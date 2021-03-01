Сённерйюск
1:4
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк
Люнгбю
23' Желтая карточкаФинне Бор
0:1
37' ГолВарминг Магнус
40' Желтая карточкаФосгаард Лассе
0:2
44' ГолГаммельбю Йенс-Мартин
45' Желтая карточкаШмидль Филипп
0:3
52' ГолГаммельбю Йенс-Мартин
1:3
83' ПенальтиAnders Jacobsen II
1:4
84' ГолКоструп Магнус
90
Альбек
Мадс
11
Финне
Бор
25
Райт
Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
37'
0:1
40'
44'
45'
52'
83'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Райт Хаджи
|7
|0.39
|2.
|Якобсен Андерс
|6 (2)
|0.33
|3.
|Бах Александр
|4
|0.22
|4.
|Альбек Мадс
|2
|0.11
|5.
|Anders Jacobsen II
|2 (1)
|0.11
|6.
|Симонсен Йеппе
|1
|0.06
|7.
|Гартенманн Стефан
|1
|0.06
|8.
|Хенде Марк-Даль
|1 (1)
|0.06
|9.
|Экани Виктор
|1
|0.06
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.06
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0.22
|2.
|Торп Виктор
|3
|0.17
|3.
|Хебо Матиас
|2
|0.11
|4.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.11
|5.
|Варминг Магнус
|2
|0.11
|6.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.06
|7.
|Геертсен Николай
|1
|0.06
|8.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.06
|9.
|Коструп Магнус
|1
|0.06
|10.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.06
|11.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|12.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|13.
|Риель Андре
|0
|0
|14.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|15.
|Энгхардт Каспер
|0
|0
|16.
|Корнвиг Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Экани Виктор
|5
|2
|2.
|Райт Хаджи
|4
|1
|3.
|Гартенманн Стефан
|3
|1
|4.
|Бах Александр
|4
|0
|5.
|Альбек Мадс
|3
|0
|6.
|Якобсен Андерс
|3
|0
|7.
|Бангор Патрик
|3
|0
|8.
|Лоуренс Томас
|2
|0
|9.
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|10.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|11.
|Канструп Пьер
|1
|0
|12.
|Хассан Рилван
|1
|0
|13.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0
|14.
|Финне Бор
|1
|0
|15.
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|16.
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|17.
|Шмидль Филипп
|1
|0
|18.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|19.
|Кристиансен Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хебо Матиас
|5
|0
|2.
|Ромер Марсель
|3
|1
|3.
|Хамалайнен Брайан
|4
|0
|4.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0
|5.
|Фосгаард Лассе
|3
|0
|6.
|Торп Виктор
|3
|0
|7.
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|8.
|Геертсен Николай
|2
|0
|9.
|Грегор Паскаль
|2
|0
|10.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|11.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|12.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|13.
|Риель Андре
|0
|1
|14.
|Миккельсен Томас
|1
|0
|15.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0
|16.
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|17.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
|18.
|Варминг Магнус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|3.85% (1)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Люнгбю
|11.11% (2)
|0
|33.33% (6)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +9 =4 -7Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле
Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс Силькеборг 3:5 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 6:0 Орхус Фремад Сённерйюск 0:1 Раннерс Сённерйюск 2:1 Люнгбю Брондбю 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:3 Копенгаген Оденсе 1:1 Сённерйюск Скиве 0:1 Сённерйюск Хорсенс 0:3 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Орхус Раннерс 1:2 Сённерйюск
Люнгбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю
Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Люнгбю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 17
|39
|2.
|Брондбю
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|34 - 22
|37
|3.
|Орхус
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|32 - 19
|33
|4.
|Копенгаген
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|35 - 30
|31
|5.
|Раннерс
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|27 - 17
|27
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 28
|24
|7.
|Оденсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 22
|24
|8.
|Ольборг
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|20 - 26
|22
|9.
|Вайле
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|22 - 28
|21
|10.
|Нордшелланн
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|27 - 27
|19
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|10 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|2.
|Орхус
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|21 - 8
|21
|3.
|Брондбю
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 11
|19
|4.
|Оденсе
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|5.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|6.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|19 - 16
|14
|7.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|9.
|Раннерс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|10.
|Вайле
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|15 - 11
|18
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Копенгаген
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|4.
|Раннерс
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 5
|16
|5.
|Орхус
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 16
|11
|7.
|Вайле
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|8.
|Ольборг
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|9.
|Оденсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|13 - 21
|6
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|12 - 17
|5
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|2 - 14
|2
Победитель
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