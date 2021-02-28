Вольфсбергер
0:1
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
Альтах
10' Желтая карточкаРёчер Торстен
56' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
0:1
57' ГолМайлингер Марко
90' Желтая карточкаХаудум Штефан
17
Штрацниг
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
-
33 Csaba Bukta
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
10'
57'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|8
|0.42
|2.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|0.21
|3.
|Визингер Дарио
|4
|0.21
|4.
|Перец Элиэль
|4
|0.21
|5.
|Баумгартнер Доминик
|3
|0.16
|6.
|Дьенг Шейку
|1
|0.05
|7.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.05
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.05
|9.
|Хенрикссон Густав
|1
|0.05
|10.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|11.
|Новак Михаэль
|0
|0
|12.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|13.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фишер Манфред
|3 (1)
|0.16
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.11
|3.
|Обаси Чинеду
|2
|0.11
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.11
|5.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.11
|6.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.05
|7.
|Майлингер Марко
|1
|0.05
|8.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.05
|9.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.05
|10.
|Казар Альяж
|1
|0.05
|11.
|Нетцер Филипп
|1
|0.05
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Йовелич Деян
|4
|0
|4.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|6.
|Шпранглер Свен
|3
|0
|7.
|Тафернер Маттойс
|3
|0
|8.
|Рёчер Торстен
|2
|0
|9.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|10.
|Визингер Дарио
|2
|0
|11.
|Перец Элиэль
|2
|0
|12.
|Рнич Неманья
|1
|0
|13.
|Кофлер Александр
|1
|0
|14.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|15.
|Новак Михаэль
|1
|0
|16.
|Перич Штефан
|1
|0
|17.
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|18.
|Штрацниг Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|4
|1
|2.
|Уисс Алан
|5
|0
|3.
|Мадернер Даниэль
|5
|0
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|3
|1
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|1
|6.
|Хаудум Штефан
|3
|1
|7.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|8.
|Фишер Манфред
|4
|0
|9.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|10.
|Турнвальд Мануэль
|3
|0
|11.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|12.
|Обаси Чинеду
|2
|0
|13.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|14.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|15.
|Казар Альяж
|2
|0
|16.
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|17.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|18.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|19.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|Альтах
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Вольфсбергер 2:1 Адмира
Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер Капфенберг 1:2 Вольфсбергер Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13Аустрия Вена 5:1 Альтах Альтах 0:0 Рапид Вена Адмира 3:1 Альтах Альтах 2:1 Штурм
Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Альтах 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|58 - 20
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|38 - 20
|36
|4.
|Штурм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 31
|27
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|30 - 29
|25
|7.
|Хартберг
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 30
|25
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|29 - 35
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 41
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|20 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|Хартберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|9.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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