1:0
3' ГолИкома Луис
1:1
19' ПенальтиЯкумакис Георгиос
2:1
57' ГолБазур Рихедли
3:1
75' ГолТронстад Сондре
4:1
82' ГолБроя Армандо
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
16 Alois Oroz
-
19 Noah Ohio
-
Главный тренер: Летш Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Torino HunteНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
-
23 Срифи НезарПолузащитник
-
12 Джон ДжошуаПолузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
1:0
19'
57'
2:1
75'
3:1
82'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
12 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|9
|0.38
|2.
|Икома Луис
|7
|0.29
|3.
|Дарфалу Усама
|6
|0.25
|4.
|Таннан Уссама
|5 (1)
|0.21
|5.
|Базур Рихедли
|4
|0.17
|6.
|Беро Матуш
|2
|0.08
|7.
|Вруг Патрик
|2
|0.08
|8.
|Тронстад Сондре
|1
|0.04
|9.
|Бёйтинк Томас
|1
|0.04
|10.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.04
|11.
|Духи Данило
|1
|0.04
|12.
|Даса Элазар
|0
|0
|13.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|14.
|Брюнс Томас
|0
|0
|15.
|Уйсман Дан
|0
|0
|16.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|23 (8)
|1
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.17
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.09
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.09
|5.
|Torino Hunte
|2
|0.09
|6.
|Джон Джошуа
|1
|0.04
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.04
|8.
|Донис Христос
|1
|0.04
|9.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|10.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|11.
|Пост Данни
|0
|0
|12.
|Кум Кристиан
|0
|0
|13.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|14.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|5
|1
|2.
|Базур Рихедли
|4
|1
|3.
|Брюнс Томас
|5
|0
|4.
|Беро Матуш
|4
|0
|5.
|Туре Идрисса
|2
|1
|6.
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|7.
|Тронстад Сондре
|3
|0
|8.
|Расмуссен Якоб
|2
|0
|9.
|Гайек Томаш
|2
|0
|10.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|11.
|Дарфалу Усама
|1
|0
|12.
|Даса Элазар
|1
|0
|13.
|Броя Армандо
|1
|0
|14.
|Вруг Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|6
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|6
|0
|3.
|Гельми Рой
|3
|1
|4.
|Кум Кристиан
|1
|2
|5.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|6.
|Машаш Зинедин
|2
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Джон Джошуа
|1
|0
|12.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|13.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|14.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|15.
|Деккер Тристан
|1
|0
|16.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|25.64% (10)
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
|ВВВ-Венло
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|38.89% (14)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =4 -7ПСВ 3:1 Витесс Витесс 0:2 Твенте Эксельсиор 0:1 Витесс Херенвен 1:0 Витесс
Витесс 1:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 4:1 Витесс Витесс 1:0 Гронинген Витесс 2:1 АДО Ден Хааг Эммен 1:4 Витесс Витесс 1:0 Утрехт Хераклес 0:2 Витесс Витесс 0:0 Этуаль Филант АЗ Алкмаар 3:1 Витесс Витесс 1:0 Фейеноорд Полис Уагудугу 0:2 Витесс Виллем II 0:2 Витесс Витесс 1:1 Херенвен Витесс 1:1 Сонабель Уагудугу АСФ Бобо-Диуласо 3:1 Витесс ПЕК Зволле 2:1 Витесс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +9 =2 -9ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 Твенте Алмере Сити 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Ваалвейк 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ПЕК Зволле Виллем II 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх
Последние игры между собой
Витесс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Витесс 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:5 Витесс Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие Витесс 1:3 ВВВ-Венло Премьер-лига ВВВ-Венло 2:0 Витесс Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|72 - 17
|56
|2.
|ПСВ
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|54 - 25
|50
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|52 - 33
|46
|4.
|Витесс
|Заявка
|24
|14
|3
|7
|39 - 25
|45
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|44 - 22
|43
|6.
|Гронинген
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|30 - 24
|39
|7.
|Твенте
|2:2 Заявка
|24
|9
|8
|7
|39 - 32
|35
|8.
|Утрехт
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|36 - 29
|34
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|35 - 41
|31
|10.
|Херенвен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|32 - 35
|30
|11.
|Хераклес
|2:2 Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 37
|29
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 38
|26
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|32 - 38
|23
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|22 - 35
|23
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|37 - 60
|22
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|20 - 50
|15
|17.
|Виллем II
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|25 - 54
|14
|18.
|Эммен
|Заявка
|24
|2
|6
|16
|21 - 53
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|27 - 7
|30
|2.
|Витесс
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|35 - 11
|28
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 9
|22
|5.
|Гронинген
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|14 - 8
|22
|6.
|Утрехт
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|21 - 17
|21
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 15
|20
|8.
|Херенвен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|Хераклес
|2:2 Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 13
|17
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|15 - 14
|15
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 23
|14
|12.
|Твенте
|2:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 32
|12
|15.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|20 - 23
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|16 - 33
|6
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 6
|28
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|31 - 18
|26
|3.
|Твенте
|2:2 Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|5.
|ПСВ
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|27 - 18
|20
|6.
|Гронинген
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 18
|16
|9.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|10.
|Утрехт
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Хераклес
|2:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|12.
|Херенвен
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 23
|12
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 24
|11
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|21 - 28
|10
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 18
|10
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 27
|9
|17.
|Эммен
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 20
|6
|18.
|Виллем II
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 26
|3
Победитель
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