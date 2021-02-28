Санкт-Пёльтен
0:2
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Аустрия Вена
0:1
15' ГолХандль Йоханнес
0:2
17' ГолМоншайн Кристоф
39' Желтая карточкаTaylor Booth
21
Шульц
Кофи
30
Taylor
Booth
26
Lukas
Tursch
19
Хуги
Дор
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
22
Мартель
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
-
30 Taylor BoothПолузащитник
-
26 Lukas TurschПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мету ЭмилианПолузащитник
- Нападающий
-
99 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Зека АгимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Ход матча
15'
0:1
17'
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|10
|0.53
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.37
|3.
|Шульц Кофи
|2
|0.11
|4.
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0.11
|5.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.11
|6.
|Любичич Роберт
|1
|0.05
|7.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.05
|8.
|Танзмар Марсель
|1
|0.05
|9.
|Грозурек Лукас
|1
|0.05
|10.
|Лейте Луан
|1
|0.05
|11.
|Тетте Самуэл
|1
|0.05
|12.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|13.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|14.
|Покорны Петер
|0
|0
|15.
|Taylor Booth
|0
|0
|16.
|Луксбахер Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|6
|0.32
|2.
|Моншайн Кристоф
|5 (3)
|0.26
|3.
|Саркария Манприт
|3
|0.16
|4.
|Хандль Йоханнес
|3
|0.16
|5.
|Тейгль Георг
|2
|0.11
|6.
|Виммер Патрик
|2
|0.11
|7.
|Фитц Доминик
|2
|0.11
|8.
|Джукич Александар
|1
|0.05
|9.
|Мартель Эрик
|1
|0.05
|10.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.05
|11.
|Тургеман Алон
|1
|0.05
|12.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|13.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|14.
|Поульсен Андреас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|6
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|3
|0
|4.
|Мухамедбегович Ахмет
|3
|0
|5.
|Taylor Booth
|3
|0
|6.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|7.
|Шульц Кофи
|2
|0
|8.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|9.
|Шмидт Александер
|2
|0
|10.
|Любичич Роберт
|2
|0
|11.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|12.
|Дрешер Даниэль
|1
|0
|13.
|Дейвис Джордж
|1
|0
|14.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|15.
|Майстер Николас
|1
|0
|16.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Мартель Эрик
|3
|1
|3.
|Тейгль Георг
|4
|0
|4.
|Палмер-Браун Эрик
|4
|0
|5.
|Зуттнер Маркус
|2
|1
|6.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|7.
|Хан Нильс
|2
|0
|8.
|Фитц Доминик
|0
|1
|9.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0
|10.
|Эбнер Томас
|1
|0
|11.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|12.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|13.
|Джукич Александар
|1
|0
|14.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|Аустрия Вена
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сваровски Тироль 0:1 Санкт-Пёльтен Рид 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Санкт-Пёльтен 2:1 Ваккер Инсбрук
Санкт-Пёльтен 0:2 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =5 -8Аустрия Вена 5:1 Альтах Аустрия Вена 0:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена
Аустрия Вена 2:2 Сваровски Тироль Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|58 - 20
|43
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|38 - 24
|40
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|38 - 20
|36
|4.
|Штурм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 31
|27
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|30 - 29
|25
|7.
|Хартберг
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 30
|25
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|27 - 25
|24
|9.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|29 - 35
|20
|10.
|Рид
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|20 - 37
|16
|11.
|Альтах
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|17 - 41
|15
|12.
|Адмира
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|20 - 45
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 9
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|32 - 12
|21
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 9
|21
|4.
|Штурм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 7
|19
|5.
|Хартберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 12
|12
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|7.
|Рид
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 16
|11
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|9.
|Адмира
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 21
|10
|10.
|Альтах
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 14
|9
|11.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|12.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 8
|22
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 12
|18
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Хартберг
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|9.
|Штурм
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|10.
|Альтах
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 27
|6
|11.
|Рид
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|12.
|Адмира
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 24
|3
Победитель
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