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  3. Австрия
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Альтах
0'
10' Желтая карточка
Рёчер Торстен
37'
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
3
Хенрикссон
Густав
6
Павелич
Марио
17
Штрацниг
Кай
30
Тафернер
Маттойс
2
Гиорбелидзе
Гурам
11
Визингер
Дарио
9
Йовелич
Деян
18
Рёчер
Торстен
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
6
Суботич
Невен
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
4
Гуэ
Самюэль
27
Хаудум
Штефан
16
Шрайнер
Эммануэль
30
Фишер
Манфред
26
Нуссбаумер
Даниэль
11
Майлингер
Марко
Вольфсбергер
3-4-1-2
Альтах
4-3-1-2

Ход матча

10'
Рёчер Торстен
 

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 8 0.42
2. Линдль Михаэль 4 (3) 0.21
3. Визингер Дарио 4 0.21
4. Перец Элиэль 4 0.21
5. Баумгартнер Доминик 3 0.16
6. Дьенг Шейку 1 0.05
7. Шерцер Йонатан 1 0.05
8. Тафернер Маттойс 1 0.05
9. Хенрикссон Густав 1 0.05
10. Верницниг Кристофер 0 0
11. Новак Михаэль 0 0
12. Шпранглер Свен 0 0
13. Лочошвили Лука 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фишер Манфред 3 (1) 0.16
2. Штефель Марио 2 0.11
3. Обаси Чинеду 2 0.11
4. Нуссбаумер Даниэль 2 0.11
5. Шрайнер Эммануэль 2 0.11
6. Турнвальд Мануэль 1 0.05
7. Мадернер Даниэль 1 0.05
8. Тартаротти Йоханнес 1 0.05
9. Казар Альяж 1 0.05
10. Нетцер Филипп 1 0.05
11. Майлингер Марко 0 0
12. Гомес Андерсон Сантос 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Йовелич Деян 4 0
4. Линдль Михаэль 3 0
5. Ляйтгеб Марио 3 0
6. Шпранглер Свен 3 0
7. Тафернер Маттойс 3 0
8. Рёчер Торстен 2 0
9. Баумгартнер Доминик 2 0
10. Визингер Дарио 2 0
11. Перец Элиэль 2 0
12. Рнич Неманья 1 0
13. Кофлер Александр 1 0
14. Верницниг Кристофер 1 0
15. Новак Михаэль 1 0
16. Перич Штефан 1 0
17. Хенрикссон Густав 1 0
18. Штрацниг Кай 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Карич Эмир 4 1
2. Уисс Алан 5 0
3. Мадернер Даниэль 5 0
4. Шрайнер Эммануэль 3 1
5. Цвишенбруггер Ян 3 1
6. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
7. Фишер Манфред 4 0
8. Хаудум Штефан 2 1
9. Нетцер Филипп 3 0
10. Гуэ Самюэль 1 1
11. Обаси Чинеду 2 0
12. Дабанлы Беркай 2 0
13. Турнвальд Мануэль 2 0
14. Бумбергер Давид 2 0
15. Казар Альяж 2 0
16. Оливейра Андерсон 1 0
17. Нуссбаумер Даниэль 1 0
18. Тартаротти Йоханнес 1 0
19. Гомес Андерсон Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 7.41% (2) 18.52% (5) 3.7% (1) 25.93% (7) 22.22% (6) 22.22% (6)
 Альтах 6.25% (1) 12.5% (2) 37.5% (6) 0 6.25% (1) 37.5% (6)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира
Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм
Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Альтах 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
Альтах 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 18 14 1 3 58 - 20 43
2. Рапид Вена Заявка 19 12 4 3 38 - 24 40
3. ЛАСК Заявка 19 11 3 5 38 - 20 36
4. Штурм Заявка 18 9 4 5 29 - 17 31
5. Вольфсбергер 0:0 Заявка 19 8 4 7 28 - 30 28
6. Сваровски Тироль Заявка 19 7 4 8 30 - 29 25
7. Хартберг Заявка 19 6 7 6 20 - 30 25
8. Аустрия Вена 2:0 Заявка 19 6 6 7 27 - 25 24
9. Санкт-Пёльтен 0:2 Заявка 19 5 5 9 29 - 35 20
10. Рид Заявка 19 4 4 11 20 - 37 16
11. Адмира Заявка 19 3 4 12 20 - 45 13
12. Альтах 0:0 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
3. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
4. Штурм Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
5. Хартберг Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
7. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
8. Аустрия Вена 2:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер 0:0 Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Альтах 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен 0:2 Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Вольфсбергер 0:0 Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
4. ЛАСК Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Санкт-Пёльтен 0:2 Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Аустрия Вена 2:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
7. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
9. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
10. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
11. Альтах 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Рёчер Торстен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Альтах
1.89
4.05
5.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 4.35 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.05 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.60 4.40
  1.69 3.84 5.35

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Альтах» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альтах» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Альтах», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.07 1.83 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30 1.05 7.60
9.50 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.42 1.52 1.76 2.00 1.74 2.08 1.40 2.80 1.27 3.55 1.11 5.80 1.08 7.00 1.02 9.50 1.04 9.10 1.01 16.00
3.95 1.27 2.75 1.48 2.36 1.63 1.96 1.93 1.72 2.19 1.54 2.58 1.57 2.52 1.52 2.66 1.39 3.16 1.15 6.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45
2.80 1.40 1.80 1.95 1.35 3.05 1.09 6.50 1.07 7.50
2.54 1.54 2.08 1.79 1.61 2.38 1.39 3.07 1.47 2.83 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Альтах онлайн

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