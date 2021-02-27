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  3. Голландия
Утрехт
0:1
Конец матча

Стадион:
Эммен
0'
0:1
14' Гол
Пенья Серхио
18' Желтая карточка
Бауссайд Отман
36' Желтая карточка
Махер Адам
54' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
64' Желтая карточка
Фрей Керим
83' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
86' Желтая карточка
Де Леув Михаэль
89' Желтая карточка
Араухо Мигель
90' Желтая карточка
Керк Гирано
90' Желтая карточка
Веендорп Кезиа
90'+7
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
8
Ван
Оверем
Йорис
6
Махер
Адам
23
Рамселар
Барт
7
Керк
Гирано
22
Ван
де
Стрек
Сандер
26
Бауссайд
Отман
28
Веррипс
Михаэл
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Влак
Яри
21
Бен
Мусса
Хилал
31
Фрей
Керим
10
Пенья
Серхио
77
Аджич
Лука
8
Де
Леув
Михаэль
Утрехт
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Пенья Серхио
18'
Бауссайд Отман
 
36'
Махер Адам
 
46'
Махи Мимаун
Ван Оверем Йорис
 
46'
Силла Мусса
Бауссайд Отман
 
54'
Ван де Стрек Сандер
 
64'
 
Фрей Керим
76'
Ван дер Марел Марк
Тер Авест Хидде
 
76'
Эмануэльсон Урби
Янссен Виллем
 
76'
 
Лаурсен Николай
Аджич Лука
81'
Бергстрём Эмиль
Махер Адам
 
83'
Ван дер Марел Марк
 
84'
 
Гладон Пол
Пенья Серхио
86'
 
Де Леув Михаэль
89'
 
Араухо Мигель
90'
 
Веендорп Кезиа
Кавлан Канер
90'
Керк Гирано
 
90'
 
Веендорп Кезиа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 7 0.3
2. Махи Мимаун 6 0.26
3. Керк Гирано 4 0.17
4. Рамселар Барт 4 0.17
5. Далмау Адриан 3 0.13
6. Ван дер Марел Марк 2 0.09
7. Тер Авест Хидде 2 0.09
8. Элия Эльеро 2 0.09
9. Махер Адам 1 (1) 0.04
10. Хоогма Джастин 1 0.04
11. Бауссайд Отман 1 0.04
12. Ван Оверем Йорис 1 0.04
13. Клейбер Шон 1 0.04
14. Густафссон Симон 1 (1) 0.04
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 7 0.29
2. Араухо Мигель 4 0.17
3. Лаурсен Николай 2 0.08
4. Колар Марко 1 0.04
5. Влак Яри 1 0.04
6. Пенья Серхио 1 0.04
7. Де Вос Робберт 1 0.04
8. Аджич Лука 1 0.04
9. Бернаду Лукас 1 0.04
10. Янсен Анко 1 (1) 0.04
11. Кавлан Канер 0 0
12. Бейл Гленн 0 0
13. Luciano Carty 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Ван дер Марел Марк 4 0
2. Керк Гирано 3 0
3. Густафссон Симон 3 0
4. Далмау Адриан 1 1
5. Янссен Виллем 2 0
6. Элия Эльеро 2 0
7. Махер Адам 2 0
8. Ван де Стрек Сандер 2 0
9. Ван Оверем Йорис 2 0
10. Рамселар Барт 2 0
11. Хоогма Джастин 2 0
12. Бауссайд Отман 2 0
13. Сент Джейго Томми 2 0
14. Remco Balk 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Бейл Гленн 3 1
3. Де Леув Михаэль 4 0
4. Янсен Анко 2 1
5. Кавлан Канер 3 0
6. Баккер Ник 3 0
7. Веендорп Кезиа 3 0
8. Араухо Мигель 3 0
9. Лаурсен Николай 1 1
10. Бернаду Лукас 1 1
11. Пенья Серхио 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Фрей Керим 1 0
16. Бен Мусса Хилал 1 0
17. Колар Марко 1 0
18. Влак Яри 1 0
19. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 8.33% (3) 8.33% (3) 13.89% (5) 25% (9) 22.22% (8) 22.22% (8)
 Эммен 20% (4) 5% (1) 20% (4) 35% (7) 15% (3) 5% (1)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт
Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Утрехт ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте
Эммен Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Эммен 3:2 ПЕК Зволле Ваалвейк 1:0 Эммен Эммен 0:1 АЗ Алкмаар Виллем II 2:0 Эммен
Эммен 0:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:0 Эммен Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эммен 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Эммен Эредивизие
Эммен 0:1 Утрехт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Фейеноорд Заявка 23 12 7 4 44 - 22 43
5. Витесс Заявка 23 13 3 7 35 - 24 42
6. Гронинген Заявка 23 11 6 6 30 - 24 39
7. Твенте Заявка 23 9 7 7 37 - 30 34
8. Утрехт Заявка 23 8 10 5 36 - 29 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 32 - 35 30
11. Хераклес Заявка 23 8 4 11 24 - 35 28
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 22 6 5 11 32 - 38 23
14. Ваалвейк 0:0 Заявка 24 5 8 11 22 - 35 23
15. ВВВ-Венло Заявка 22 6 4 12 36 - 56 22
16. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 24 2 9 13 20 - 50 15
17. Виллем II Заявка 23 3 5 15 25 - 54 14
18. Эммен Заявка 24 2 6 16 21 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
3. Витесс Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 12 6 4 2 14 - 8 22
6. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
13. Ваалвейк 0:0 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте Заявка 11 6 3 2 21 - 13 21
4. Фейеноорд Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 1 7 20 - 24 10
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
16. АДО Ден Хааг 0:0 Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 37.00 4.50 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.25 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 6.30 1.11
  1.28 6.15 10.76

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.70 1.10 4.95 1.15 2.82 1.41 2.28 1.63 1.81 2.10 1.44 2.77 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.40
13.50 0.00 1.18 4.50 1.66 2.13 1.31 3.25 1.07 7.50 1.96 1.85 1.04 9.00 1.08 7.00 1.07 7.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 9.10 1.01 9.60
6.81 1.12 2.94 1.42 2.65 1.51 2.34 1.64 2.01 1.86 1.79 2.07 1.62 2.37 1.31 3.54 1.12 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
4.00 1.22 2.80 1.41 1.82 1.92 1.23 3.90 1.12 5.55
3.77 1.29 3.08 1.40 2.14 1.75 1.78 2.12 1.55 2.55 1.32 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.65 2.24 1.39 3.00 1.16 5.20
2.18 1.66 1.63 2.20 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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