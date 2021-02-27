  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Витесс
4:1
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
1:0
3' Гол
Икома Луис
1:1
19' Пенальти
Якумакис Георгиос
2:1
57' Гол
Базур Рихедли
3:1
75' Гол
Тронстад Сондре
4:1
82' Гол
Броя Армандо
90'+3
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
44
Да
Грака
Кристофер
5
Шефер
Штеффен
6
Пост
Данни
8
Машаш
Зинедин
18
Донис
Христос
37
Шабани
Меритан
11
Якумакис
Георгиос
27
Torino
Hunte
Витесс
5-3-2
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

3'
Икома Луис
(Броя Армандо)
1:0
19'
1:1
Якумакис Георгиос
57'
Базур Рихедли
(Беро Матуш)
2:1
65'
 
Ариас Яфар
Torino Hunte
75'
Тронстад Сондре
(Базур Рихедли)
3:1
79'
 
Румер Якюро
Машаш Зинедин
79'
 
Янссен Симон
Шабани Меритан
80'
Гайек Томаш
Базур Рихедли
 
80'
Дарфалу Усама
Икома Луис
 
82'
Броя Армандо
(Беро Матуш)
4:1
85'
Брюнс Томас
Тронстад Сондре
 
85'
Noah Ohio
Броя Армандо
 
86'
Вруг Патрик
Беро Матуш
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 9 0.38
2. Икома Луис 7 0.29
3. Дарфалу Усама 6 0.25
4. Таннан Уссама 5 (1) 0.21
5. Базур Рихедли 4 0.17
6. Беро Матуш 2 0.08
7. Вруг Патрик 2 0.08
8. Тронстад Сондре 1 0.04
9. Бёйтинк Томас 1 0.04
10. Расмуссен Якоб 1 0.04
11. Духи Данило 1 0.04
12. Даса Элазар 0 0
13. Виттек Максимилиан 0 0
14. Брюнс Томас 0 0
15. Уйсман Дан 0 0
16. Манхуф Миллион 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 23 (8) 1
2. Ариас Яфар 4 0.17
3. Ван Крой Вито 2 0.09
4. Линторст Эверт 2 0.09
5. Torino Hunte 2 0.09
6. Джон Джошуа 1 0.04
7. Хуппертс Гуус 1 0.04
8. Донис Христос 1 0.04
9. Машаш Зинедин 0 0
10. Пахоник Тобиас 0 0
11. Пост Данни 0 0
12. Кум Кристиан 0 0
13. Шефер Штеффен 0 0
14. Румер Якюро 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 5 1
2. Базур Рихедли 4 1
3. Брюнс Томас 5 0
4. Беро Матуш 4 0
5. Туре Идрисса 2 1
6. Виттек Максимилиан 3 0
7. Тронстад Сондре 3 0
8. Расмуссен Якоб 2 0
9. Гайек Томаш 2 0
10. Бёйтинк Томас 2 0
11. Дарфалу Усама 1 0
12. Даса Элазар 1 0
13. Броя Армандо 1 0
14. Вруг Патрик 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 6 0
2. Ван Крой Вито 6 0
3. Гельми Рой 3 1
4. Кум Кристиан 1 2
5. Якумакис Георгиос 2 0
6. Машаш Зинедин 2 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Джон Джошуа 1 0
12. Киршбаум Торстен 1 0
13. Шмиц Лукаш 1 0
14. Хуппертс Гуус 1 0
15. Деккер Тристан 1 0
16. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 17.95% (7) 7.69% (3) 25.64% (10) 17.95% (7) 15.38% (6) 15.38% (6)
 ВВВ-Венло 8.33% (3) 16.67% (6) 8.33% (3) 11.11% (4) 16.67% (6) 38.89% (14)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс
Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +9 =2 -9
ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх

Последние игры между собой

Витесс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:4 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие
Витесс 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 18 2 2 72 - 17 56
2. ПСВ Заявка 23 15 5 3 54 - 25 50
3. АЗ Алкмаар Заявка 23 13 7 3 52 - 33 46
4. Витесс Заявка 24 14 3 7 39 - 25 45
5. Фейеноорд Заявка 23 12 7 4 44 - 22 43
6. Гронинген Заявка 23 11 6 6 30 - 24 39
7. Твенте 2:2 Заявка 24 9 8 7 39 - 32 35
8. Утрехт Заявка 23 8 10 5 36 - 29 34
9. Фортуна Ситтард Заявка 23 9 4 10 35 - 41 31
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 32 - 35 30
11. Хераклес 2:2 Заявка 24 8 5 11 26 - 37 29
12. ПЕК Зволле Заявка 24 5 11 8 32 - 38 26
13. Спарта Роттердам Заявка 22 6 5 11 32 - 38 23
14. Ваалвейк Заявка 24 5 8 11 22 - 35 23
15. ВВВ-Венло Заявка 23 6 4 13 37 - 60 22
16. АДО Ден Хааг Заявка 24 2 9 13 20 - 50 15
17. Виллем II Заявка 23 3 5 15 25 - 54 14
18. Эммен Заявка 24 2 6 16 21 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 11 10 0 1 27 - 7 30
2. Витесс Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Аякс Заявка 11 9 1 1 35 - 11 28
4. Фейеноорд Заявка 11 6 4 1 23 - 9 22
5. Гронинген Заявка 12 6 4 2 14 - 8 22
6. Утрехт Заявка 13 5 6 2 21 - 17 21
7. АЗ Алкмаар Заявка 11 6 2 3 21 - 15 20
8. Херенвен Заявка 11 5 3 3 17 - 12 18
9. Хераклес 2:2 Заявка 12 5 2 5 17 - 13 17
10. ПЕК Зволле Заявка 12 3 6 3 15 - 14 15
11. Фортуна Ситтард Заявка 12 4 2 6 19 - 23 14
12. Твенте 2:2 Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
13. Ваалвейк Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
14. ВВВ-Венло Заявка 11 3 3 5 16 - 32 12
15. Виллем II Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
16. Спарта Роттердам Заявка 11 2 3 6 20 - 23 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 16 - 33 6
18. АДО Ден Хааг Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 11 9 1 1 37 - 6 28
2. АЗ Алкмаар Заявка 12 7 5 0 31 - 18 26
3. Твенте 2:2 Заявка 12 6 4 2 23 - 15 22
4. Фейеноорд Заявка 12 6 3 3 21 - 13 21
5. ПСВ Заявка 12 5 5 2 27 - 18 20
6. Гронинген Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
7. Фортуна Ситтард Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
8. Витесс Заявка 12 5 1 6 18 - 18 16
9. Спарта Роттердам Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
10. Утрехт Заявка 10 3 4 3 15 - 12 13
11. Хераклес 2:2 Заявка 12 3 3 6 9 - 24 12
12. Херенвен Заявка 13 2 6 5 15 - 23 12
13. ПЕК Зволле Заявка 12 2 5 5 17 - 24 11
14. ВВВ-Венло Заявка 12 3 1 8 21 - 28 10
15. Ваалвейк Заявка 12 2 4 6 8 - 18 10
16. АДО Ден Хааг Заявка 12 2 3 7 9 - 27 9
17. Эммен Заявка 12 1 3 8 5 - 20 6
18. Виллем II Заявка 11 0 3 8 9 - 26 3
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.10 7.40 99.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 4.95 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 7.00 29.00
  1.14 7.80 43.21

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
13.00 1.00 13.50 1.00 5.00 1.16 4.20 1.23 2.53 1.58 1.93 1.87 1.58 2.32 1.30 3.26 1.22 3.74 1.07 6.40 1.06 7.00 1.00 11.00
12.00 1.01 4.90 1.15 3.85 1.22 4.50 1.18 2.12 1.72 3.15 1.33 1.70 2.15 2.90 1.38 1.92 1.82 1.77 1.97 1.12 5.55 1.10 6.25 1.03 10.00 1.02 11.00
5.21 1.18 2.75 1.48 2.48 1.58 2.21 1.71 3.57 1.31 2.35 1.63 2.63 1.52 2.15 1.75 1.65 2.31 1.42 2.99 1.76 2.14 1.57 2.50 1.50 2.69 1.28 3.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
2.40 1.52 1.62 2.33 1.23 4.00 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00
3.05 1.39 2.42 1.59 1.83 2.03 1.58 2.45 1.39 3.08 1.22 4.40 1.11 6.93 1.36 3.21 1.25 4.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.15 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.50 2.59 1.32 3.38
3.40 1.29 2.00 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Витесс 4:1 ВВВ-Венло онлайн

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