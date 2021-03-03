8' Желтая карточкаПанасенко Сергей
1:0
17' ПенальтиMykhaylo Shestakov
20' Желтая карточкаРуфати Агрон
1:1
25' ГолИванисеня Дмитрий
30' Желтая карточкаVitaliy Dakhnovskyi
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
17'
20'
25'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гегедош Роберт
|1
|0.5
|2.
|Mykhaylo Shestakov
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мирошник Роман
|1
|1
|2.
|Петько Сергей
|1
|0
|3.
|Пасич Геннадий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юрченко Владлен
|0
|1
|2.
|Шевченко Никита
|1
|0
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верес
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Заря
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Верес Последние 20 матчей: +10 =4 -6Верес 1:0 Мариуполь Верес 1:0 Оболонь-Бровар Верес 3:0 Горняк-Спорт Авангард Краматорск 1:2 Верес
Верес 2:0 Волынь Альянс 2:1 Верес Верес 0:0 Металлист-1925 Кристалл Херсон 2:3 Верес Верес 2:0 Агробизнес Николаев 0:0 Верес Верес 3:1 Нива Тернополь Верес 2:1 Кремень Черноморец Од 1:0 Верес Верес 3:0 Прикарпатье Полесье 0:0 Верес Волынь 0:0 Верес Динамо Киев 3:0 Верес Шахтёр Донецк 2:0 Верес Верес 1:1 Минай Верес 1:4 Динамо Киев
Заря Последние 20 матчей: +11 =5 -4Шахтёр Донецк 0:1 Заря Мариуполь 0:1 Заря Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря
Последние игры между собой
Верес: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Заря: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верес» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верес» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верес 1:1 Заря
Исход игры
Верес
8.3% (12)
Ничья
5.5% (8)
Заря
86.2% (125)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (67)
Меньше
53.15% (76)
Обе команды забьют
Да
49.65% (71)
Нет
50.35% (72)
Популярный счёт
1:2 Заря
34.5% (50)
0:1 Заря
24.1% (35)
0:2 Заря
20.7% (30)
1:3 Заря
4.8% (7)
2:1 Верес
4.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (6)
1:0 Верес
2.8% (4)
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