван Хеке Ян-Поль 5 0
2. Конголо Родни 4 0
3. Верман Хенк 3 0
4. Флоранюс Шерел 3 0
5. Девале Сибен 1 1
6. Смит Рейн 1 1
7. Вауденберг Лукас 2 0
8. Верман Йоэй 2 0
9. Бохневич Павел 0 1
10. Де Йонг Сим 1 0
11. Малдер Эрвин 1 0
12. Кайб Рами 1 0
13. Ван Берген Митчелл 1 0
14. Ван дер Хейде Арьен 1 0
15. Майер Батиста 1 0
16. Хаяль Рами 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 6.67% (2) 0 16.67% (5) 23.33% (7) 36.67% (11) 16.67% (5)
 Херенвен 12.5% (4) 31.25% (10) 12.5% (4) 15.63% (5) 18.75% (6) 9.38% (3)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Утрехт 3:3 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Виллем II 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эксельсиор 2:0 ПЕК Зволле Аякс 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Витесс Стапхорст 0:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II
Херенвен Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Херенвен 1:1 Гронинген Херенвен 4:3 Фейеноорд АЗ Алкмаар 3:1 Херенвен Херенвен 1:0 Витесс
Твенте 0:0 Херенвен Херенвен 3:0 Фейеноорд Хераклес 1:0 Херенвен Эммен 1:2 Херенвен ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Херенвен 1:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Фортуна Ситтард Фейеноорд 3:0 Херенвен Херенвен 1:2 Хераклес Витесс 1:1 Херенвен Херенвен 2:2 ПСВ АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Ваалвейк 1:1 Херенвен Херенвен 0:3 АЗ Алкмаар Спарта Роттердам 1:4 Херенвен Херенвен 3:1 Осс

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Херенвен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи Херенвен 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Товарищеские матчи
ПЕК Зволле 2:3 Херенвен Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 2:0 ПЕК Зволле Товарищеские матчи ПЕК Зволле 2:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие Херенвен 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Херенвен Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Фейеноорд Заявка 23 12 7 4 44 - 22 43
5. Витесс Заявка 23 13 3 7 35 - 24 42
6. Гронинген Заявка 23 11 6 6 30 - 24 39
7. Утрехт Заявка 22 8 10 4 36 - 28 34
8. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 32 - 35 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 22 6 5 11 32 - 38 23
14. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
15. Ваалвейк Заявка 23 5 7 11 22 - 35 22
16. Виллем II Заявка 23 3 5 15 25 - 54 14
17. АДО Ден Хааг Заявка 23 2 8 13 20 - 50 14
18. Эммен Заявка 23 1 6 16 20 - 53 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
3. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 12 6 4 2 14 - 8 22
6. Утрехт Заявка 12 5 6 1 21 - 16 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
13. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 11 0 5 6 11 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 11 0 3 8 4 - 20 3
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.47 3.40 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.62 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.60 23.00
  1.20 5.54 31.97

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Херенвен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Херенвен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Херенвен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 2.02 1.74 1.61 2.23 1.41 2.80 1.15 5.00
11.00 1.01 10.50 1.02 3.98 1.23 3.32 1.33 2.15 1.78 1.68 2.19 1.42 2.78 1.19 4.20 1.14 4.80 1.03 8.30
10.00 1.03 7.50 1.07 5.50 1.12 4.00 1.22 3.15 1.33 1.91 1.89 2.11 1.68 1.87 1.87 1.25 3.75 1.09 6.50 1.02 11.00 1.04 9.00 0.00 14.00
4.54 1.22 2.92 1.43 2.52 1.56 2.87 1.45 2.75 1.48 2.27 1.68 1.78 2.11 1.50 2.67 1.74 2.16 1.45 2.86 1.17 5.49 1.17 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 2.04 1.73 1.47 2.60 1.11 5.80
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.19 4.75 1.13 6.00
2.35 1.55 1.50 2.48 1.47 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00
2.08 1.79 1.71 2.19 1.34 3.35 1.69 2.22 1.49 2.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.95
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
2.85 1.39
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