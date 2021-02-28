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Санкт-Пёльтен
0:2
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
15' Гол
Хандль Йоханнес
0:2
17' Гол
Моншайн Кристоф
39' Желтая карточка
Taylor Booth
45'+2
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Штайнвендер
Михаэль
29
Дрешер
Даниэль
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
26
Lukas
Tursch
39
Любичич
Роберт
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
46
Хандль
Йоханнес
2
Шёссвендтер
Кристоф
8
Цвиршиц
Штефан
36
Фитц
Доминик
22
Мартель
Эрик
70
Саркария
Манприт
9
Виммер
Патрик
11
Пихлер
Бенедикт
14
Моншайн
Кристоф
Санкт-Пёльтен
5-3-2
Аустрия Вена
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 10 0.53
2. Хуги Дор 7 (1) 0.37
3. Шульц Кофи 2 0.11
4. Мухамедбегович Ахмет 2 0.11
5. Майстер Николас 2 (1) 0.11
6. Любичич Роберт 1 0.05
7. Гальпер Кристоф 1 0.05
8. Танзмар Марсель 1 0.05
9. Грозурек Лукас 1 0.05
10. Лейте Луан 1 0.05
11. Тетте Самуэл 1 0.05
12. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
13. Дейвис Джордж 0 0
14. Покорны Петер 0 0
15. Taylor Booth 0 0
16. Луксбахер Даниэль 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пихлер Бенедикт 6 0.32
2. Моншайн Кристоф 5 (3) 0.26
3. Саркария Манприт 3 0.16
4. Хандль Йоханнес 3 0.16
5. Тейгль Георг 2 0.11
6. Виммер Патрик 2 0.11
7. Фитц Доминик 2 0.11
8. Джукич Александар 1 0.05
9. Мартель Эрик 1 0.05
10. Шёссвендтер Кристоф 1 0.05
11. Тургеман Алон 1 0.05
12. Зуттнер Маркус 0 0
13. Мадль Михаэль 0 0
14. Поульсен Андреас 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 6 0
2. Луксбахер Даниэль 4 0
3. Шуц Даниэль 3 0
4. Мухамедбегович Ахмет 3 0
5. Риглер Кристоф 2 0
6. Шульц Кофи 2 0
7. Маранда Мануэль 2 0
8. Шмидт Александер 2 0
9. Любичич Роберт 2 0
10. Штайнвендер Михаэль 2 0
11. Taylor Booth 2 0
12. Дрешер Даниэль 1 0
13. Дейвис Джордж 1 0
14. Тетте Самуэл 1 0
15. Майстер Николас 1 0
16. Гальпер Кристоф 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 2 2
2. Мартель Эрик 3 1
3. Тейгль Георг 4 0
4. Палмер-Браун Эрик 4 0
5. Зуттнер Маркус 2 1
6. Цвиршиц Штефан 2 0
7. Хан Нильс 2 0
8. Фитц Доминик 0 1
9. Шёссвендтер Кристоф 1 0
10. Эбнер Томас 1 0
11. Сакс Максимилиан 1 0
12. Марчинко Кристоф 1 0
13. Джукич Александар 1 0
14. Хандль Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 17.24% (5) 24.14% (7) 20.69% (6) 10.34% (3) 17.24% (5) 10.34% (3)
 Аустрия Вена 20% (5) 4% (1) 8% (2) 24% (6) 28% (7) 16% (4)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук
Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 18 14 1 3 58 - 20 43
2. Рапид Вена Заявка 19 12 4 3 38 - 24 40
3. ЛАСК Заявка 19 11 3 5 38 - 20 36
4. Штурм Заявка 18 9 4 5 29 - 17 31
5. Вольфсбергер 0:0 Заявка 19 8 4 7 28 - 30 28
6. Сваровски Тироль Заявка 19 7 4 8 30 - 29 25
7. Хартберг Заявка 19 6 7 6 20 - 30 25
8. Аустрия Вена 2:0 Заявка 19 6 6 7 27 - 25 24
9. Санкт-Пёльтен 0:2 Заявка 19 5 5 9 29 - 35 20
10. Рид Заявка 19 4 4 11 20 - 37 16
11. Адмира Заявка 19 3 4 12 20 - 45 13
12. Альтах 0:0 Заявка 19 3 4 12 16 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 10 7 2 1 20 - 9 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 0 2 32 - 12 21
3. ЛАСК Заявка 10 7 0 3 24 - 9 21
4. Штурм Заявка 9 6 1 2 17 - 7 19
5. Хартберг Заявка 9 3 3 3 8 - 12 12
6. Сваровски Тироль Заявка 9 3 2 4 15 - 14 11
7. Рид Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
8. Аустрия Вена 2:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
9. Адмира Заявка 10 3 1 6 12 - 21 10
10. Вольфсбергер 0:0 Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Альтах 0:0 Заявка 9 2 3 4 7 - 14 9
12. Санкт-Пёльтен 0:2 Заявка 10 1 3 6 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 9 7 1 1 26 - 8 22
2. Вольфсбергер 0:0 Заявка 9 6 0 3 16 - 12 18
3. Рапид Вена Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
4. ЛАСК Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Санкт-Пёльтен 0:2 Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
6. Аустрия Вена 2:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 10 14
7. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Хартберг Заявка 10 3 4 3 12 - 18 13
9. Штурм Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
10. Рид Заявка 10 1 2 7 8 - 21 5
11. Альтах 0:0 Заявка 10 1 1 8 9 - 27 4
12. Адмира Заявка 9 0 3 6 8 - 24 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Пёльтен
Ничья
Аустрия Вена
3.30
3.85
2.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 11.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.85 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 9.50 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Аустрия Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.00 11.75 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.83 1.98 1.52 2.46 1.25 3.62 1.18 4.20 1.06 6.80 1.05 7.40
10.50 1.01 4.80 1.16 3.75 1.25 9.00 1.04 2.10 1.74 7.00 1.08 1.70 2.15 2.95 1.37 2.25 1.60 1.67 2.12 1.33 3.15 1.23 3.90 1.08 7.00 1.07 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.55 1.27 2.35 1.60 1.60 2.35 1.22 4.10 1.85 1.90 1.23 3.90 1.12 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68
1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Где смотреть матч Санкт-Пёльтен 0:2 Аустрия Вена онлайн

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